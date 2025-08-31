CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 31 agosto 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo e al Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- TUTTA COLPA DEL ROCK – ore 17.00 - 21.00 – di Andrea Jublin - con Pasquale Petrolo, Maurizio Lastrico, Stefano Roberto Belisari, Valerio Aprea - Commedia – “Bruno è un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, bugiardo patologico, egoista, vanesio e padre assente. Dopo una sequenza di errori tragicomici finisce in carcere. Sembra che abbia toccato il fondo e, invece, proprio nel luogo più costrittivo che esista, nasce per lui un'occasione imprevista: fondare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest e vincere i soldi necessari a mantenere una promessa fatta alla figlia Tina: portarla negli USA per un leggendario ‘Rock Tour’. Intorno a lui si raccoglie un gruppo di improbabili musicisti reclusi: Roberto (Maurizio Lastrico), il suo compagno di cella e padre affettuoso; Osso, un gigante minaccioso eppure fragile; il Professore, un intellettuale schivo e silenzioso; Eva, una batterista sui generis e K Bone, un ex-trapper che si trasforma in penna e vero spirito trainante della band. Tra momenti comici, scontri e legami inaspettati, la musica diventa un'occasione di rinascita, amicizia e riscatto...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- TROPPO CATTIVI 2 – ore 15.30 - 17.30 - 21.30 – di Pierre Perifel, JP Sans – Animazione – “Wolf, Shark, Piranha, Tarantula e Snake - ovviamente un lupo, uno squalo, un pesce predatore, un ragno velenoso e un serpente - uniscono le forze in una missione (forse) impossibile: quella di condurre una vita onesta, facendo dimenticare a mondo le malefatte combinate in passato, e meritandosi il nuovo nome di Troppo Buoni. Ma la società non riconosce le loro encomiabili intenzioni e anzi, li incolpa di qualunque delitto arrivi agli onori (si fa per dire) della cronaca. In particolare vengono accusati di essere responsabili dell'entrata in scena di un nuovo cattivo, il Bandito Fantasma, imprendibile ladro di artefatti. La banda troverà due insolite alleate nella Governatrice Diane, che ha anche lei un passato criminale, e nella Commissaria, l'unico essere umano (nel senso che non è un animale antropomorfizzato come gli altri personaggi) a frequentare assiduamente il gruppo...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- UNA SCOMODA CIRCOSTANZA – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Darren Aronofsky - con Austin Butler, Vincent D'Onofrio, Zoë Kravitz, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Liev Schreiber - Thriller – “Hank Thompson (Austin Butler) era una promessa del baseball al liceo che ora non può più giocare. Nonostante questo, le cose sembrano andare bene: ha una splendida ragazza (Zoë Kravitz), lavora come barista in un locale malfamato di New York, e la sua squadra del cuore sta vivendo una sorprendente corsa al titolo. Quando il suo vicino punk-rock Russ (Matt Smith) gli chiede di badare al suo gatto per qualche giorno, Hank si ritrova improvvisamente coinvolto in una situazione complicata: un gruppo di gangster decisamente pericolosi comincia a dargli la caccia. Tutti vogliono qualcosa da lui, ma il problema è che non ha la minima idea del perché. Braccato da ogni parte, Hank dovrà contare su tutto il suo ingegno per restare in vita abbastanza a lungo da scoprirlo...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- I ROSES – ore 17.15 – 19.15 – 21.15 – di Jay Roach - con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg, Ncuti Gatwa - Drammatico – “Sulla carta i Roses sono una famiglia modello. Theo è un architetto famoso, Ivy la fantasiosa chef di un ristorante, hanno due figli e la loro vita sembra scorrere per il meglio. Finché l'ultima monumentale creazione di Theo crolla davanti agli occhi di tutti, mentre il ristorante di Ivy diventa di colpo virale e, di lì a breve, super affollato. Equilibri, ritmi di vita e ruoli di potere si ribaltano, e la coppia entrerà sempre più in crisi fino a trasformare il matrimonio in un campo di battaglia, fatto di ripicche, battute al vetriolo, invidie, gelosie, litigate feroci e dispetti sempre più letali...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO - ore 16.45 - di Mike Newell - con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman - Avventura/Fantasia - "Il quarto anno di Harry Potter ad Hogwarts è contrassegnato dal torneo di Triwizard, nel quale i rappresentanti di ogni scuola di magia devono sfidarsi in alcune gare. Il Calice di fuoco ogni volta pronuncia il nome di colui che sarà il prescelto a rappresentare il suo Collegio. Quest'anno, però, per la prima volta il Calice annuncia che le insegne di Hogwarts saranno difese da due partecipanti, uno dei quali è proprio Harry. Durante il torneo però compare Lord Voldemort e Harry vede morire uno dei suoi compagni per mano del malvagio che riuscirà ad assumere forma umana proprio grazie al sangue del ragazzo..."

Voto della critica: ****

- LOCKED IN TRAPPOLA – ore 19.45 - 21.30 – di David Yarovesky - con Anthony Hopkins, Bill Skarsgård, Michael Eklund, Gaston Morrison, Reese Alexander - Thriller – “Una metropoli senza nome, un cielo sporco e buio, una folla di persone che cerca solo di sopravvivere. E in mezzo a tutto Eddie, nei guai dopo che il van con cui fa le consegne si è rotto e senza un soldo per ripararlo. Con un occhio al portafoglio e l'altro alla figlia Sarah che lo aspetta fuori da scuola, Eddie tenta maldestramente di rubare un'auto e guadagnare qualcosa. Dopo alcuni tentativi si imbatte in un SUV lasciato aperto nel bel mezzo di un parcheggio, ma è troppo tardi quando Eddie scopre che la macchina è una trappola perfetta da cui è impossibile fuggire, progettata da un misterioso William che inizia a torturarlo nei modi più disparati...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- ENZO – ore 16.45 - 18.45 - 21.00 – di Robin Campillo - con Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez, Malou Khebizi, Vladislav Holyk, Nathan Japy - Drammatico – “Enzo ha 16 anni e ha abbandonato gli studi per imparare a fare il muratore. I genitori altoborghesi non si capacitano della scelta del figlio, tanto più che suo fratello maggiore Victor è invece uno studente modello che aspira ad entrare in una delle università più prestigiose di Parigi. Sul luogo di lavoro Enzo incontra Vlad e Miroslav, due ucraini che presto verranno chiamati ad arruolarsi nel conflitto con la Russia. Enzo preferisce di gran lunga la loro compagnia a quella degli amici secchioni di Victor, per non parlare di quella dei suoi genitori totalmente avulsi alla realtà che li circonda, in particolare il padre italiano Paolo che gli fa continuamente il terzo grado sulle sue intenzioni future. L'attrazione per Vlad è anche sessuale e sentimentale: per Enzo è necessaria, per Vlad pericolosa...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- WEAPONS – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Zach Cregger - con Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich, Amy Madigan - Drammatico/Horror – “Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l'intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi - o cosa - sia responsabile della loro sparizione...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ****

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ****

- WARFARE - TEMPO DI GUERRA – ore 21.15 – di Alex Garland, Ray Mendoza - con Joseph Quinn, Kit Connor, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Noah Centineo - Guerra – “Iraq, 2006. Un gruppo di Navy Seals statunitensi si rifugia in un'abitazione per studiare le prossime mosse: quando sorge il sospetto di un attacco imminente da parte di una banda armata, i soldati tentano una sortita, ma un'esplosione riduce in fin di vita due di loro...”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

