CINEMA: orari, trame e stellette dei film in cartellone oggi, domenica 27 settembre 2026

In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- HEART OF THE BEAST - NEL PROFONDO SELVAGGIO – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di David Ayer - con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe - Azione/Avventura/Drammatico - “Dopo un drammatico incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odin dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai prima d'ora...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MAIGRET - L'AMORE E LA MORTE – ore 17.15 - 19.15 – di Pascal Bonitzer - con Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot, Irène Jacob, Dominique Reymond - Drammatico - “Il commissario Maigret viene convocato d'urgenza al Quai d'Orsay, la sede del Ministero degli Affari Esteri a Parigi, in seguito all'omicidio dell'ex-ambasciatore Monsieur Berthier-Lagès. Trattandosi di una figura di spicco della diplomazia e dell'alta società, il caso assume un'enorme rilevanza politica e mediatica. Così a Maigret viene chiesta la massima discrezione. Il commissario arriva sul luogo del delitto assieme al suo assistente, il detective Janvier e si trova davanti al cadavere. È insospettito dal comportamento e dalle reazioni della sua domestica, Jacqueline Larrieu soprannominata anche Jacotte, e poi si sofferma sul dettaglio di una grande quantità di lettere; Berthier-Lagès aveva infatti intrattenuto una lunga corrispondenza amorosa con la principessa de Vuynes, rimasta vedova proprio qualche giorno prima del delitto. Le sue indagini coinvolgono i membri delle due famiglie, disposte a tutto pur di difendere il loro nome da uno scandalo pubblico. Tra passioni segrete e improvvise rivelazioni, il commissario dovrà ricomporre un intricatissimo puzzle per riuscire a smascherare il colpevole...”

Voto della critica: **

- ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA – ore 21.00 – di Giorgio Testi - Concerto - “Il 4 luglio 2026, Ultimo scrive la storia: 250.000 spettatori a Tor Vergata per il concerto più grande mai realizzato in Italia. Da quella notte nasce il film evento diretto da Giorgio Testi che unisce le immagini live del concerto a backstage esclusivi e momenti privati, restituendo il ritratto autentico di uno degli artisti più amati della scena italiana contemporanea...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- UNA STORIA – ore 16.30 - 18.45 - 21.00 – di Anna Foglietta. Un film con Guido Caprino, Alba Rohrwacher - Drammatico - “Erica e Mauro sono una coppia di provincia, con una vita tranquilla improntata alla routine domestica, alla quale non mancano dimostrazioni di affetto e momenti di genuina tenerezza. Lei fa la cassiera al discount locale, lui lavora nell'edilizia per la ditta del padre, che lo umilia trattandolo da incapace. Quando la figlia Irene si trasferisce in una residenza studentesca per cominciare gli studi universitari Erica si ritrova svuotata dei suoi impegni di cura domestica, e a nulla vale la determinazione con cui ripete le sue giornate scandite dai pasti, il ciambellone del mattino, le lavatrici e la stiratura dei panni. Neanche le uscite in trattoria con madre e suocero o le serate al karaoke con gli amici bastano a non farle sentire quel vuoto e quell'improvviso senso di inutilità che può cogliere a 45 anni, quando cominci a chiederti: ‘È davvero tutto qui?’. Quasi contemporaneamente Mauro perde il proprio lavoro a causa dell'egoismo narcisista di suo padre, e si ritrova ad affrontare la propria crisi personale dal lato maschile, laddove la perdita del lavoro coincide con la perdita dell'identità di capofamiglia...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- L'ISOLA DEI RICORDI – ore 17.00 – 19.00 – di Joel Crawford, Januel Mercado – Animazione - “Jo e Raissa sono due neodiplomate amiche fin dall'infanzia, ormai pronte a intraprendere strade diverse nella vita. Durante la loro ultima notte insieme, Jo e Raissa si imbattono in un misterioso portale che le trasporta sull'isola fantastica di Nakali, un luogo popolato da creature magiche e mitologiche di cui hanno sempre sentito parlare nelle storie delle loro famiglie filippine. Alcune di queste creature diventeranno alleate, altre nemiche. Insieme a Raww, un licantropo-cane benintenzionato ma un po' pasticcione, e a un piccolo ma agguerrito gruppo di nuovi compagni, Jo e Raissa dovranno affrontare la temibile Manananggal, la creatura più pericolosa dell'isola. Quando scoprono che il prezzo per tornare a casa è sacrificare tutti i ricordi della loro amicizia, Jo e Raissa dovranno trovare un modo per lasciare l'isola prima di dimenticarsi per sempre l'una dell'altra...”

