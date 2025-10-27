Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 27 OTTOBRE

SANREMO



10.00-12.00. Quarto di sei incontri gratuiti dedicati a genitori con figli fra gli 0 ed i 30 mesi dal titolo ‘Come comunicare… in modo che ti ascoltino’ condotto un pedagogista esperto in pedagogia perinatale che in modo dinamico ed interattivo, offrirà diversi spunti a mamme e papà. Sede del Centro Promozione Famiglia, via Pisacane 2, Villa Giovanna d’Arco, necessaria iscrizione su whatsapp al 32714120875

20.30. Per la tappa conclusiva del tour nazionale delle Giornate della Consapevolezza, progetto di Radio Parlamentare, spettacolo multimediale ‘Viaggio nella complessità della Vita: le connessioni invisibili’, un racconto corale che unisce scienza, arte e musica dal vivo in un’esperienza immersiva ed emozionante. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero e gratuito (prenotazione consigliata sulla piattaforma Eventbrite – https://www.eventbrite.it/e/1724386880579?aff=oddtdtcreator)

IMPERIA



14.30-16.30. Per ‘Percorsi di salute e diabete’, conferenza con relatore il Dott. Alberto Agliaro-lo, responsabile del centro Endocrino Metabolico di Asl1 su Diabetologia-piede diabetico DM2. Palasalute in via Acquarone al piano terra della Casa della Comunità

17.00-19.00. Incontro di formazione per aspiranti volontari a cura dell’AVO di Imperia (anche il 3 novembre). Aula magna dell’Ospedale di Imperia, info 329 6621706

20.30. Nell’ambito della mostra ‘Dreaming Imperia’, ‘Silent book party’: un’ora di lettura condivisa, ognuno con il proprio libro, immerso nelle pagine e nei sogni. A cura della Libraia Nadia. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3 (offerta libera a favore della OdV Il cuore di Martina)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 28 OTTOBRE



SANREMO



10.00. Per la tappa conclusiva del tour nazionale delle Giornate della Consapevolezza, progetto di Radio Parlamentare, giornata dedicata alle scuole con l’incontro ‘Dialogo a più voci – Voci di scienza, voci di giovani’ che vedrà alcuni tra i più autorevoli scienziati italiani dialogare con studenti e docenti sui grandi temi della conoscenza, dell’ambiente e della complessità dei sistemi viventi. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



16.30. Per i Martedì Letterari’, il prof. Aldo Mola presenta il saggio ‘1925 Verso il regime’ (Bastogilibri 2025). Partecipano il dott. Matteo Moraglia e l’avv. Luca Fucini. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



IMPERIA



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



18.00. Per il ciclo ‘Capitani Coraggiosi - Il grande teatro del mare’, Alessandro Rivali in ‘Il Mare ed Ernest Hemingway’. Ridotto del Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)



18.30. Nell’ambito della mostra ‘Dreaming Imperia’, ‘AperiChat – Aperitivo con l’autore’: presentazione libro ‘Il cuore sul muro’ di Marco Vallarino. Romanzo di formazione ambientato a Imperia tra scuola e street art. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3 (offerta libera in favore della OdV Il cuore di Martina)



OSPEDALETTI



10.00-11.30. Corso gratuito di ‘Memory Training (allenamento della memoria): tieni in allenamento la tua memoria’ organizzato dal Comune di Ospedaletti e dall'Associazione 'Auser' di Sanremo rivolto ai pensionati residenti. Sala Eventi del Centro culturale polivalente 'La Piccola' in via Cavalieri di Malta (4, 11, 18 e 25 novembre, 2, 9 dicembre), prenotazione al 0184 682498



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA



16.00. Per ‘Ottobre Rosa 2025’, convegno ‘Mangiar sano per… vivere sano’ con relatore il dottor Claudio Battaglia, presidente della LILT Sanremo. Sala consigliare



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



18.30. Happy Hour Musical: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con lyoung Chae & Morgan Bodinaud - violons, Ruggero Mastrolorenzi – alto, Caroline Roeland & Thomas Ducloy – violoncelles. In programma musiche di Luigi Boccherini e Franz Schubert. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



20.00. ‘Il piccolo principe sul ghiaccio’: spettacolo che unisce pattinaggio artistico di alto livello, acrobazie aeree, proiezioni immersive, costumi luminosi e musica originale per dare vita all'incantevole mondo del Piccolo Principe su un palcoscenico ghiacciato. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e prenotazioni)



MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE

SANREMO



16.30. ‘L’olivo e il dogma d’Oriente. La lunga marcia dell’olivo, tra storia, miti e leggende’: conferenza tenuta dal botanico Claudio Littardi che sarà presentato da Alberto Guglielmi Manzoni, presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano. Museo del Fiore, in corso Felice Cavallotti 113, ingresso libero



