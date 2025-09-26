Bordighera, al via il rifacimento del manto stradale in corso Europa: lavori dal 29 settembre al 2 ottobre

Lunedì 29 settembre, alle ore 9, inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale di corso Europa a Bordighera nel tratto compreso tra via Regina Margherita e corso Italia. L’orario mattutino di inizio cantiere- fanno sapere dal Comune - è stato concordato da Ufficio Tecnico, Comando di Polizia Locale e ditta incaricata per agevolare l’ingresso dei ragazzi che frequentano le vicine scuole di via Pelloux. Salvi imprevisti, i lavori proseguiranno fino al 2 ottobre compreso.
