Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 7 a domenica 12 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 7 OTTOBRE

SANREMO

8.30. Festival della Salute promosso da ASL1 (5ª edizione) con filo conduttore ‘One Health – Una salute che ci unisce’: un viaggio attraverso laboratori, giochi, esperienze immersive, screening gratuiti, conferenze ed eventi speciali:al mattino le scuole saranno protagoniste con attività pensate per ogni età (il programma) al pomeriggio cittadini e famiglie potranno partecipare a percorsi di prevenzione, incontri con esperti e iniziative interattive (il programma). Palafiori in corso Garibaldi, fino al 10 ottobre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

16.30. Per i Martedì Letterari’, in collaborazione con ‘Ottobre di pace 2025’, il giornalista e saggista Domenico Quirico presenta ‘Le quattro Jihad. Lo scontro tra islam e Occidente da Napoleone ad Hamas’ (Rizzoli). Partecipa il direttore del Centro Ascolto Caritas Maurizio Marmo. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



19.00. Cerimonia di apertura e benvenuto della competizione velica ‘L30 World Championship’. Yacht Club Sanreno (più info)



IMPERIA



18.00. ‘Aspettando Ecuba di Euripide’: prima di quattro prove aperte con massimo 30 ingressi (5 euro). Teatro Cavour (non è possibile entrare a prova iniziata)

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘La Blessure et la Soif’ (La ferita e la sete): spettacolo teatrale con Fanny Ardant. Théâtre Princesse Grace (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE

SANREMO



8.30. Festival della Salute promosso da ASL1 (5ª edizione) con filo conduttore ‘One Health – Una salute che ci unisce’: un viaggio attraverso laboratori, giochi, esperienze immersive, screening gratuiti, conferenze ed eventi speciali:al mattino le scuole saranno protagoniste con attività pensate per ogni età (il programma) al pomeriggio cittadini e famiglie potranno partecipare a percorsi di prevenzione, incontri con esperti e iniziative interattive (il programma). Palafiori in corso Garibaldi, fino al 10 ottobre

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



12.00. Primo segnale di avviso della competizione velica ‘L30 World Championship’. Yacht Club Sanremo, fino all’11 ottobre (più info)



IMPERIA



13.30-15.30. Festival della Salute off: conferenza dal titolo ‘Io Donna, io Mamma: scegliere per sapere’ a cura dell’Ostetricia e Ginecologia Imperia e dell’Assistenza Consultoriale ASL1. Un incontro dedicato a tutte le donne, in gravidanza per scegliere con consapevolezza e informarsi in modo corretto. Aula Magna Ospedale di Imperia



17.00. ‘Aspettando Ecuba di Euripide’: prima di quattro prove aperte con massimo 30 ingressi (5 euro). Teatro Cavour (non è possibile entrare a prova iniziata)

18.30. ‘Ulisse, Odisseo, Nessuno’: conferenza tenuta da Giorgio Ieranò, professore di Letteratura greca all’Università di Trento, autore della nuova tradizione di ‘Ecuba’ (5 euro intero in vendita on line o in biglietteria). Ridotto del Teatro Cavour, info 0183 1940197

BORDIGHERA



10.00-12.00. ‘Gravidanza’: incontro gratuito per fermarsi, rilassarsi, prendere fiato, confrontarsi con altre mamme ed esperti e per darsi la libertà di godersi un momento speciale di gravidanza. Sede del Centro Promozione Famiglia, via Aurelia 143, info ed iscrizioni whatsapp al 327 1412875



TAGGIA ARMA



8.00-13.00. ‘Andiamo sul sicuro’: importante iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza stradale con protagonisti circa 180 studenti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Ruffini’ di Taggia e ‘Pastonchi’ di Arma, accompagnati dai loro docenti. Piazza IV Novembre a Taggia

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.30. Concerto della Filarmonica ci Monte-Carlo con Matthias Goerne (baritono) & David Fray (piano). Musiche di Schubert. Auditorium Rainier III (più info)



GIOVEDI’ 9 OTTOBRE

SANREMO



8.30. Festival della Salute promosso da ASL1 (5ª edizione) con filo conduttore ‘One Health – Una salute che ci unisce’: un viaggio attraverso laboratori, giochi, esperienze immersive, screening gratuiti, conferenze ed eventi speciali:al mattino le scuole saranno protagoniste con attività pensate per ogni età (il programma) al pomeriggio cittadini e famiglie potranno partecipare a percorsi di prevenzione, incontri con esperti e iniziative interattive (il programma). Palafiori in corso Garibaldi, fino al 10 ottobre

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



12.00. Secondo segnale di avviso della competizione velica ‘L30 World Championship’. Yacht Club Sanremo, fino all’11 ottobre (più info)



IMPERIA



9.00-12.30. Festival della Salute off: per la giornata Mondiale della Vista 2025, screening gratuito a cura dell’ Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Sezione di Imperia e Sanremo. Ambulatorio mobile in Piazza Dante

10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



17.00. ‘Aspettando Ecuba di Euripide’: prima di quattro prove aperte con massimo 30 ingressi (5 euro). Teatro Cavour (non è possibile entrare a prova iniziata)



18.30. ‘Ecuba: metamorfosi di un personaggio’: conferenza di Giorgio Ieranò, professore di Letteratura greca all’Università di Trento, autore della nuova tradizione di ‘Ecuba’ (5 euro intero in vendita on line o in biglietteria). Ridotto del Teatro Cavour, info 0183 1940197

BORDIGHERA



16.30. Per l’appuntamento con l’autore, presentazione del saggio, corredato dalla proiezione di oltre cento immagini di reperti archeologici, intitolato ‘Estremo Ponente Ligure Museo all’aperto della pre e protostoria’ di Andrea Eremita. Biblioteca Civica Internazionale, ingresso libero



21.00. Primo appuntamento del corso per principianti di Bridge tenuto dagli insegnanti federali Gianni Virno e Claudio Torchio con nuovi strumenti didattici che uniscono l'apprendimento e il divertimento. Bridge Bordighera, Via Stoppani 15, info e contatti disponibili sul sito www.bridgebordighera.it



TAGGIA ARMA



8.00-13.00. ‘Andiamo sul sicuro’: iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori Ruffini-Aicardi e Colombo di Arma di Taggia con proiezione di ‘Young Europe’ nell’ambito del progetto europeo sulla sicurezza stradale ‘Icarus’ + dibattito con esperti, per approfondire i temi emersi durante la visione e promuovere una cultura della sicurezza consapevole e condivisa. Teatro delle Opere Parrocchiali di Arma



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VENERDI’ 10 OTTOBRE



SANREMO

8.30. Festival della Salute promosso da ASL1 (ultimo giorno della 5ª edizione) con filo conduttore ‘One Health – Una salute che ci unisce’: un viaggio attraverso laboratori, giochi, esperienze immersive, screening gratuiti, conferenze ed eventi speciali:al mattino le scuole saranno protagoniste con attività pensate per ogni età (il programma) al pomeriggio cittadini e famiglie potranno partecipare a percorsi di prevenzione, incontri con esperti e iniziative interattive (il programma). Palafiori in corso Garibaldi



10.00. L’imprenditore e scrittore Oscar Farinetti presenta il suo nuovo romanzo ‘La regola del silenzio’. L’incontro vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole superiori con il contributo del Liceo Cassini di Sanremo, indirizzo musicale, e della Cassini Band. Farinetti dialoga con Giulio Gavino, responsabile dell’edizione Sanremo-Imperia de La Stampa, e Walter Vacchino. Teatro Ariston, ingresso libero



10.00. ‘I primi mille Giorni: dalla gravidanza ai 24 mesi’: secondo appuntamento di tre per mamme, papà e figli nell’ambito del progetto ‘Sostegno alla Natalità’ degli operatori dell'Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese. Sala del Melograno, via Marsaglia 70, ingresso libero e gratuito

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.00. Inaugurazione nuova sede dell’associazione 50&Più di Sanremo. Piazza Eroi Sanremesi 64

12.00. Terzo segnale di avviso della competizione velica ‘L30 World Championship’. Yacht Club Sanremo, fino all’11 ottobre (più info)

15.00-17.00. ‘Gravidanza’: incontro gratuito per fermarsi, rilassarsi, prendere fiato, confrontarsi con altre mamme ed esperti e per darsi la libertà di godersi un momento speciale di gravidanza. Sede del Centro Promozione Famiglia, via Pisacane 2, info ed iscrizioni whatsapp al 327 1412875

IMPERIA

9.00-20.00. ‘Natura & Benessere’: mostre e mercatini di piante, fiori, prodotti biologici e artigianato ecologico + mostra-mercato dedicata alla quotidianità ecosostenibile + Conferenze, presentazioni di libri e dibattiti con esperti + Laboratori, lezioni di yoga e sessioni di cristalloterapia + Percorsi di benessere e momenti di relax. Via XX Settembre, anche domani (il programma a questo link)



9.30-18.30. Nell’ambito del Festival della Salute, evento dedicato al benessere psicofisico dal titolo ‘Equilibrio tra corpo e mente’: conferenze con medici, psicologi, terapeuti, operatori olistici e scrittori, oltre a sessioni guidate di yoga, pilates, ginnastica posturale, tecniche di respirazione, mobility, healing voice, bagni sonori, Biocostellazioni e Forest Bathing. Expo Salso, Calata Anselmi 2, fino al 12 ottobre (il programma a questo link)

10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



14.30-16.30. Festival della Salute off: pomeriggio magico per grandi e piccini: i supereroi più acrobatici e le principesse più incantevoli arrivano al Palasalute per incontrare i bambini del Centro Pediatrico di Riabilitazione Motoria e delle scuole primarie di Imperia. Palasalute, Via Acquarone 9



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘La fine delle ideologie: una lunga storia piena di bugie’ tenuta da Romano Lupi, insegnante e giornalista. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Biblioteca civica ‘L. Lagorio’

21.00. Per la Stagione teatrale 25/26, ‘Ecuba di Euripide’ con Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogacci, Mariella Speranza, Mario Incudine. Musiche originali di Mario Incudine eseguite dal vivo dallo stesso Incudine con il maestro concertatore Antonio Vasta. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

9.00-13.00. Festival della Salute off: per la Giornata della Salute Mentale, il Centro di Salute Mentale di Bordighera organizza una passeggiata aperta a pazienti, familiari e operatori per promuovere salute mentale, inclusione e lotta allo stigma. Percorso sul lungomare fino a Piazza Sant’Ampelio con intrattenimento e momento conviviale, quindi rientro al CSM.



TAGGIA



17.00 & 18.30. Prova gratuita della scuola del Teatro del Banchéro di Taggia per bambini ai 7 agli 11 anni a cui farà seguito alle 18.30 quella per ragazzi dai 12 ai 18 anni. Sede del Banchéro in Via Soleri 12, necessaria prenotazione whatsapp 3519249236



ENTROTERRA

TRIORA

9.30-16.00. Escursione da Colle Langan a Colle Melosa accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo dal bivio di Langan, info 347 4563954 (più info)



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

20.30. Festival Internazionale d’Organo di Monaco: concerto di Cameron Carpenter dal titolo ‘Cameron Carpenter - Monaco Debut’. Musiche di Bach, Haendel, Franck, Moussorgski. Cattedrale di Monaco (più info)



NICE



19.30. ‘Soma Living Bodies’: spettacolo di Danza, Teatro e Arti Visive. Spazio Magnan. Rue Louis de Coppet 31 (più info)





SABATO 11 OTTOBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00. 41a Sanremo Cup XXXIII Memorial Tessitore: torneo nazionale Under 15 maschile con la partecipazione dell’Allianz Diavoli Rosa Milano, Modena, Cuneo, Colombo Genova, Almevilla Almè, Carpi, Parella Torino e Acqui. Mercato dei Fiori, anche domani



10.00 & 11.00. Per le celebrazioni per il centenario della nascita, giornata dedicata a Libereso Guglielmi (il ‘giardiniere di Calvino): ‘Erbe di città’, passeggiata urbana alla scoperta delle erbe spontanee con Marco Damele con ritrovo in piazza Santa Brigida (h 10) + presentazione del libro ‘Il respiro dei fiori’ di Marco Damele (ex oratorio di Santa Brigida, h 11). Partecipazione gratuita