IMPERIA

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



18.00. Per il ciclo ‘Le Parole Volano - Breve storia della letteratura mondiale’, conferenza del professor Corrado Bologna dal titolo ‘Omero, la guerra e la ricerca della patria’. Ridotto del Teatro Cavour (5 euro, biglietti acquistabili a questo link)

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS

14.00-23.30. Jammin' Juan 2025: giovani talenti del jazz si esibiscono al Palais des Congrès fino al 31 ottobre (per leggere la programmazione cliccare questo link)

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



GIOVEDI’ 30 OTTOBRE

SANREMO



18.00. Presentazione del romanzo ‘Nuova Odissea – Il Ritorno di Cassandra e Orfeo’, opera dell’autore Alessio Carlini, originario di Tresigallo, la celebre ‘città metafisica’ in provincia di Ferrara, e oggi residente a Sanremo. ‘L’Antro della Bagiua’, via Salita San Francesco 12 nella Pigna, info e prenotazioni 329 897 0794



18.00. Per ‘Ottobre di Pace 2025’, concerto della band del Liceo Cassini sul tema della pace, nonviolenza e diritti umani. Sede del Club Tenco, ingresso libero



18.00. ‘Energia nuova e suggestivi paesaggi nord’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Benjamin Levy con Elisso Bolkvadze al pianoforte. In programma musiche di Sergej Prokofiev e Jean Sibelius. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. ‘Pignasecca Pignaverde’: spettacolo teatrale con Tullio Solenghi, Caludia Bonzi, Laura Repetto, MAtteo Traverso. Stefano Moretti, Roberto Alinghieri, Mauro Pirovano, Stefania Pepe. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



13.00. Per la rassegna ‘Teatro a Mezzogiorno - Incontri con la canzone d’autore italiana’, Eugenio Ripepi, chitarra e voce, racconta Fabrizio De Andrè. Foyer del Teatro Cavour (5 euro, biglietti acquistabili a questo link)

21.00. Nell’ambito della mostra ‘Dreaming Imperia’, ‘Il Ramaiolo in scena legge Lucetto Ramella’: lettura di alcuni brani tratti dal volume ‘L'unificazione di Porto e di Oneglia’ pubblicato nel 1982 dall'editore Adriano Dominici. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3 (offerta libera in favore della OdV Il cuore di Martina)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS

14.00-23.30. Jammin' Juan 2025: giovani talenti del jazz si esibiscono al Palais des Congrès fino al 31 ottobre (per leggere la programmazione cliccare questo link)

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



20.00. ‘Relazioni Pericolose’: spettacolo teatrale messo in scena Arnaud Denis con Delphine Depardieu, Valentin de Carbonnières, Salomé Villiers, Michèle André, Jérémie Lutz, Marjorie Dubus e Guillaume De Saint Sernin. Théâtre Princesse Grace (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



20.00. ‘One Man Show Magic’: Olmac, illusionista, maestro del close-up e rinomato ipnotizzatore, trasporta gli spettatori in un universo affascinante, misterioso e accattivante. Teatro Francis-Gag, rue de la Croix 4 (info e prenotazioni a questo link)





VENERDI’ 31 OTTOBRE



SANREMO



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Halloween in giro per la Pigna’ con la possibilità di partecipare mascherati o meno: percorso interattivo per bambini e famiglie con lettura animata dei libri con coinvolgimento dei bambini + Laboratorio creativo di magie e pozioni: ogni bambino riceverà una piccola ampolla magica per inventare la sua formula segreta + Spettacolo delle bolle magiche + Musica, balli e incantesimi per animare la festa + Gran finale con spettacolo di fuoco. Partenza da Piazza Cassini (in caso di maltempo, alcune attività si spostano all'ex oratorio di Santa Brigida)



18.15. Santa Messa in suffragio dei defunti della Famija Sanremasca e di tutta la città di Sanremo. Basilica Concattedrale di San Siro

21.00. ‘Esperienze D.M.’: serata speciale di Halloween con Dadda, Awed e Dose per una notte di emozioni e mistero con il coinvolgimento del pubblico. Partner ufficiale: Cascina Alberta. Teatro Ariston (prenotazioni a questo link)



21.00. Per la Stagione Teatrale 205/26, Ezio Greggio in ‘Una vita sullo schermo, 40 anni di TV cinema e storia italiana’ di Ezio Greggio, Marco Salvati e Armando Vertorano. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



15.30-01.00. Happy Halloween per bambini dalle 15.30 + Concerto live di Kikko della Combricola del Blasco dalle 22.00 + DJ set con DJ Alex Guesta da mezzanotte. Expo Salso



