CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 30 settembre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – ore 17.00 – 21.00 – di Paul Thomas Anderson - con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor - Drammatico/Thriller – “Bob Ferguson, rivoluzionario in pensione, ha esploso tutti i suoi colpi nella giovinezza, sognando un mondo migliore al confine tra Messico e USA. Appeso al chiodo l'artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall'ombra riemerge un vecchio nemico, il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Ma Bob e Willa sono un ostacolo alla sua ambizione. Lockjaw rapisce Willa e Bob riprende il fucile...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- LA VOCE DI HIND RAJAB – ore 16.30 – 18.30 – 21.00 – di Kaouther Ben Hania - con Saja Kilani, Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees - Drammatico – “Striscia di Gaza 2024. Un'auto con a bordo una famiglia viene colpita dalle forze dell'Idf. Sopravvive solo una bambina di 6 anni che la Mezzaluna Rossa palestinese riesce a contattare telefonicamente. Seguiamo quindi i colloqui con Hindi di cui ci viene restituita la voce registrata dal centralino del pronto soccorso. Il suo destino sarà analogo a quello degli altri occupanti dell'auto anche a causa delle molteplici barriere che ostacolano l'intervento dell'ambulanza che si troverebbe a poca distanza da lei...”

Voto della critica: *****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

– LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY – ore 16.45 – di Ryan Crego, Kirk De Micco, Faryn Pearl - con Donovan Patton, Sainty Nelsen, Eduardo Franco, Juliet Donenfeld - Animazione – “Gabby parte per un viaggio in auto con la nonna Gigi verso il paese delle meraviglie urbano di Cat Francisco. Ma quando la casa delle bambole di Gabby, il suo bene più prezioso, finisce nelle mani di un'eccentrica gattara di nome Vera, Gabby parte per un'avventura nel mondo reale per riunire i Gabby Cats e salvare la casa delle bambole prima che sia troppo tardi...”

Voto della critica: ***

- AG4IN – ore 19.15 – 21.30 – di Giuseppe Marco Albano - Sportivo – “Il film racconta l'emozionante cavalcata scudetto del Napoli di Antonio Conte. Partito tra i dubbi e le difficoltà della stagione precedente, l'ingaggio del nuovo talentuoso allenatore risolleva la piazza, rinsaldando il legame naturale e fortissimo con la squadra...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DUSE – ore 16.30 - 19.00 – di Pietro Marcello - con Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi - Biografico – “Sul finire della prima guerra mondiale, la ‘divina’ Eleonora Duse è una star del teatro che manca dalle scene da quasi un decennio. La fine del conflitto e un ritrovato stato di salute, oltre alle difficoltà economiche, la spingono a rimettersi in gioco recitando Ibsen assieme alla sua troupe. Ma il mondo sta cambiando, per le strade le camicie nere picchiano, e l'orrore della guerra deve ancora essere metabolizzato. Spinta dalle parole di Sarah Bernhardt, la Duse prova allora a intercettare il nuovo che avanza affidandosi a Giacomino, aspirante autore senza esperienza. Lo spettacolo è un fallimento e metterà in crisi l'attrice, che tornerà ad avvicinarsi al ‘suo’ D'Annunzio mentre la figlia Enrichetta continua a sentirsi trascurata da una madre che si consacra all'arte e alla recitazione...”

Voto della critica: ****

- THE CONJURING: IL RITO FINALE – ore 21.30 – di Michael Chaves - con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor, Ben Hardy, Elliot Cowan – Thriller/Horror – “Ed e Lorrain Warren, demonologi di professione, dopo aver affrontato tanti casi e aiutato tante persone decidono di ritirarsi a vita privata. Tuttavia prima di godersi il meritato riposo si ritroveranno ad affrontare un ultimo, terribile caso che metterà a repentaglio la loro stessa famigla. Il caso si trova in Pennsylvania, a casa degli Smurl, una famiglia che sta vivendo un vero e proprio incubo dopo essersi trasferiti nella nuova casa che hanno acquistato. Ed e Lorraine indagano e Lorraine si rende subito conto che la famiglia è piagata da un'entità demoniaca estremamente potente, un demone che i coniugi Warren hanno già incontrato nel passato, quando erano giovani e inesperti. Un demone che gli è sfuggito perchè scapparono per salvarsi la vita. Quest'entità malefica ha preso di mira gli Smurl, ma la sua vendetta è contro i Warren che stavolta si dovranno confrontare con un potere diabolico intento a ogni costo a torturarli e ucciderli. Questo è l'ultimo caso dei Warren e dovranno lottare con tutte le loro forze per sconfiggere il male, sopravvivere e salvare la loro famiglia e la famiglia Smurl...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - IL CASTELLO DELL’INFINITO – ore 17.00 – di Haruo Sotozaki - Animazione – ‘Il Castello dell'Infinito’ segue le vicende di Tanjiro e degli altri cacciatori di demoni mentre vengono attirati nel misterioso Castello dell'Infinito, la fortezza demoniaca, a seguito di un attacco al quartier generale dei cacciatori. L'obiettivo della missione è salvare il capo della Squadra dei cacciatori, ma i protagonisti si ritrovano intrappolati in questo luogo demoniaco, dove dovranno affrontare nuove sfide e pericoli...”

Voto della critica: ***

- THE LIFE OF CHUCK – ore 21.15 – di Mike Flanagan - con Karen Gillan, Harvey Guillen, Matthew Lillard, Molly C. Quinn, Tom Hiddleston - Fantascienza – “Una serie di eventi sta sconvolgendo il mondo così come lo conoscevamo. Internet non funziona più (privando di Pornhub i suoi più affezionati frequentatori). La California si sta staccando dagli Stati Uniti, in seguito ad eventi tellurici. Le scuole non hanno studenti. Sui pochi mezzi di comunicazione ancora funzionanti compare il ringraziamento al contabile Chuck Krantz per i suoi 39 anni di contributo all'umanità. Da qui inizia il percorso à rebours che ce ne illustra la vita e la passione per il ballo...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA FAMIGLIA LEROY – ore 16.30 – 21.15 – di Florent Bernard - con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, Hadrien Heaulmé, Louisa Baruk - Commedia – “Christophe e Sandrine sono stati innamorati, e con i figli Bastien e Lorelei hanno costruito la famiglia Leroy, con una casetta nella Borgogna, un cane, e una serie di sogni più o meno realizzati. Ma a poco a poco il lavoro (lui noleggiatore d'auto, lei impiegata in un'agenzia di viaggi) e il logorio della vita quotidiana li hanno allontanati, e in particolare Christophe è sempre più assente e più impaziente con la moglie e i figli. Dopo aver passato mesi fra solitudine e pianti improvvisi, Sandrine decide di separarsi: i figli hanno 18 e 16 anni, e sono stanchi delle continue liti domestiche, le rare volte che il loro padre c'è. Ma Christophe non vuole una separazione, ama ancora la moglie e non intende rinunciare alla famiglia: dunque propone ai Leroy un weekend tutti insieme, per ripercorre i luoghi in cui lui e Sandrine hanno ricordi importanti e che rappresentano i momenti salienti della loro storia...”

Voto della critica: ***

- SOTTO LE NUVOLE – ore 19.00 – di Gianfranco Rosi - Documentario – “La Napoli del Vesuvio. La Napoli dei Campi Flegrei con le scosse di terremoto. La Napoli dei tombaroli. La Napoli degli archeologi. La Napoli di chi fa doposcuola cercando di offrire il proprio sapere a chi più ne ha bisogno. La Napoli dei marinai siriani in rotta fissa: Odessa-Napoli e ritorno. La Napoli del centralino dei Vigili del Fuoco e della varia umanità che ne cerca l'aiuto. La Napoli dello sventramento. La Napoli com'era nella visione di un Maestro: Roberto Rossellini...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ESPRIMI UN DESIDERIO – ore 17.15 – 19.30 – 21.30 – di Volfango De Biasi - con Max Angioni, Diego Abatantuono, Neva Leoni, Nunzia Schiano, Gaetano Bruno - Commedia – “Simone e Michi sono amici fin dai tempi in cui entrambi vivevano in un orfanatrofio. Da adulti, Michi è diventato un avvocato di successo, mentre Simone è rimasto a guardare serie tv, svolgendo lavoretti occasionali. Durante uno di questi presso una ferramenta, Simone contribuisce suo malgrado ad un incidente che travolge un'anziana cliente. Il filmato dell'incidente diventa virale e il trentenne si ritrova in tribunale, dove viene condannato a sei mesi di lavori socialmente utili presso la casa di riposo Villa Margherita. Simone era stato abbandonato nell'orfanatrofio dal nonno, che aveva rinunciato a prendersi cura di lui, e da allora ce l'ha a morte con "i vecchi" che secondo lui hanno risucchiato alla sua generazione tutte le risorse, hanno inquinato l'ambiente e hanno fatto il'68 solo per se stessi. Dunque il soggiorno in RSA è una punizione simbolica, e il direttore di Villa Margherita gli preannuncia la possibilità di ricevere solo tre penalità, dopo le quali verrà spedito direttamente in galera...”

Voto della critica: **

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- L’ULTIMO TURNO – ore 17.00 – di Petra Biondina Volpe - con Leonie Benesch, Sonja Riesen, Alireza Bayram, Selma Jamal Aldin, Urs Bihler - Drammatico – “Floria lavora come infermiera in un ospedale cantonale svizzero: è giovane, abile, esperta, disponibile. E come succede sempre più spesso, insieme a una sola altra collega è l'unica di turno nel suo reparto e può contare giusto sull'apporto di una studentessa in tirocinio. Nonostante ciò, Floria riesce incredibilmente a occuparsi di tutti i pazienti, consolando un'anziana signora sola, promettendo a un paziente in perenne attesa l'arrivo imminente del medico, parlando con i parenti di una donna in punto di morte, sopportando le pretese e le ingiurie dei ricoverati con l'assicurazione privata. Per Floria il turno è infinito, e così la sua pazienza, anche dopo aver commesso un errore potenzialmente disastroso...”

