Sanremo, il procuratore generale della Repubblica Zucca in visita al carcere. UIL: "Momento storico"

Il procuratore generale della Repubblica Zucca lunedì 8 settembre alle 10 farà visita al carcere di Sanremo e incontrerà i rappresentanti della polizia penitenziaria.

"Lunedì vi saranno la visita del procuratore generale Zucca a Sanremo e l’incontro con i rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria" - dice il sindacalista Fabio Pagani, segretario regionale UIL-PA Penitenziari Liguria - "L’arrivo del Procuratore Generale a Sanremo è da annoverare tra gli eventi più importanti della Casa Circondariale della città dei fiori, che vede un istituto (ad oggi con 256 detenuti), risollevatosi da un periodo lunghissimo di crisi ed eventi critici che ha visto vittima la polizia penitenziaria di quotidiane aggressioni, sono trascorsi circa 50 giorni, l’intervento dell’Amministrazione, il cambio al vertici del Comandante e il trasferimento di circa 50 detenuti. Oggi a Valle Armea l’aria è cambiata, fortunatamente in meglio".

"L’appello di Mattarella, i 16mila detenuti in esubero, 18mila agenti mancanti, 3.500 aggressioni all’anno subite dalla polizia penitenziaria, ormai stremata da carichi di lavoro inenarrabili e turnazioni di servizio che si protraggono anche per 26 ore ininterrotte, 36 suicidi fra i detenuti e 3 fra gli operatori nei soli primi sei mesi del 2025, disordini, risse, stupri, piazze di spaccio e del malaffare richiedono misure tangibili e immediate, non certo i proverbiali ossimori del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, o la sostanziale indifferenza del Governo" - sottolinea - "La visita del Procuratore della Repubblica lanci un segnale alla premier Giorgia Meloni, più che lavorare anche di notte per far funzionare i centri in Albania, dovrebbe operare alla luce del sole per mettere in legalità le carceri in patria”.