16.00. Festa di Halloween nelle vie del centro di Porto Maurizio



16.00-20.00. Per ‘Speciale Halloween a Villa Grock’, ‘Misteri e Risate nella Villa delle Meraviglie’: dalle 16 servizio truccabimbi fino a chiusura + dalle 17.30 alle 18.30 caccia al tesoro per bimbi + dalle 18.30 alle 19.30 visita esoterica ‘Halloween a Villa Grock’ + Apertura Hard Grock Cafè. Villa grock, Via Fanny Roncati Carli (prenotazione tramite link: https://villagrock.imperiamusei.it//misteri-e-risate-nella-villa-delle-meraviglie)



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Il paradigma del Confederalismo Democratico – Verso la pace in Kurdistan’ con Yilmaz Orkan, Direttore dell'Ufficio d'Informazione del Kurdistan in Italia e Zilan Diyar, rappresentante del movimento delle donne curde. Introduzione ed intervista a cura di Giuseppe Gandolfo. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Biblioteca civica ‘L. Lagorio’



17.30. Presentazione libro 'Tigri d’inchiostro' di Marco Vallarino impreziosita dalle letture dell’attrice Pamela Pepiciello. Teatro dell’Attrito, ingresso libero

20.30. Cena con Delitto, un evento che unisce gusto e mistero: durante la cena gli ospiti diventano detective tra indizi, colpi di scena e tanto divertimento. Ristorante pizzeria ‘L’Antica Taverna’, Via Giosuè Carducci 63 (info e prenotazioni e questo link)

VALLECROSIA

18.00-01.00. Festa di Halloween: Spettacoli + Musica Live + Dj Set + Performance + Aree Food & Beverage (oltre 50 artisti). Evento organizzato dal CIV ‘Vallecrosia al Centro’. Centro storico nella città alta (ingresso 10 euro, gratuito fino ai 12 anni). Per prenotazioni e informazioni 347.2415508

BORDIGHERA



16.30. Festa di Halloween con un divertentissimo pomeriggio ‘da brivido’: tanta animazione, un pauroso dj set, laboratorio ‘Crea la tua maschera’ e giochi e attività spaventosi come la caccia al dolcetto e la pesca delle zucche + truccabimbi horror e la speciale baby dance per ballare insieme in piazza Padre Giacomo Viale. Centro storico



16.30-19.30. Festa di Halloween in Corso Italia con animazione, parata di maschere itineranti, sfilata per bambini, DJ set e baby horror dance



OSPEDALETTI



16.30-20.30. Festa Halloween: ‘Mercatino Mostruoso Artigianale’ e Dj Set (Via XX Settembre) + ‘Merenda da brividi’ a cura del Descu Spiaretè (Piazza Sant'Erasmo) + ‘Municipio stregato’ (Portico del Comune) + animazioni itineranti e allestimenti per le vie del paese + ‘Dolcetto o scherzetto’ e menù a tema nei locali aderenti



SAN LORENZO AL MARE



17.00. Festa di Halloween con premiazione dei costumi e merenda per tutti + ‘Paura Tour’ con il Teatro dell'Albero e il suo spettacolo itinerante nel borgo

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

COSTARAINERA



20.30. Festa di Halloween a cura di ‘Quelli del Geco’ nel Centro storico



DIANO CASTELLO



17.30. Festa di Halloween: spettacoli al ‘Villaggio di Halloween’ in piazza Monsignor Massone e via Borgo + Street Food + Live Music dalle 20.00 per le vie del borgo + Millennials Night Show in piazza Giudice dalle ore 22 (navetta gratuita dalle ore 17.30 alle 00.30 con partenza dal parcheggio 4 strade)



DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua – Speciale Halloween’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Brigida, Désirée e Giovanni. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



PIGNA



8.30. Escursione da Colle Melosa alla diga di Tenarda accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo alle ore 9.20 a Colle Melosa oppure alle ore 8.30 a Pigna dalla pasticceria, info 347/4563954 (più info)



TRIORA



10.30-23.00. ‘Halloween Triora 2025’: due giorni di eventi, musica, artigianato e spettacoli che animeranno Triora nelle giornate del 31 ottobre e del primo novembre (per leggere l’intero programma delle due giornate cliccare questo link)



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS

14.00-23.30. Jammin' Juan 2025: giovani talenti del jazz si esibiscono al Palais des Congrès (per leggere la programmazione cliccare questo link)



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre





SABATO 1 NOVEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



20.30. ‘Wonderful Life’ con Matteo Ghione: viaggio tra musica, charme ed emozione che rievoca l’eleganza senza tempo dei grandi divi. Roof Garden del Casinò



