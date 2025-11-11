"Regala un sorriso", buoni spesa sociali per famiglie in difficoltà: da Vallecrosia parte l'iniziativa solidale del Veospss (Foto e video)

Buoni spesa sociali per le famiglie in difficoltà di Vallecrosia. Parte oggi, dalla città della famiglia, l'iniziativa solidale dell'associazione Veospss: “Regala un sorriso”.

Nel pomeriggio odierno Riccardo Bonsi ha, infatti, consegnato al sindaco Fabio Perri e all'assessore Mirko Valenti otto carte prepagate di un valore complessivo di 400 euro. "Un progetto che permetterà ai servizi sociali di ottenere delle carte prepagate del valore di 50 euro, che saranno assegnate alle famiglie in difficoltà" - fa sapere l'assessore Mirko Valenti.

L'iniziativa dell'associazione Veospss verrà proposta annualmente a Vallecrosia per poter dare un fattivo contributo alle famiglie in difficoltà. "Questo progetto parte proprio oggi, da Vallecrosia" - specifica Riccardo Bonsi dell'associazione Veospss - "Sarà un progetto annuale. La nostra istituzione provvederà a diffondere il progetto anche in altre città d'Italia. Il nostro logo ha ottenuto il patrocinio del comune di Vallecrosia. Le tessere consegnate al sindaco Perri verranno poi date ai servizi sociali che decideranno a chi destinarle. Le famiglie potranno utilizzarle in un supermercato della città".

"Un’iniziativa che va a colpire e ad accontentare una parte della nostra comunità in difficoltà" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Ringrazio l’assessore Valenti per il lavoro che continua a portare avanti. Questo è un chiaro messaggio: da Vallecrosia possono partire iniziative importanti, solidali, di vicinanza, di ascolto e di aiuto. Con Bonsi abbiamo anche inaugurato a Vallecrosia la panchina del dialogo: sono stato molto contento di partecipare a quell’evento che ha messo come focus il volersi parlare tra persone. Anche in questo caso, con queste tessere, si sta parlando alle persone che hanno bisogno. Lo ringrazio perché ha scelto Vallecrosia, la città dove abita e dove noi siamo amministratori. Posso solo dire 'grazie' per queste piccole iniziative che per noi sono grandi iniziative rivolte ai bisognosi".

"Oltre a ringraziare il signor Bonsi, è nostra volontà ringraziare tutta l’associazione da lui rappresentata" - sottolinea l'assessore Mirko Valenti - "Il quantitativo di soldi che possiamo erogare con i servizi sociali può sembrare poco ma in realtà è determinante: si tratta di una cifra che ammonta a 400 euro, in totale, che potrà davvero aiutare molte persone".