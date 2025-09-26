 / Attualità

Attualità | 26 settembre 2025, 13:29

Bordighera, al via il rifacimento del manto stradale in corso Europa: lavori dal 29 settembre al 2 ottobre

Cantiere programmato in fascia mattutina per agevolare l’ingresso scolastico. Intervento coordinato da Comune, Polizia Locale e Ufficio Tecnico

Bordighera, al via il rifacimento del manto stradale in corso Europa: lavori dal 29 settembre al 2 ottobre

Lunedì 29 settembre, alle ore 9, inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale di corso Europa a Bordighera nel tratto compreso tra via Regina Margherita e corso Italia. L’orario mattutino di inizio cantiere- fanno sapere dal Comune - è stato concordato da Ufficio Tecnico, Comando di Polizia Locale e ditta incaricata per agevolare l’ingresso dei ragazzi che frequentano le vicine scuole di via Pelloux. Salvi imprevisti, i lavori proseguiranno fino al 2 ottobre compreso.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium