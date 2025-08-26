Bordighera: vignetta con accuse pesanti contro il Sindaco Ingenito, presentata una denuncia ai Carabinieri

Una vignetta nella quale ‘qualcuno’ passa dei soldi al sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito. Una accusa pesante, come se qualcuno volesse versare una ‘mazzetta’ al primo cittadino che, una settimana fa appena ricevuta in comune la vignetta offensiva, ha presentato denuncia ai Carabinieri.

È sicuramente un momento di decisioni importanti per il comune della città delle palme, sia sul Piano Regolatore che sulle concessioni dei balneari. Con l’invio della vignetta sembra che ci sia ‘qualcuno’ che non accetti la linea di trasparenza scelta dall’Amministrazione, per porre la libera concorrenza al centro dell’attività politica locale.