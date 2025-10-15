Rallye di Sanremo: sospensioni temporanee della circolazione per garantire la sicurezza durante le prove speciali su strade provinciali e comunali

Sanremo si prepara ad accogliere, nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre 2025, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori: il “72° Rallye di Sanremo”, affiancato dal “40° Rally Storico” e dalle competizioni collegate “39° Coppa dei Fiori” e “15° Rally Sanremo Leggenda”. Un fine settimana all’insegna dell’adrenalina e della tradizione motoristica, che vedrà coinvolte numerose strade provinciali e comunali per lo svolgimento delle prove speciali.

Come già avvenuto negli anni precedenti, per garantire lo svolgimento delle gare in condizioni di sicurezza, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare nei tratti interessati dalle competizioni. Il provvedimento, adottato per motivi di sicurezza pubblica, sarà attivo esclusivamente durante le fasi di gara e riguarderà solo le strade coinvolte dalle prove. I dettagli relativi agli orari e ai tratti stradali interessati sono consultabili sul sito istituzionale della Prefettura.

Sono esclusi dalla sospensione della circolazione i mezzi di soccorso, che potranno transitare liberamente per garantire l’assistenza in caso di emergenza. Inoltre, il Comitato Organizzatore ha assicurato che i residenti potranno effettuare modesti spostamenti fino a 40 minuti prima del passaggio della prima vettura e, ove possibile, tra il primo e il secondo transito, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

L’evento rappresenta non solo un momento sportivo di rilievo, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la comunità locale, che da sempre accoglie con entusiasmo il ritorno del Rallye di Sanremo e delle sue storiche declinazioni.