10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, anche domani, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Quarto e ultimo segnale di avviso della competizione velica ‘L30 World Championship’. Yacht Club Sanremo (più info)

17.00. 12esimo Concerto di San Romolo organizzato dal Circolo Ligustico dedicato al ricordo di un benemerito musicista sanremese, il maestro Piero Paganelli, pianista jazz nato a Sanremo nel 1921 e scomparso a 99 anni nel 2020 in Svizzera. Ad esibirsi il pianista Zeno De Marco. Teatro della Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

17.00. A conclusione delle celebrazioni per il centenario della nascita, giornata dedicata a Libereso Guglielmi (il ‘giardiniere di Calvino), proiezione del docufilm ‘Cartas de Calvino’ di Ester Barroso Sosa con Monica Marziota + presentazione del libro ‘Ricette per ogni stagione’ di Libereso Guglielmi con Tanya e Barry Guglielmi ed il curatore Claudio Porchia. Teatro del Casinò, ingresso libero



IMPERIA



9.00. Escursione dal Passo Teglia al Passo della Mezzaluna accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini. Ritrovo al passo Teglia oppure alle 9 bar del parcheggio Lidl Imperia, info 346 7944194 (più info)



9.00-20.00. ‘Natura & Benessere’: mostre e mercatini di piante, fiori, prodotti biologici e artigianato ecologico + mostra-mercato dedicata alla quotidianità ecosostenibile + Conferenze, presentazioni di libri e dibattiti con esperti + Laboratori, lezioni di yoga e sessioni di cristalloterapia + Percorsi di benessere e momenti di relax. Via XX Settembre (il programma a questo link)



10.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



10.30-18.45. Nell’ambito del Festival della Salute, evento dedicato al benessere psicofisico dal titolo ‘Equilibrio tra corpo e mente’: conferenze con medici, psicologi, terapeuti, operatori olistici e scrittori, oltre a sessioni guidate di yoga, pilates, ginnastica posturale, tecniche di respirazione, mobility, healing voice, bagni sonori, Biocostellazioni e Forest Bathing. Expo Salso, Calata Anselmi 2, fino al 12 ottobre (il programma a questo link)

11.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu d’Inchiostro’, ‘Breve storia letteraria e artistica della medicina’: incontro con Alberto Mantovani, Direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas, nonché Presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca. Introduzione a cura di Emanuela Ramoino, docente di Lettere del Liceo Vieusseux. Aula Magna del Liceo Vieusseux

21.00. ‘Joyy - Ian Curtis. L'esibizione della Mente’: spettacolo teatrale con Giorgia Brusco e Simone Perna. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi 43, info e prenotazioni 329 4955513

21.00. Per la Stagione teatrale 25/26, ‘Ecuba di Euripide’ con Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogacci, Mariella Speranza, Mario Incudine. Musiche originali di Mario Incudine eseguite dal vivo dallo stesso Incudine con il maestro concertatore Antonio Vasta. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

VALLECROSIA

10.00-12.00. Mattinata all’insegna di yoga e letture animate rivolta ai bimbi tra i 3 e i 5 anni e alle loro famiglie: laboratorio di Yoga con l'Insegnante Samuela Caliò (h 10/11) + Merenda (h 11) + Laboratorio di Lettura Animata con l'Educatrice Maria Cislaghi (h 11.15/12.15). Oratorio Don Bosco, info e prenotazioni 393 2591582



BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

OSPEDALETTI

10.00-17.30. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura della Delegazione FAI di Imperia (h 10/13.30-14/17.30, ultimo ingresso 16.30). Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (informazioni e prenotazioni a questo link)

SAN LORENZO AL MARE



10.00. Primo incontro informativo del Laboratorio Teatrale per i Bambini della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado organizzato dal Teatro dell'Albero e dal Comune di San Lorenzo al Mare. Sala Teatro S. Beckett del Teatro dell'Albero, Via Vignasse 1, info 347 7302028 (Franco)

DIANO MARINA



15.00 & 16.00. World Folklore Festival (8ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici provenienti da ogni angolo del mondo nelle vie del centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe (h 16)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.00. Land Escape ‘Aria’ con Alessandra Turci (autrice, voce narrante), Maurizio Pettigiani (musicista), Blanca Amalia Pinto (pittrice), Giorgia Gastaldello (arte terapeuta). Piazza Verdi, info 0183 417065



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla ‘Libera Compagnia Teatro Sacco’ di Savona dal titolo ‘Don Chisciotte el ingenioso Hidalgo’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua, Misteri e leggende alla corte dei Doria con itinerario dei misteri nel borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al castello accompagnati dalle Storyteller Giovanni e Marta (info e prenotazioni)



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Parcheggio del Forte Centrale



REZZO



10.00. Escursione dal Passo Teglia al Passo della Mezzaluna accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini. Ritrovo al passo Teglia oppure alle 9 bar del parcheggio Lidl Imperia, info 346 7944194 (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

10.00-16.00. Ritrovare la lentezza del Tempo con Roggeri Debora: ritiro urbano di meditazione tra pratiche di consapevolezza e dialogo all’interno dell’Area Arte e nei carrugi del paese (più info)

FRANCIA

MONACO

20.30. Festival Internazionale d’Organo di Monaco: concerto di Lisa Rydberg (violino) e Gunnar Idenstam (organo) dal titolo ‘Bach en Suédois’. Église du Sacré-Coeur (più info)



NICE



20.30. Concerto del leggendario gruppo occitano Nadau. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



DOMENICA 12 OTTOBRE

SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Fiera annuale per la Festa Patronale

10.00. 41a Sanremo Cup XXXIII Memorial Tessitore: torneo nazionale Under 15 maschile con la partecipazione dell’Allianz Diavoli Rosa Milano, Modena, Cuneo, Colombo Genova, Almevilla Almè, Carpi, Parella Torino e Acqui. Mercato dei Fiori



10.00-19.00. Castagnata a San Romolo: sessione informativa di primo soccorso e utilizzo DAE a cura della Croce Rossa di Bordighera (h 10/12) + alle 14, inizio manifestazione sul,prato di San Romolo con bracieri accesi e castagne croccanti +alle 18, Santa Messa in onore del Santo Patrono + spettacolo per i più piccoli e musica dal vivo. Evento in collaborazione con la Famija Culanina

10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

18.00. Festa del Santo Patrono San Romolo: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Tra virtuosismo e rigore e un racconto orientale’ diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Stelan Milencovitch (violino). Teatro del Casinò Municipale (più info)



20.00. ‘Tutto in una Notte’: appuntamento canoro con i cantanti che hanno partecipato ai principali format di punta dell’Associazione Viva Armea, in rappresentanza di Festival Story, SanremoClonati, Cantaestate e Cantainverno. 'Il Porto Vecchio trattoria e Pizzeria', via Nino Bixio 55, info al380 7098908

21.00. Per la Festa del Santo Patrono San Romolo, la compagnia stabile ‘Città di Sanremo’ presenta la commedia in tre atti ‘Cum… prumesci spuxi’, traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti. Teatro Ariston, ingresso gratuito



IMPERIA

10.00-18.00. Nell’ambito del Festival della Salute, evento dedicato al benessere psicofisico dal titolo ‘Equilibrio tra corpo e mente’ (ultimo giorno): conferenze con medici, psicologi, terapeuti, operatori olistici e scrittori, oltre a sessioni guidate di yoga, pilates, ginnastica posturale, tecniche di respirazione, mobility, healing voice, bagni sonori, Biocostellazioni e Forest Bathing. Expo Salso, Calata Anselmi 2 (il programma a questo link)



14.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



15.00. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) 2025, ‘Burattinai per un giorno’: pomeriggio di creatività, gioco e scoperta per tutta la famiglia. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli, Prenotazione tramite mail a museiimperia@solidarietaelavoro.it



15.00-19.00. ‘Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), ‘Esploratori del Mare – Viaggio nel Museo Navale’: le famiglie potranno esplorare autonomamente il Museo con il supporto di una speciale mappa che le accompagnerà in un ‘viaggio per mare’ alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



15.30 & 16.30. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) 2025, ‘Yoga in Famiglia’ a cura di Martina Chalier (h 15.30) + ‘SoffermARTI’ – Visita Sensoriale alla Collezione Invernizzi. MACI Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151 (più info)

16.30. Per la Stagione teatrale 25/26, ‘Ecuba di Euripide’ con Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogacci, Mariella Speranza, Mario Incudine. Musiche originali di Mario Incudine eseguite dal vivo dallo stesso Incudine con il maestro concertatore Antonio Vasta. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Presentazione del libro ‘Patty tra le stelle con Giovanni Domenico Cassini’ (Antea Edizioni 2025), alla presenza dell’autrice Patrizia Massano e di Lorenzo Sicignano, autore della prefazione. Auditorium del Museo Navale, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Camminando tra terra e mare’: passeggiata benefica alla scoperta della via Iulia Augusta a Ventimiglia a favore dell'associazione Terra di Ponente per l'acquisto di ausili per la mobilità. Ritrovo in piazzale Funtanin (10 euro, iscrizione dalle 9)



VALLECROSIA



10.00-18.00. Festa della Zucca (25ª edizione): musica, mercatino artigianale, ricette tradizionali e molto altro. Centro storico



BORDIGHERA



16.00. Vernissage di 'Il mio mare': mostra di Sergio 'Ciacio' Biancheri. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4

OSPEDALETTI

10.00-17.30. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura della Delegazione FAI di Imperia (h 10/13.30-14/17.30, ultimo ingresso 16.30). Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (informazioni e prenotazioni a questo link)

DIANO MARINA

9.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino

CERVO

17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu di inchiostro’, incontro con il Premio letterario Internazionale Lattes Grinzane. Modera l’incontro Walter Scavello, docente di Inglese del Liceo Cassini di Sanremo, con la partecipazione degli studenti della giuria scolastica del Liceo Cassini del Premio Internazionale Lattes Grinzane. Intermezzi musicali a cura degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo. Castello dei Clavesana



ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA



12.00. Festa della Castagna in frazione Andagna (27ª edizione): menù a base di castagne, dall’antipasto al dolce + intrattenimento musicale a cura dell’orchestra ‘Beatrice & Serena’. Maxi area al coperto, servizio di bus navetta (più info)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00. 54ª Festa della Castagna: esposizione Artigianale e Antichi Mestieri, Caldarroste, Stands Gastronomici, Musica dal vivo, Intrattenimento per grandi e per bambini + Dalle ore 12.30, Pranzo presso la Pro Loco con Servizio al Tavolo



PERINALDO



15.00. ‘Castagnata di Perinaldo’: si potranno degustare caldarroste, panissa e frittelle di mela + musica e animazione per tutti + distillazione di essenze locali. Piazza del centro paese

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

REZZO



10.00-18.00. ‘Giornate FAI d’Autunno 2025’: visita a vari luoghi del borgo di Rezzo tra natura, scultura e pittura. Evento a cura della Delegazione FAI di Imperia (ultimo ingresso 17.30). Visita libera all'interno del borgo, non sono previsti turni (info e prenotazioni a questo link)



10.00-18.00. ‘Giornate FAI d’Autunno 2025’: visita al Castello dei Marchesi Clavesana di Rezzo. Evento a cura della Delegazione FAI di Imperia (ultimo ingresso 17.30). Ritrovo nel piazzale antistante l'ingresso del castello (info e prenotazioni a questo link)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



18.00. Concerto della Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Stanislav Kochanovsky con Simon Trpčeski al piano. Musiche di Chostakovitch, Tchaïkovsky. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



9.00-17.30. ‘La Prom’ du Cœur’: evento di beneficenza organizzato per il 9° anno consecutivo dall'Automobile Club di Nizza e dalla Costa Azzurra in collaborazione con l'Association Enfants Cancers et Santé con l’obiettivo di raccogliere fondi possibili, effettuando giri a bordo di auto d'epoca o eccezionali, interamente devoluti all'associazione per finanziare progetti di ricerca e migliorare la vita quotidiana dei bambini pazienti dell'Ospedale Universitario di Nizza. Quai des Etats-Unis (più info)



18.00. Concerto del rapper Jok'Air. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





