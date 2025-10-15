 / Sanremo Ospedaletti

Ospedaletti: alla scoperta del cielo, torna il corso base di astronomia pratica firmato dall'associazione Stellaria

La formula, collaudata negli anni, combina lezioni teoriche in aula e osservazioni dal vivo sotto il cielo vero

Tornano le serate sotto le stelle con l’Associazione Stellaria, punto di riferimento nel Ponente Ligure per la divulgazione dell’astronomia. L’edizione 2025 del corso “Alla Scoperta del Cielo – Corso Base di Astronomia Pratica” promette di trasformare la semplice curiosità per il cosmo in autentica conoscenza. In un mondo dominato dalla frenesia e dagli schermi, Stellaria invita a rallentare, a spegnere per un momento le luci della città e ad alzare lo sguardo verso l’universo. Il corso, rivolto ad adulti e ragazzi dai 14 anni in su, mira a rendere ogni partecipante un osservatore autonomo del cielo stellato, capace di orientarsi tra costellazioni, pianeti e galassie, anche solo a occhio nudo.

La formula, collaudata negli anni, combina lezioni teoriche in aula e osservazioni dal vivo sotto il cielo vero: Le Basi (Teoria): tre incontri serali, dalle 21:00 alle 22:30, presso la sala polivalente “La Piccola” di Ospedaletti, per apprendere i fondamenti dell’osservazione astronomica:
- Sabato 25 ottobre: L’occhio come primo strumento di scoperta
- Sabato 8 novembre: Dalle costellazioni ai pianeti: cosa cercare e dove trovarlo
- Sabato 15 novembre: Guida all’uso di telescopi, binocoli e alla fotografia astronomica
- Il Battesimo delle Stelle (Pratica): due uscite notturne in località lontane dall’inquinamento luminoso, per mettere subito in pratica ciò che si è imparato.
Gli appuntamenti sono fissati a Colle Langan (1° novembre) e San Romolo (22 novembre).

"La vera meraviglia dell’astronomia è la sua accessibilità - spiegano gli organizzatori di Stellaria - e non servono strumenti costosi: bastano un po’ di esperienza e un cielo abbastanza buio. Con questo corso vogliamo fornire la ‘cassetta degli attrezzi’ a chi desidera non solo guardare il cielo, ma osservarlo davvero". Il contributo richiesto è di €40 per gli adulti (non soci Stellaria) e €20 per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria entro il 21 ottobre 2025. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 oppure cliccare direttamente sul link.

Chi parteciperà non porterà a casa solo nozioni tecniche, ma anche un nuovo modo di guardare il mondo – o meglio, l’universo – con occhi diversi: quelli di chi ha imparato a riconoscere la meraviglia, una stella alla volta.

