Adm e Gdf sequestrano 25mila euro al Riviera Airport di Villanova d’Albenga a un passeggero iracheno

I funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Vado Ligure dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla Guarda di Finanza di Albenga, hanno sequestrato 25.000 euro in contanti a un cittadino iracheno, atterrato nello spazio doganale italiano a bordo di un volo privato proveniente dalla Romania.

Il passeggero in arrivo al Riviera Airport di Villanova d’Albenga aveva dichiarato di non detenere denaro contante per un valore pari o superiore al limite di 10.000 consentito per l’ingresso in Italia. E' stato controllato il bagaglio personale del viaggiatore, rinvenendo, nascosto occultati tra i suoi effetti personali, denaro contante per un controvalore complessivo di 25.000 euro, in banconote da 50 e 100. Nei suoi confronti è stata pertanto contestata la violazione della disciplina in materia valutaria. Il viaggiatore, ammesse le sue responsabilità, ha ritenuto di definire la violazione aderendo all’istituto della definizione agevolata versando immediatamente, a titolo di oblazione, l’importo di circa 5.000 euro.

Il 'Riviera Airport' di Albenga ha visto in questa prima parte del 2025 un sensibile aumento dei voli extra UE rispetto al 2024 con un netto +25%. I mesi estivi, che da sempre registrano una forte presenza di turismo estero in Liguria, hanno reso quindi necessaria una intensificazione delle attività di verifica congiunte svolte da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza; verifiche volte a contrastare, tra le altre, anche le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi dei viaggiatori in arrivo dall’ estero.

Tali attività sono a maggior modo rese possibili dalla recente stipula del Protocollo d’Intesa tra Guardia di Finanza e ADM che supporta e favorisce un celere scambio informativo nella provincia di Savona.