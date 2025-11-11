Guerre, Nato e UE: il generale Bellacicco parla de "Il mondo internazionale" agli studenti del Cnos Fap di Vallecrosia (Foto)

Guerre, Nato, Onu e Unione Europea sono stati alcuni dei temi affrontati dall'alpino paracadutista e generale di corpo d'armata Marcello Bellacicco durante un incontro su "Il mondo internazionale", avvenuto questa mattina al Don Bosco di Vallecrosia, con i ragazzi del Cnos Fap.

Il generale Bellacicco, già comandante della Regione Ovest e autore del libro "Noi ci abbiamo creduto", ha incuriosito e catturato l'attenzione dei giovani presenti ripercorrendo le guerre svoltesi in passato, illustrando la situazione odierna e raccontando la sua esperienza come militare. "In trecento anni ci sono state 200 guerre. Nel 1859 la seconda guerra di indipendenza creò 5 milioni di morti, nella Seconda Guerra Mondiale ci sono stati, invece, oltre 39 milioni di morti solo in Europa e oltre 15 milioni nel Pacifico. Ci sono poi stati quarant'anni di Guerra Fredda. L'uomo si è combattuto in ogni parte del mondo" - dice il generale Marcello Bellacicco - "Oggi, nonostante l'Onu, perché ci sono ancora le guerre? L'Onu può intervenire in due maniere diverse: può fare missioni in cui non si possono usare le armi, come i caschi blu, che è una soluzione pacifica delle controversie, e missioni in cui si usano. Vi sono molte operazioni di pace. Vi sono, infatti, undici operazioni civili attive al momento. In caso le misure non implicanti l'uso della forza si rivelino inadeguate, si può intraprendere, con forze aeree, navali e terrestri, ogni azione necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Il 4 aprile 1949 è nata un'alleanza politico-militare: la Nato - North Atlantic Treaty Organization. L'articolo 5 della Nato stabilisce la difesa collettiva. L'Unione Europea, fondata il 27 marzo 1957, è formata da 27 stati membri. Vi sono 24 lingue ufficiali. I candidati ufficiali al momento sono Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia. I potenziali candidati sono la Bosnia ed Erzegovia e il Kosovo. La presidenza del consiglio dell'unione europea è a rotazione semestrale. Attualmente a capo vi è la Danimarca. All'Italia toccherà nel 2028".

"Andai a Sarajevo, una città dove solo qualche anno prima si erano svolte le Olimpiadi invernali, mentre c'era la guerra. Dall'aeroporto, dove arrivai, al luogo in cui ero diretto, ho attraversato una città completamente distrutta. Si sono autodistrutti per cosa? Perché non si possono sopportare tra etnie? E' una follia" - racconta Bellacicco che rivolgendosi ai ragazzi sottolinea - "Non fatevi strumentalizzare, ragionate sempre con la vostra testa, non fatevi manipolare. Dovete sempre informarvi per potervi creare un'idea, un'opinione, e poi decidere da che parte stare. Ricordate la differenza nella vita la fa come ci si pone di fronte agli ideali".

Un evento proposto e organizzato dal gruppo degli alpini di Vallecrosia in collaborazione con il Cnos Fap di Vallecrosia. Per l'occasione, oltre agli studenti e ai docenti del Cnos Fap, erano presenti gli alpini, il sindaco Fabio Perri, l'assessore Mirko Valenti e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Oggi ascoltate una testimonianza di un uomo che ha vissuto delle battaglie, degli incontri, delle strategie, delle missioni che hanno portato del bene alla comunità" - afferma il sindaco Fabio Perri - "In un mondo in cui si torna spesso a parlare di guerre non bisogna dimenticare il passato e ripetere gli stessi errori per evitare di rischiare di avere un mondo in continuo conflitto. E' importante ascoltare, pensare e mettersi a disposizione anche nella comunità per aiutarsi e avere rispetto l'uno dell'altro. Il generale Bellacicco lo ascolto sempre con grande passione perché nelle sue parole traspare quello che è stato un vero percorso di vita. Vi chiedo di far tesoro delle sue parole e rispettare quello che sono state queste persone per la nostra Patria. Tante sono state le vittime e tante sono state le persone che hanno messo a disposizione della Patria la loro vita e non è scontato. Ringrazio il generale Bellacicco per la sua disponibilità, gli alpini per la presenza e il capogruppo degli alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone che ha organizzato questo evento".