Voto della critica: ****

- IL PADRE DELL'ANNO – ore 19.00 – 21.00 – di Hallie Meyers-Shyer - con Michael Keaton, Mila Kunis, Laura Benanti, Andie MacDowell, Kevin Pollak - Commedia/Drammatico – “Los Angeles. Il sessantenne Andy è il proprietario di una galleria d'arte cui ha dedicato la vita e un mare di tempo, soprattutto da quando gli affari hanno smesso di andare bene e la galleria si è trovata sull'orlo del tracollo. Improvvisamente la moglie Naomi lo lascia, dicendogli che è andata a ricoverarsi in una clinica per disintossicarsi dai medicinali che prendeva, tentando di fare fronte allo stress e alla totale disattenzione da parte del marito. Andy si ritrova a dover gestire i loro due gemelli di nove anni, Billie e Moses, senza essersene mai occupato prima, e chiede aiuto a Grace, la figlia trentaseienne del suo primo matrimonio, che al momento è incinta, e che nutre verso di lui un certo rancore dovuto all'abbandono e l'incuria subite da lui dopo il divorzio da sua madre. Ma Grace vuole anche molto bene a suo padre, e la loro frequentazione, in questa situazione di emergenza, non potrà che intensificarsi...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – ore 21.00 – di Paul Thomas Anderson - con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor - Drammatico/Thriller – “Bob Ferguson, rivoluzionario in pensione, ha esploso tutti i suoi colpi nella giovinezza, sognando un mondo migliore al confine tra Messico e USA. Appeso al chiodo l'artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall'ombra riemerge un vecchio nemico, il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Ma Bob e Willa sono un ostacolo alla sua ambizione. Lockjaw rapisce Willa e Bob riprende il fucile...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- THE LIFE OF CHUCK – ore 20.45 – di Mike Flanagan - con Karen Gillan, Harvey Guillen, Matthew Lillard, Molly C. Quinn, Tom Hiddleston - Fantascienza – “Una serie di eventi sta sconvolgendo il mondo così come lo conoscevamo. Internet non funziona più (privando di Pornhub i suoi più affezionati frequentatori). La California si sta staccando dagli Stati Uniti, in seguito ad eventi tellurici. Le scuole non hanno studenti. Sui pochi mezzi di comunicazione ancora funzionanti compare il ringraziamento al contabile Chuck Krantz per i suoi 39 anni di contributo all'umanità. Da qui inizia il percorso à rebours che ce ne illustra la vita e la passione per il ballo...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- ESPRIMI UN DESIDERIO – ore 21.00 – di Volfango De Biasi - con Max Angioni, Diego Abatantuono, Neva Leoni, Nunzia Schiano, Gaetano Bruno - Commedia – “Simone e Michi sono amici fin dai tempi in cui entrambi vivevano in un orfanatrofio. Da adulti, Michi è diventato un avvocato di successo, mentre Simone è rimasto a guardare serie tv, svolgendo lavoretti occasionali. Durante uno di questi presso una ferramenta, Simone contribuisce suo malgrado ad un incidente che travolge un'anziana cliente. Il filmato dell'incidente diventa virale e il trentenne si ritrova in tribunale, dove viene condannato a sei mesi di lavori socialmente utili presso la casa di riposo Villa Margherita. Simone era stato abbandonato nell'orfanatrofio dal nonno, che aveva rinunciato a prendersi cura di lui, e da allora ce l'ha a morte con "i vecchi" che secondo lui hanno risucchiato alla sua generazione tutte le risorse, hanno inquinato l'ambiente e hanno fatto il'68 solo per se stessi. Dunque il soggiorno in RSA è una punizione simbolica, e il direttore di Villa Margherita gli preannuncia la possibilità di ricevere solo tre penalità, dopo le quali verrà spedito direttamente in galera...”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LA VOCE DI HIND RAJAB – ore 20.45 – di Kaouther Ben Hania - con Saja Kilani, Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees - Drammatico – “Striscia di Gaza 2024. Un'auto con a bordo una famiglia viene colpita dalle forze dell'Idf. Sopravvive solo una bambina di 6 anni che la Mezzaluna Rossa palestinese riesce a contattare telefonicamente. Seguiamo quindi i colloqui con Hindi di cui ci viene restituita la voce registrata dal centralino del pronto soccorso. Il suo destino sarà analogo a quello degli altri occupanti dell'auto anche a causa delle molteplici barriere che ostacolano l'intervento dell'ambulanza che si troverebbe a poca distanza da lei...”

Voto della critica: *****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- L’ULTIMO TURNO – ore 18.45 - 21.00 – di Petra Biondina Volpe - con Leonie Benesch, Sonja Riesen, Alireza Bayram, Selma Jamal Aldin, Urs Bihler - Drammatico – “Floria lavora come infermiera in un ospedale cantonale svizzero: è giovane, abile, esperta, disponibile. E come succede sempre più spesso, insieme a una sola altra collega è l'unica di turno nel suo reparto e può contare giusto sull'apporto di una studentessa in tirocinio. Nonostante ciò, Floria riesce incredibilmente a occuparsi di tutti i pazienti, consolando un'anziana signora sola, promettendo a un paziente in perenne attesa l'arrivo imminente del medico, parlando con i parenti di una donna in punto di morte, sopportando le pretese e le ingiurie dei ricoverati con l'assicurazione privata. Per Floria il turno è infinito, e così la sua pazienza, anche dopo aver commesso un errore potenzialmente disastroso...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it