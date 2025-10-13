Talento e passione dall'estremo Ponente ligure, ottimi risultati per Lenti e Bollenti alla Niki’s Cup a Mont Alpet (Foto)

Alice Leone ha, infatti, conquistato il secondo posto tra le donne under 14 dimostrando tecnica, tenacia e coraggio su un tracciato tutt’altro che semplice. Nella stessa categoria, Ettore Bertocchi ha brillato con una discesa impeccabile, salendo sul gradino più alto del podio e portando a casa la vittoria under 14. Tra gli under 18 , Lorenzo Rao ha, invece, confermato il valore del gruppo con un ottimo secondo posto lottando fino all’ultimo secondo in una gara tiratissima. Anche gli altri componenti del gruppo hanno portato a casa buoni risultati: tutti hanno, infatti, migliorato il loro tempo sul tracciato.

Lenti e Bollenti non è solo una squadra: è un’idea, uno spirito, una piccola rivoluzione a due ruote. Un collettivo di giovani rider che, con mezzi semplici ma una voglia enorme di esprimersi, sta dimostrando che il talento può nascere anche lontano dai grandi team sponsorizzati. Le loro magliette, dipinte a mano, sono state un simbolo riconoscibile sui percorso di gara: un manifesto di autenticità, creatività e passione. Un po’ artisti, un po’ guerrieri del fango e della velocità, questi ragazzi sono i classici “artisti in cerca d’autore” ma le loro discese parlano chiaro: la firma ce la stanno mettendo da soli, una curva alla volta. La stagione è quasi finita ma se questo è l’inizio, il meglio deve ancora venire. Lenti e Bollenti vanno forte e hanno qualcosa da raccontare.