Voto della critica: ***

- RESIDENT EVIL – ore 21.30 – di Zach Cregger - con Austin Abrams, Paul Walter Hauser, kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson - Azione/Fantascienza/Horror - “Bryan è un corriere che consegna materiale medico urgente, come gli organi per i trapianti. Ha una ragazza, Michelle, che gli ha detto da poco di essere incinta e i due si stanno confrontando per decidere il da farsi, ma a Bryan viene fatta un'offerta che non può rifiutare: una consegna di classe A molto ben pagata. Così, al posto di tornare a casa a parlare con Michelle, si inerpica con un'auto non attrezzata sulle strade innevate che portano a Raccon City. La rete telefonica cade e taglia la sua conversazione con la risentita Michelle, mentre la guida si fa sempre più insidiosa. La neve e le comunicazioni instabili non saranno però che il minore dei suoi problemi...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- COYOTE VS ACME – ore 16.30 - 18.30 - di Dave Green - con John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne, Nancy Linehan Charles - Animazione - "Willy il Coyote, come al solito, non se la passa bene: la sua infinita caccia al velocissimo e inafferrabile Beep Beep continua a risolversi in una serie di catastrofici fallimenti, spesso determinati dal malfunzionamento della strumentazione e degli esplosivi acquistati per posta dalla ACME. Quando vede alla Tv lo spot dell'avvocato Kevin Avery, pronto a fare causa proprio alla ACME per incidenti da cartone animato, Willy parte per Albuquerque e porta con sé tutta la montagna di prodotti difettosi comprati da ACME. A Kevin la causa sembra troppo grossa, ma l'astuzia del Coyote e la solerzia di una assistente dello studio legale lo portano ad accettarla. Kevin confida di risolvere tutto in un rapido patteggiamento, ma il Coyote dà fuoco alle carte e innesca così una guerra legale senza esclusione di colpi, che coinvolgerà molti dei più celebri personaggi dei Looney Tunes…”

Voto della critica: ****

- AVENGERS: ENDGAME EXTRA - LASER – ore 20.30 – di Anthony Russo, Joe Russo – con Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson – Avventura/Azione/Fantascienza - “In seguito alle azioni di Thanos nel precedente Avengers: Infinity War la popolazione dell'intero universo è stata dimezzata e tra i caduti c'è stato anche Nick Fury. Ma prima di morire questi è riuscito a lanciare un messaggio nello spazio alla potentissima Capitan Marvel, che tornata sulla Terra e di fronte a un gruppo di Avengers afflitto dalla sconfitta e dal lutto, vuole prendere le cose in mano. Quello che ha fatto Thanos però non si può risolvere con la semplice superforza e i colpi di energia...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SANTIAGO - UN CAMMINO PER RICOMINCIARE – ore 16.45 – di Yann Samuell - con Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Maëlle Vidou, Eric Métayer, Malik Amraoui – Drammatico/Commedia - “Fred è un'insegnante sospesa dal lavoro per aver dato uno schiaffo a una studentessa. Il marito medico le ha chiesto il divorzio e sua figlia Nina è sempre più distante. Grazie a un'amica scopre l'esistenza di un'associazione che si occupa di ragazze e ragazzi con problemi, organizzando anche cammini definiti marce di rottura. Nonostante qualche timore da parte di un dirigente dell'associazione, Fred ottiene l'autorizzazione ad accompagnare il pluridenunciato Adam in un viaggio di tre mesi sul cammino per Santiago scelto dal ragazzo in alternativa alla detenzione. Il rapporto tra i due non si presenta come facile e non lo sarà...”

