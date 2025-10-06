 / Politica

Politica | 06 ottobre 2025, 14:19

 San Bartolomeo al Mare guarda avanti: presentati i progetti strategici per lo sviluppo del territorio

Sostenibilità, vivibilità e visione integrata: l’Amministrazione incontra il vicepresidente regionale Alessandro Piana per disegnare il futuro della cittadina

San Bartolomeo disegna il suo futuro con opere e interventi di ampio respiro che l’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare ha presentato questa mattina al vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana durante un incontro con i tecnici del Comune nella sala consiliare. Progetti strategici di sviluppo del territorio.
“Questi interventi rappresentano un esempio virtuoso di pianificazione integrata – sottolinea il vicepresidente Alessandro Piana – perché coniugano sviluppo, sostenibilità e attenzione al territorio, creando nuove opportunità per cittadini, imprese e turismo. La Regione è al fianco delle amministrazioni locali che investono con visione strategica nel proprio futuro”.
“San Bartolomeo al Mare disegna il futuro della cittadina con opere messe a punto grazie all’Amministrazione e agli uffici tecnici del Comune – afferma il sindaco Filippo Scola – Obiettivo è rendere più vivibile la cittadina”.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium