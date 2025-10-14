CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 14ottobre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – ore 17.00 - 21.00 – di Paul Thomas Anderson - con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor - Drammatico/Thriller – “Bob Ferguson, rivoluzionario in pensione, ha esploso tutti i suoi colpi nella giovinezza, sognando un mondo migliore al confine tra Messico e USA. Appeso al chiodo l'artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall'ombra riemerge un vecchio nemico, il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Ma Bob e Willa sono un ostacolo alla sua ambizione. Lockjaw rapisce Willa e Bob riprende il fucile...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- TRON - ARES – ore 16.30 - 19.00 - 21.15 – di Joachim Rønning - con Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jeff Bridges, Gillian Anderson – Azione/Avventura/Fantascienza - "Un programma digitale altamente sofisticato, Ares (Jared Leto), viene inviato nel mondo reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell'umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale. Man mano che Ares scopre l'ambiente che lo circonda e ha il suo primo contatto con l'umanità, la sua consapevolezza e la sua coscienza iniziano ad evolversi. Trova un'alleata inaspettata nella brillante tecnologa, programmatrice informatica e amministratrice delegata di Encom Eve Kim (Greta Lee), alla ricerca di un codice fondamentale scritto da Kevin Flynn (Jeff Bridges)…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- IL PROFESSORE E IL PINGUINO – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Peter Cattaneo - con Steve Coogan, Jonathan Pryce, Julia Fossi, Vivian El Jaber, Björn Gustafsson - Drammatico - "1976. Tom Michell è un docente di inglese che, dopo aver insegnato in diversi stati dell'America del Sud, approda al St. George's College a Buenos Aires proprio nei giorni in cui ha luogo il colpo di stato dei militari. Approfittando della chiusura della scuola per una settimana si reca a Punta del Este in Uruguay dove, su una spiaggia, trova un pinguino sopravvissuto a uno sversamento di petrolio in mare. Si troverà a doverlo portare con sé tentando di nasconderlo al preside ma utilizzandolo per fare lezione a una classe non proprio disciplinata…”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

– LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY – ore 16.45 – di Ryan Crego, Kirk De Micco, Faryn Pearl - con Donovan Patton, Sainty Nelsen, Eduardo Franco, Juliet Donenfeld - Animazione – “Gabby parte per un viaggio in auto con la nonna Gigi verso il paese delle meraviglie urbano di Cat Francisco. Ma quando la casa delle bambole di Gabby, il suo bene più prezioso, finisce nelle mani di un'eccentrica gattara di nome Vera, Gabby parte per un'avventura nel mondo reale per riunire i Gabby Cats e salvare la casa delle bambole prima che sia troppo tardi...”

Voto della critica: ***

- TOP GUN (1986) – ore 18.30 - 21.00 – di Tony Scott - con Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Meg Ryan, Anthony Edwards - Avventura - "Pilota di aerei da combattimento ma noto per la sua spericolatezza Pete 'Maverick' Mitchell viene ammesso al Top Gun, l'istituzione di massimo livello per la specializzazione di piloti della Marina aeronavale. La sua mancanza di rispetto delle regole gli attira da subito la sorveglianza da parte dei superiori e l'ostilità di alcuni colleghi. Il legame con Goose, suo copilota, costituisce un punto di forza ma diverrà anche elemento di svolta professionale e umana. A ciò si aggiunge una storia d'amore con una persona che fa parte della struttura militare…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SUPER CHARLIE – ore 17.00 – di Jon Holmberg - Animazione - "Willy ha dieci anni, gli occhiali, una passione per i supereroi dei fumetti, un'aria da nerd che gli regala non pochi problemi con i bulli, e il sogno di diventare un giorno un poliziotto, proprio come suo padre (e magari un po' meno imbranato di lui). Willy ha anche un fratellino in arrivo, dal quale non sa cosa aspettarsi: sarà simpatico? Diventeranno compagni di giochi? Sarà la sua spalla? Il destino gli risponde in modo beffardo, quando sul piccolo Charlie, che riposa nella sua culla da neonato, si deposita una polvere stellare che gli lascia in dono una varietà di superpoteri…”

Voto della critica: ***

- UN CRIMINE IMPERFETTO – ore 19.00 - 21.15 – di Franck Dubosc - con Franck Dubosc, Laure Calamy, Benoît Poelvoorde, Joséphine de Meaux, Kim Higelin – Commedia/Thriller - "Siamo molto prossimi al Natale e Michel e Cathy sono impegnati nella vendita degli abeti che coltivano nella loro proprietà isolata sulle montagne del Giura. Un giorno Michel con il suo pick up, per evitare un orso che si è trovato davanti sulla strada, sbanda ed urta un'auto in sosta uccidendo una donna e provocando la morte del suo compagno terrorizzato. Nell'auto si trova una borsa piena di denaro e da quel momento per la coppia nasce l'idea di occultare i cadaveri e tenersi il malloppo. Non sarà un'impresa priva di conseguenze…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- ZVANÌ IL ROMANZO FAMILIARE DI GIOVANNI PASCOLI – ore 16.30 – di Giuseppe Piccioni - con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini - Biografico – “Giovanni Pascoli è morto e un treno, su cui si trovano parenti, studenti e autorità, parte da Bologna per trasportare il feretro al paese natale, Castelvecchio di Barga. Attraverso il ricordo della sorella Mariù ripercorriamo la vita del poeta a partire dall'uccisione del padre per poi scoprire il suo impegno politico, i rapporti non sempre facili con Giosuè Carducci e la sua vita con le sorelle Ida e Mariù...”

