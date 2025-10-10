 / Cronaca

Cronaca | 10 ottobre 2025, 12:11

Ventimiglia, tamponamento tra auto in autostrada: due feriti (Foto)

Sul posto Croce Verde Intemelia, Croce Rossa di Bordighera, polizia e personale dell'autostrada

Ventimiglia, tamponamento tra auto in autostrada: due feriti (Foto)

Mobilitazione di soccorsi nella mattinata odierna, intorno alle 11, per un incidente stradale, che sembra aver coinvolto due auto, verificatosi in autostrada, nei pressi della galleria Belvedere a Latte, tra Ventimiglia e Mentone.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Intemelia, la Croce Rossa di Bordighera, la polizia autostradale e il personale dell’autostrada.

Due i feriti, sembrerebbe una donna di 56 anni che pare abbia riportato un trauma cranico e dolore agli arti inferiori e un uomo di 65 anni che pare abbia riportato un trauma al torace dovuto alla cintura di sicurezza. Entrambi sono stati soccorsi sul posto, immobilizzati e trasportati, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.

 

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium