Sanremo, arrestato per stalking un 56enne: aveva aggredito l’ex compagna dopo la denuncia

Nella tarda mattinata di lunedì 6 ottobre, a Sanremo, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 56 anni, residente in città, per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, una donna di 55 anni. Il provvedimento è scattato dopo un’aggressione avvenuta all’ingresso dell’abitazione della vittima, poche ore dopo che quest’ultima aveva formalizzato una nuova denuncia presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza.

La vicenda si inserisce in un contesto già noto alle forze dell’ordine, con precedenti interventi gestiti nell’ambito della procedura di “Codice Rosso”. La donna aveva denunciato l’ex compagno per comportamenti minacciosi e pressanti, tra cui l’invio ripetuto di messaggi intimidatori con richieste di denaro. Il 6 ottobre, dopo aver sporto una nuova querela, la vittima è stata aggredita alle spalle dall’uomo mentre rientrava a casa. Spinta con violenza contro la porta, è stata costretta ad entrare nell’appartamento, dove l’uomo ha cercato di intimidirla affinché ritirasse la denuncia. Con prontezza, la donna è riuscita a fuggire e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Gli agenti della squadra volante hanno rintracciato la donna in via Palma, visibilmente scossa, mentre l’uomo, ancora all’interno dell’abitazione, ha reagito con insulti e minacce nei confronti degli operatori. Dopo essere stato contenuto, è stato arrestato e condotto in Commissariato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Imperia, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Sanremo. Dopo la convalida dell’arresto, è stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.