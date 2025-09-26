Sanità in piazza: la Regione porta i servizi tra i cittadini, conoscere le Case della Comunità e avvicinare ai nuovi strumenti della sanità

Partirà sabato 30 settembre da Pieve di Teco l’iniziativa “Sanità in piazza”, promossa da Regione Liguria e Assessorato alla Sanità in collaborazione con le Asl del territorio. L’appuntamento, che si inserisce nella campagna regionale “La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta”, ha l’obiettivo di informare e guidare i cittadini sull’uso dei nuovi strumenti e servizi offerti dalle Case della Comunità.

Dalle 9 alle 12, in piazza Rambaldi, sarà presente il mezzo mobile di Asl1 con il personale sanitario della Casa della Comunità, inaugurata a Pieve di Teco lo scorso 15 settembre. Un’occasione importante per la popolazione dell’Alta Valle Arroscia, che potrà ricevere indicazioni pratiche su percorsi di cura, servizi attivi e modalità di accesso.

“Sanità in piazza” vuole essere un punto di incontro diretto con la cittadinanza, un luogo aperto di ascolto e informazione per rendere i servizi sanitari territoriali più accessibili e vicini alle esigenze quotidiane delle persone.