 San Bartolomeo al Mare guarda avanti: presentati i progetti strategici per lo sviluppo del territorio

San Bartolomeo disegna il suo futuro con opere e interventi di ampio respiro che l’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare ha presentato questa mattina al vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana durante un incontro con i tecnici del Comune nella sala consiliare. Progetti strategici di sviluppo del territorio.

“Questi interventi rappresentano un esempio virtuoso di pianificazione integrata – sottolinea il vicepresidente Alessandro Piana – perché coniugano sviluppo, sostenibilità e attenzione al territorio, creando nuove opportunità per cittadini, imprese e turismo. La Regione è al fianco delle amministrazioni locali che investono con visione strategica nel proprio futuro”.

“San Bartolomeo al Mare disegna il futuro della cittadina con opere messe a punto grazie all’Amministrazione e agli uffici tecnici del Comune – afferma il sindaco Filippo Scola – Obiettivo è rendere più vivibile la cittadina”.