Voto della critica: ***

- CORTO CHE PASSIONE! – ore 19.00 – più di 100 i cinema di tutta Italia che programmano, ogni secondo martedì del mese, per un anno, una selezione continuamente rinnovata di cortometraggi, con la possibilità di vedere su grande schermo, nella stessa serata, circa 70 minuti di proposte stimolanti e diversificate

- ARANCIA MECCANICA – ore 21.00 – di Stanley Kubrick - con Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri, Michael Bates, Warren Clarke, James Marcus - Drammatico - "Alex è un giovane senza arte né parte, figlio di proletari e dedito a furti, stupri e omicidi. Fa capo a una banda di spostati, denominati drughi. Dopo aver usato violenza alla moglie di uno scrittore finisce in carcere. Viene sottoposto ad angherie ma si fa amico un prete. Pur di essere scarcerato accetta il ‘trattamento lodovico’, che consiste nell'assistere a filmati di violenza. Quando esce scopre che i genitori hanno subaffittato la sua stanza. Senza poter reagire, dovrà subire violenza da alcuni mendicanti vendicativi, dai drughi diventati poliziotti e dallo scrittore che ha perso la moglie e che ora si trova su una sedia a rotelle. Tenta il suicidio e all'ospedale riceve una visita di cortesia da parte del primo ministro…”

Voto della critica: *****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- TRE CIOTOLE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Isabel Coixet - con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Silvia D'Amico, Galatéa Bellugi, Francesco Carril - Drammatico - "Dopo sette anni insieme, Marta viene lasciata da Antonio, stanco delle sue ritrosie, del suo non saper fingere e del suo evitare le cose che non le piace fare. Marta soffre la sua assenza, anche fisicamente, ma prosegue nel lavoro di insegnante di educazione fisica al liceo, continua a mangiare in maniera disordinata, e manda stroncature sotto falso nome al ristorante di cui Antonio è proprietario e chef. Il suo interlocutore è soprattutto il cartonato di un cantante K-pop coreano, che ascolta le riflessioni sulla vita della donna e le dorme accanto. La sorella Elisa cerca di stare vicino a Marta, soprattutto quando i mal di pancia si rivelano dovuti non solo alle ‘schifezze’ che mangia. E un suo collega di lavoro, il professor Agostini, cerca di acchiapparla mentre lei sfugge in bicicletta, per le strade di una Roma altrettanto sfuggente, cercando le cose che sembrano dirle che andrà tutto bene, nonostante tutto…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY - UN VIAGGIO STRAORDINARIO – ore 16.45 – 19.00 – 21.15 – di Kogonada - con Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe - Drammatico – “Cosa succederebbe se si potesse aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento importante del proprio passato? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) sono due single che si incontrano per caso al matrimonio di un amico comune. In seguito a un sorprendente colpo del destino, si trovano improvvisamente a intraprendere A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario: un'avventura divertente, fantastica e travolgente in cui Sarah e David hanno l'opportunità di rivivere momenti importanti dei loro rispettivi passati, facendo luce su come sono arrivati al presente... e, forse, ottenendo una chance di cambiare il proprio futuro...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- TOGETHER – ore 21.00 – di Michael Shanks - con Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman, Mia Morrissey, Karl Richmond - Horror – “Millie e Tim sono una coppia un po' traballante: lui è un musicista rock sempre alla ricerca di un successo che non arriva, lei è un'insegnante brillante e con un maggior senso pratico. I due decidono avventurosamente di fare un passo importante trasferendosi in una casa in campagna e lasciando quindi la vita della metropoli per un luogo più appartato. Lei si impiega come insegnante nella vicina cittadina, mentre lui porta avanti la sua musica. Durante una passeggiata in un bosco vicino, però, i due cadono in una buca che conduce a una caverna, proprio mentre infuria un temporale. Fanno buon viso a cattivo gioco e passano la notte nella caverna, risvegliandosi al mattino con le gambe incollate insieme da quella che pensano sia una muffa. Riescono a staccarsi e a ritornare su e quindi a casa, ma qualcosa è successo. Qualcosa che prosegue e determina cambiamenti progressivi nei loro corpi e nell'attrazione, sempre più ‘fisica’, che provano l'uno per l'altra...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LE CITTÀ DI PIANURA – ore 18.45 – 21.00 – di Francesco Sossai - con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran, Andrea Pennacchi - Drammatico – “Doriano, detto Dori, e Carlobianchi (sì, tutto attaccato) sono amici di bevute, in un Veneto rurale che pare quasi il Far West. Il loro obiettivo nella vita è sfondarsi di lumache e polenta e andare a bere l'ultima ombra di vino: ‘una voglia che va al di là della sete’. Hanno scoperto il segreto del mondo, ma da sobri non se lo ricordano, e credono alla leggenda metropolitana secondo cui il loro storico amico Genio, ‘il più premiato vincitore del Caliera Trophy’, ha nascosto da qualche parte un tesoretto ricavato dalla vendita di frodo di occhiali dal sole. Per questo, e perché gli vogliono bene, devono andare a prenderlo all'arrivo dall'Argentina, dove si era rifugiato in attesa della prescrizione per i sui reati. Lungo il loro percorso incontrano Giulio, studente di Architettura timido e insicuro, che si unisce al loro viaggio e impara a vivere alla giornata - ma non senza una missione temporanea - come fanno Dori e Carlobianchi da sempre...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

