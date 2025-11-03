Soldano: serra usata come deposito attrezzi in fiamme, incendio spento dai vigili del fuoco e dall'elicottero (Foto e Video)

Una serra utilizzata come deposito attrezzi è andata completamente distrutta a Soldano in strada Fullavin. Le fiamme sono divampate, per cause ancora via d’accertamento, creando un'alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.

Diverse sono state le segnalazioni da parte dei cittadini al 115 e così sono scattati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti per spegnere l'incendio. Fortunatamente non si registrano feriti. Gli uomini del 115 hanno evitato che le fiamme potessero espandersi ad altre serre, alcune delle quali utilizzate per gli animali.

Verso le 13 è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco, che ha effettuato alcuni lanci dall’alto, per aiutare gli uomini a terra nello spegnimento delle fiamme. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Soldano, Antonio Fimmanò.