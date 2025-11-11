Bordighera investe nel personale comunale: stanziati 46.500 euro per il 2025

L'amministrazione comunale di Bordighera ha aggiunto al fondo delle risorse decentrate del personale € 46.500,00 che saranno suddivisi già per l'anno 2025 tra i dipendenti, secondo gli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali nella delegazione trattante dello scorso 7 novembre.

Tale decisione sarà formalizzata a breve con deliberazione della Giunta comunale.

“Desideriamo rendere merito alla professionalità e alla competenza dell’organico del Comune di Bordighera.” commenta la Giunta. “I servizi alla Cittadinanza vengono erogati grazie all’impegno quotidiano dei dipendenti, così come a loro si deve la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi dell’Amministrazione: questa realtà deve essere doverosamente riconosciuta anche attraverso incentivi che premino la qualità del lavoro e la produttività.”

Lo stanziamento diventa stabile e sarà confermato anche negli anni successivi.