Voto della critica: ****

- THE INVITE IL PIACERE È TUTTO NOSTRO – ore 19.15 - 21.30 – di Olivia Wilde. Un film Da vedere 2026 con Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton, Skip Howland - Commedia/Drammatico - “Joe e Angela sono stati molto innamorati, uniti insieme dalla musica: Joe era un pianista di talento, e Angela amava il suo modo di suonare. Ma dopo molti anni di matrimonio il loro rapporto si è logorato, vittima delle frustrazioni artistiche e professionali di lui e della solitudine domestica di lei: al momento più che parlarsi battibeccano, rinfacciandosi le reciproche delusioni. Quando Angela invita a cena i vicini, la spagnola Pina e lo spirituale Hawk, l'obiettivo di Joe è soprattutto quello di chiedere loro di essere meno rumorosi quando fanno l'amore. Ma la cena con Pina e Hawk scompaginerà le carte per tutti, dando luogo ad un gioco di rivelazioni che coinvolgerà ciascuno dei presenti, mettendo a nudo le meschinità e le paure di tutti. Non guasta che fra Pina e Joe, così come fra Hawk e Angela, ci sia una forte attrazione sessuale, che troverà (possibile) riscontro in una proposta di sesso di gruppo...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- NESSUN DOLORE – ore 17.15 – 19.15 – 21.15 – di Gianni Amelio - con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea - Drammatico - “Davide è un uomo sulla trentina che vende libri usati in una piazza romana. Un giorno si vede 'imporre' da un immigrato nordafricano la presenza di un bambino del quale cerca rapidamente di disfarsi. Facendolo, provoca un grave incidente che fa sì che al pronto soccorso incontri un'adolescente anch'essa immigrata ed incinta. Tutto quanto sino ad allora era stato tenuto a distanza finisce con il divenire sempre più presente...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ODISSEA – ore 17.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.00 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- AVENGERS: ENDGAME EXTRA - LASER – ore 16.00 - 20.30 – di Anthony Russo, Joe Russo – con Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson – Avventura/Azione/Fantascienza - “In seguito alle azioni di Thanos nel precedente Avengers: Infinity War la popolazione dell'intero universo è stata dimezzata e tra i caduti c'è stato anche Nick Fury. Ma prima di morire questi è riuscito a lanciare un messaggio nello spazio alla potentissima Capitan Marvel, che tornata sulla Terra e di fronte a un gruppo di Avengers afflitto dalla sconfitta e dal lutto, vuole prendere le cose in mano. Quello che ha fatto Thanos però non si può risolvere con la semplice superforza e i colpi di energia...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- THE INVITE IL PIACERE È TUTTO NOSTRO – ore 16.00 – di Olivia Wilde. Un film Da vedere 2026 con Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton, Skip Howland - Commedia/Drammatico - “Joe e Angela sono stati molto innamorati, uniti insieme dalla musica: Joe era un pianista di talento, e Angela amava il suo modo di suonare. Ma dopo molti anni di matrimonio il loro rapporto si è logorato, vittima delle frustrazioni artistiche e professionali di lui e della solitudine domestica di lei: al momento più che parlarsi battibeccano, rinfacciandosi le reciproche delusioni. Quando Angela invita a cena i vicini, la spagnola Pina e lo spirituale Hawk, l'obiettivo di Joe è soprattutto quello di chiedere loro di essere meno rumorosi quando fanno l'amore. Ma la cena con Pina e Hawk scompaginerà le carte per tutti, dando luogo ad un gioco di rivelazioni che coinvolgerà ciascuno dei presenti, mettendo a nudo le meschinità e le paure di tutti. Non guasta che fra Pina e Joe, così come fra Hawk e Angela, ci sia una forte attrazione sessuale, che troverà (possibile) riscontro in una proposta di sesso di gruppo...”

Voto della critica: ***

- HEART OF THE BEAST - NEL PROFONDO SELVAGGIO – ore 18.15 - 20.45 – di David Ayer - con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe - Azione/Avventura/Drammatico - “Dopo un drammatico incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odin dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai prima d'ora...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- L'ISOLA DEI RICORDI – ore 15.45 - 18.00 – di Joel Crawford, Januel Mercado – Animazione - “Jo e Raissa sono due neodiplomate amiche fin dall'infanzia, ormai pronte a intraprendere strade diverse nella vita. Durante la loro ultima notte insieme, Jo e Raissa si imbattono in un misterioso portale che le trasporta sull'isola fantastica di Nakali, un luogo popolato da creature magiche e mitologiche di cui hanno sempre sentito parlare nelle storie delle loro famiglie filippine. Alcune di queste creature diventeranno alleate, altre nemiche. Insieme a Raww, un licantropo-cane benintenzionato ma un po' pasticcione, e a un piccolo ma agguerrito gruppo di nuovi compagni, Jo e Raissa dovranno affrontare la temibile Manananggal, la creatura più pericolosa dell'isola. Quando scoprono che il prezzo per tornare a casa è sacrificare tutti i ricordi della loro amicizia, Jo e Raissa dovranno trovare un modo per lasciare l'isola prima di dimenticarsi per sempre l'una dell'altra...”

