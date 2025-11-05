Judo Club Vallecrosia, tre giovani atleti conquistano la finale nazionale A2 ad Arenzano

Sabato 1° novembre si sono svolti ad Arenzano le Qualificazioni per il Campionato Italiano di Judo A2. Il Judo Club Vallecrosia ha partecipato con cinque dei suoi atleti nella categoria esordienti B. Il sodalizio vallecrosino è riuscito portare a casa tre pass per la finale.

Si sono qualificati:

- FEDERICO Lisa, classe 2012, alla sua prima esperienza di qualifica;

- LOGIACCO Alessandro, ha disputato 3 incontri con determinazione;

- SANCHEZ Fabrizio ha chiuso i suoi due incontri prima della fine del tempo.



"D’EUGENIO Tommaso e FERRARO Allegra, volenterosi e costanti in palestra - spiegano dalla società sportiva -, hanno pagato per la loro inesperienza, ma lasciano ben sperare per il futuro. La preparazione dei ragazzi qualificati continua con costanza e volontà per poter affrontare al meglio l’importante appuntamento i Campionati Italiani A2 Es B che si svolgeranno il 15 e 16 novembre a Roma al Centro Olimpico della Federazione FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

Il JUDO CLUB VALLECROSIA è giunto al 52° anno di attività, prima sotto la direzione del M° FORNARI Ciano e da 25 anni sotto la direzione del M° MONACO Mauro. Con passione e professionalità offre corsi propedeutici per bambini in età prescolare 4/5 anni, corsi agonistici ed amatoriali"