IMPERIA



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

10.00-17.00. Nell’ambito della mostra ‘Dreaming Imperia’, ‘Dreaming M.A.C.I’: laboratorio permanente durante tutta la giornata per ‘aspiranti artisti’ dai 7 anni in su (5 euro a partecipante). Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3 (h 10/13-14/17)

10.00-17.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: apertura del museo con orario continuato. Alle 11.00 e alle 15.00 visite accompagnate. Villa Grock. , Via Fanny Roncati Carli, (servizio navetta con partenza da Piazza Dante e un servizio di piccola caffetteria all’interno della Villa), prenotazione tramite link: https://villagrock.imperiamusei.it/alla-scoperta-di-villa-grock-visita-accompagnata



11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Enrico Laurezzi sul tema ‘Una missione umanitaria in Ucraina agosto 2025’. Bar 11, Piazza del Amici 11



20.30. ‘Oltre Lo Specchio – Parashalloween’: percorso degustativo di cocktail e vini tra le vie del suggestivo borgo Parasio con esperienza immersiva fluo presso la sede del circolo Parasio. Ritrovo presso Circolo Parasio in Piazza Pagliari dalle 20.30 alle 21.00. Dress code: mostruosamente travestiti e scarpe comode. Costo 15 euro. Per prenotazioni: whatsapp 328 499 9723 - parasiocultura@gmail.com



VALLECROSIA

10.30-17.00. Festa della Zucca (25ª edizione): Parco Gonfiabili + Intrattenimento Musicale + Conferenza dedicata alla zucca, con Silvia Ciuffardi e Luciana Rondelli + Laboratori Circensi e Giochi da Tavolo + Mercatino Artigianato/Agroalimentare + Maratona Fotografica + Fattoria Didattica + Gastronomia Locale + Premiazione dei Lavori delle Scuole alle 16.30. Centro storico (servizio navetta gratuito per tutta la durata della manifestazione)



14.00. Castagnata e mercatino solidale con degustazione di caldarroste, vin brulè, frittelle di mele + musica, giochi e tanto altro. Parrocchia di San Rocco



TAGGIA ARMA



9.00. Escursione da Agaggio alla Colletta Bregalon accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 ad Agaggio Inferiore, nel parcheggio subito dopo il bivio per Agaggio superiore, info 328 0824866 (più info)

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

18.00. ‘A Cena con le Stelle - Luna, Saturno e Stelle Autunnali’: cena dalle ore 18.00, osservazioni guidate dalle ore 19.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



MOLINI DI TRIORA



9.30. Escursione da Agaggio alla Colletta Bregalon accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 ad Agaggio Inferiore, nel parcheggio subito dopo il bivio per Agaggio superiore, info 328 0824866 (più info)



TRIORA



10.30-17.30. ‘Halloween Triora 2025’: due giorni di eventi, musica, artigianato e spettacoli che animeranno Triora nelle giornate del 31 ottobre e del primo novembre (per leggere l’intero programma delle due giornate cliccare questo link)



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora – Speciale Halloween’: gli Storyteller di Autunnonero Giovanni, Brigida, Kevin, Benedetta guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti al Museo della Stregoneria in Corso Italia 1, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)



FRANCIA

MONACO

11.00-24.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



18.00. Cerimonia della premiazione del Monte-Carlo Photo Contest 2025: concorso fotografico internazionale organizzato dal Teatro della Vita, patrocinato dalla FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) e dall’Académie de l’Art Photographique de Monte-Carlo. Hotel Novotel (più info)



DOMENICA 2 NOVEMBRE

SANREMO

14.00. Per ‘Happy Halloween’, ‘Piccoli Brividi’ (3ª edizione): Animazioni, Il Grande Cromosauro, spettacoli teatrali, laboratori, musica, libri, truccabimbi. Frazione di San Romolo

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA

10.00-17.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: apertura del museo con orario continuato. Alle 11.00 e alle 15.00 visite accompagnate. Villa Grock. , Via Fanny Roncati Carli, (servizio navetta con partenza da Piazza Dante e un servizio di piccola caffetteria all’interno della Villa), prenotazione tramite link: https://villagrock.imperiamusei.it/alla-scoperta-di-villa-grock-visita-accompagnata



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



SAN BARTOLOMEO AL MARE

17.30. Un pomeriggio tra stelle, Luna e sorsi di cioccolata calda. Osservazioni guidate del cielo ai telescopi da Piazza Torre di Santa Maria. Evento a cura dell’associazione Stellaria, partecipazione libera (l'evento non si svolgerà in caso di meteo non favorevole)

ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



15.00. ‘La Nave Fantasma’: Opera romantica in tre atti si musica e libretto di Richard Wagner (1813-1883). Direzione musicale di Gianluca Marcianò. Direttore del coro Stefano Visconti. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate