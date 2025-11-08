Sanremo, si muove la seconda “Passeggiata per la sicurezza” (Foto e video)

Dopo lo scorso ottobre, il gruppo Imprese per Sanremo è tornato in piazza per la seconda “Passeggiata per la sicurezza”, con partenza da piazza Eroi Sanremesi, davanti al Caffè San Sci.

Nonostante il freddo, decine di cittadini hanno partecipato all’iniziativa: i partecipanti hanno attraversato alcune delle zone più delicate della città, quelle indicate dagli organizzatori come simbolo del degrado urbano e dell’insicurezza crescente.

Il corteo ha toccato piazza San Siro, via De Benedetti, la piazza del Mercato Annonario, via Martiri della libertà, via Pietro Agosti, piazza Santa Brigida, via Morando e via Palma, per poi fare ritorno in centro città.

Come nella prima edizione di ottobre, anche questa volta il messaggio principale è stato quello della partecipazione attiva: riappropriarsi delle strade, riempire gli spazi pubblici e rendere viva la città anche nelle ore serali. "Solo così – hanno ribadito gli organizzatori – si può scoraggiare il degrado e far percepire che Sanremo appartiene ai suoi cittadini, non a chi vuole rovinarla".

I manifestanti hanno anche sottolineato come la loro iniziativa stia guadagnando risultati, con la presenza di presidi delle forze dell'ordine lungo il percorso: "A noi interessa che ci sia una mobilitazione concreta dalle autorità competenti per risolvere questo problema di microcriminalità. Oggi vediamo le forze dell'ordine in via Martiri, mentre recentemente abbiamo visto in via Garibaldi qualcosa in questo senso. Continueremo a muoverci e a manifestare in questo modo, con cadenza regolare, così che possa cambiare qualcosa".