Sanremo, via Caduti del Lavoro: Fratelli d’Italia chiede interventi per sicurezza e viabilità

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia (nelle figure di Antonino Consiglio ed Elisa Balestra) ha presentato durante il question time un'interpellanza in merito all'area di via Caduti del lavoro: la zona, sottolinea Elisa Balestra, presenta criticità nella situazione del manto stradale, con casi registrati di persone che hanno riportato infortuni per questo. Altro problema è quello del parcheggio selvaggio, che riduce il passaggio pedonale nella zona (vista la mancanza di un adeguato marciapiede nella zona). L'opposizione ha quindi chiesto quali fossero le intenzioni dell'amministrazione in merito, se fossero in programma interventi in tal senso per mettere in sicurezza la zona.

L'assessore all'urbanistica Massimo Donzella ha risposto che, di concerto con la polizia municipale, verrà fissato un incontro per andare a valutare possibili opzioni. In merito alla questione marciapiede, l'assessore ha evidenziato che sarà fatto un potenziamento della segnaletica sia verticale che orizzontale, con l'inserimento di sistemi per ridurre la velocità dei mezzi, a partire da paletti dussuasori che permettano di garantire sia la sicurezza dei pedoni sia la larghezza della carreggiata.