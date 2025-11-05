 / Sport

Sport | 05 novembre 2025, 14:07

Judo Club Vallecrosia, tre giovani atleti conquistano la finale nazionale A2 ad Arenzano

Federico, Logiacco e Sanchez staccano il pass per Roma: il sodalizio celebra 52 anni di attività tra tradizione e nuove promesse

Sabato 1° novembre si sono svolti ad Arenzano le Qualificazioni  per il Campionato Italiano di Judo A2. Il Judo Club Vallecrosia ha partecipato con cinque  dei suoi atleti nella categoria esordienti B. Il sodalizio vallecrosino è riuscito portare a casa tre pass per  la finale.

Si sono qualificati:

- FEDERICO Lisa, classe 2012, alla sua prima esperienza di qualifica;
- LOGIACCO Alessandro,  ha disputato 3 incontri con determinazione;
- SANCHEZ Fabrizio  ha chiuso i suoi due incontri prima della fine del tempo.

"D’EUGENIO Tommaso e FERRARO Allegra, volenterosi e costanti in palestra - spiegano dalla società sportiva -,  hanno   pagato per la  loro inesperienza, ma lasciano ben sperare per il futuro. La preparazione dei ragazzi qualificati continua con costanza e volontà per poter affrontare al meglio l’importante appuntamento i Campionati Italiani  A2 Es B   che si svolgeranno il 15 e 16 novembre a Roma al Centro Olimpico della  Federazione FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).
Il JUDO CLUB VALLECROSIA  è giunto  al 52° anno di attività, prima sotto la direzione del M° FORNARI Ciano e da 25 anni sotto la direzione del M° MONACO Mauro. Con passione e professionalità offre corsi propedeutici per bambini in età prescolare 4/5 anni, corsi  agonistici  ed amatoriali"

