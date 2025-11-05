Calcio: classe 2008 dell’Ospedaletti firma il suo primo contratto professionistico con il Genoa

Dal settore giovanile dell’Ospedaletti al primo contratto professionistico. L’ex orange Jeremie Fazio, difensore classe 2008, in forza al Genoa dal luglio del 2021, ha prolungato nelle ultime ore il suo rapporto con la società rossoblu, dopo un inizio di stagione degno di nota tra le fila dell’Under 18. Arrivato in orange dal Don Bosco Vallecrosia, Fazio ha poi iniziato il suo percorso nel Genoa partendo dalle Under 14 e Under 15, salendo poi in Under 16 e Under 17 prima dell’approdo all’Under 18. Ora la conferma con il suo primo contratto professionistico che lo lega al Genoa.

“Per la nostra società e per il nostro settore giovanile è una grande soddisfazione vedere un ragazzo crescere, formarsi e arrivare a firmare il suo primo contratto da professionista con un club così prestigioso come il Genoa - commentano dalla società orange - facciamo i nostri complimenti a Jeremie, conosciamo il suo valore e condividiamo la sua gioia per questo momento. Auspichiamo sia per lui solo la prima di una lunga serie di soddisfazioni nel mondo del calcio. L’obiettivo raggiunto da Jeremie ci spinge a lavorare sempre di più e sempre meglio per crescere i nostri ragazzi e accompagnarli nella loro crescita”.