Voto della critica: ***

- RESIDENT EVIL – ore 21.00 – di Zach Cregger - con Austin Abrams, Paul Walter Hauser, kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson - Azione/Fantascienza/Horror - “Bryan è un corriere che consegna materiale medico urgente, come gli organi per i trapianti. Ha una ragazza, Michelle, che gli ha detto da poco di essere incinta e i due si stanno confrontando per decidere il da farsi, ma a Bryan viene fatta un'offerta che non può rifiutare: una consegna di classe A molto ben pagata. Così, al posto di tornare a casa a parlare con Michelle, si inerpica con un'auto non attrezzata sulle strade innevate che portano a Raccon City. La rete telefonica cade e taglia la sua conversazione con la risentita Michelle, mentre la guida si fa sempre più insidiosa. La neve e le comunicazioni instabili non saranno però che il minore dei suoi problemi...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- NESSUN DOLORE – ore 16.00 - 18.00 - 20.45 – di Gianni Amelio - con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea - Drammatico - “Davide è un uomo sulla trentina che vende libri usati in una piazza romana. Un giorno si vede 'imporre' da un immigrato nordafricano la presenza di un bambino del quale cerca rapidamente di disfarsi. Facendolo, provoca un grave incidente che fa sì che al pronto soccorso incontri un'adolescente anch'essa immigrata ed incinta. Tutto quanto sino ad allora era stato tenuto a distanza finisce con il divenire sempre più presente...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MAIGRET - L'AMORE E LA MORTE – ore 16.30 – 18.30 – 21.00 – di Pascal Bonitzer - con Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot, Irène Jacob, Dominique Reymond - Drammatico - “Il commissario Maigret viene convocato d'urgenza al Quai d'Orsay, la sede del Ministero degli Affari Esteri a Parigi, in seguito all'omicidio dell'ex-ambasciatore Monsieur Berthier-Lagès. Trattandosi di una figura di spicco della diplomazia e dell'alta società, il caso assume un'enorme rilevanza politica e mediatica. Così a Maigret viene chiesta la massima discrezione. Il commissario arriva sul luogo del delitto assieme al suo assistente, il detective Janvier e si trova davanti al cadavere. È insospettito dal comportamento e dalle reazioni della sua domestica, Jacqueline Larrieu soprannominata anche Jacotte, e poi si sofferma sul dettaglio di una grande quantità di lettere; Berthier-Lagès aveva infatti intrattenuto una lunga corrispondenza amorosa con la principessa de Vuynes, rimasta vedova proprio qualche giorno prima del delitto. Le sue indagini coinvolgono i membri delle due famiglie, disposte a tutto pur di difendere il loro nome da uno scandalo pubblico. Tra passioni segrete e improvvise rivelazioni, il commissario dovrà ricomporre un intricatissimo puzzle per riuscire a smascherare il colpevole...”

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- AVENGERS: ENDGAME EXTRA - LASER – ore 16.30 - 20.30 – di Anthony Russo, Joe Russo – con Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson – Avventura/Azione/Fantascienza - “In seguito alle azioni di Thanos nel precedente Avengers: Infinity War la popolazione dell'intero universo è stata dimezzata e tra i caduti c'è stato anche Nick Fury. Ma prima di morire questi è riuscito a lanciare un messaggio nello spazio alla potentissima Capitan Marvel, che tornata sulla Terra e di fronte a un gruppo di Avengers afflitto dalla sconfitta e dal lutto, vuole prendere le cose in mano. Quello che ha fatto Thanos però non si può risolvere con la semplice superforza e i colpi di energia...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- HEART OF THE BEAST - NEL PROFONDO SELVAGGIO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di David Ayer - con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe - Azione/Avventura/Drammatico - “Dopo un drammatico incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odin dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai prima d'ora...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it