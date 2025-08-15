CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 15 agosto 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo e al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- IO SONO NESSUNO 2 – ore 17.15 - 21.30 – di Timo Tjahjanto - con Connie Nielsen, Bob Odenkirk, Sharon Stone, Christopher Lloyd, Colin Hanks - Azione – “Hutch lavora alacremente per il ‘Barbiere’, facendo lavori sporchi e pericolosi uno dietro l'altro per ripagare il debito accumulato con la mafia russa dopo aver dato fuoco a un magazzino pieno di soldi. La sua vita familiare però ne risente e, prossimo ormai al burn out, decide di staccare per un bel viaggio con la famiglia. Vuole tornare all'acquapark dove l'aveva portato suo padre da bambino, nell'unica vacanza che ricordi della sua infanzia. Il padre David parte naturalmente con la famiglia, perché da quelle parti ha una piccola baita. La cittadina però non è come Hutch la ricordava e, dopo essere intervenuto a difendere i figli da alcuni bulli locali, scopre presto come il luogo sia in mano a una banda criminale. Con l'aiuto del saggio fratello adottivo Harry, cercherà di trovare una soluzione pacifica, ma ci sono crudeltà che nemmeno un ex assassino della CIA è disposto a tollerare...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- I FANTASTICI QUATTRO: GLI INIZI – ore 17.00 – 21.00 – di Matt Shakman - con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson – Azione/Avventura/Commedia/Fantascienza – “La storia è ambientata in un mondo dal look retro-futuristico perchè l'azione si svolge negli anni '60, nella Grande Mela, in classico stile Marvel. Vediamo come la famiglia dei Fantastici 4, composta da Reed Richards, Sue Storm e suo fratello Johnny e Ben Grimm, cerca di bilanciare la vita pubblica di eroi impegnati a difendere i civili, con quella privata. La situazione si complica con l'arrivo di un nemico implacabile e mostruoso: Galactus, una sorta di divinità spaziale che si nutre di interi pianeti e che viene annunciato dal suo enigmatico araldo: Silver Surfer...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- F1: IL FILM – ore 17.30 - 21.00 – di Joseph Kosinski - con Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, Callie Cooke, Tobias Menzies - Sportivo – “A seguito di uno spaventoso incidente l'ex campione di Formula 1 americano Sonny Hayes si è ritirato nelle categorie automobilistiche minori. Il suo caro amico ed ex compagno di corse Ruben Cervantes, proprietario della scuderia Expensify APXGP, lo convince però a rimettersi in gioco per salvare il team dal fallimento e fare da mentore al promettente pilota britannico Joshua Pearce. Tra i due nascerà presto una forte rivalità...”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING – ore 17.45 - 21.00 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby – Azione – “La fine del mondo è vicina ma Ethan Hunt non è lontano e riparte da dove aveva lasciato. Recuperata una preziosa chiave crociata, deve raggiungere adesso il Sevastopol, un sottomarino nucleare russo, distrutto dall'Intelligenza Artificiale, che giace sotto la calotta polare. La chiave gli permetterà di recuperare il 'codice sorgente' dell'IA e di disinnescarla. Ormai autonoma e 'cosciente', l'Entità accede a qualsiasi sistema operativo, manipola fatti, dati e persone ed è determinata a sterminare la razza umana. Mentre Hunt cerca una soluzione, l'IA prende progressivamente il controllo delle armi di distruzione di massa. Il tempo stringe, non resta che correre. Ancora e ancora...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- FOLLEMENTE – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Paolo Genovese - con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi - Commedia – “Romeo è tenero e romantico, Valium folle e paranoico, Eros arrapato e sensuale, il Professore razionale e giudicante. No, non sono esseri umani, ma personalità che abitano la mente di Piero, insegnante di Storia e Filosofia recentemente divorziato e con una figlia piccola, intenzionato a rimettersi in gioco con le donne ma ancora scottato dalle delusioni del passato. Giulietta è romantica e sognatrice, Trilli istintiva e sexy, Alfa ideologica e disciplinata e Scheggia irrazionale e istintiva. E anche loro non sono persone reali, ma parti della personalità di Lara, la giovane donna single reduce dalla relazione infelice con un uomo sposato che vorrebbe un partner affidabile che l'aspetti sotto casa, e invece tende a cadere nella trappola di amori senza futuro. Lara e Piero si incontrano per il loro primo appuntamento, si piacciono ma non osano confessarlo (nemmeno a se stessi), incartandosi su ogni dettaglio, impegnati ad ascoltare le voci interiori delle loro rispettive personalità. Riusciranno a zittire quel chiacchiericcio incessante e a trovare la strada verso una relazione finalmente appagante?...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MONSIEUR BLAKE - MAGGIORDOMO PER AMORE – ore 17.30 – 21.30 – di Gilles Legardinier - con John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequenne, Philippe Bas, Eugenie Anselin – Commedia/Drammatico – “Andrew Blake, un uomo d'affari britannico, ha appena disertato la cerimonia di ‘imprenditore dell'anno’ dove è stato premiato; non si è ancora ripreso dalla morte dell'amata moglie avvenuta quattro mesi prima. Da Londra, decide di partire per la Francia per tornare nella tenuta di Beauvillier, lo stesso luogo dove aveva conosciuto la donna della sua vita molti anni prima. Ma questo suo nostalgico 'ritorno al passato' non va secondo i suoi piani; per poter restare lì deve improvvisarsi maggiordomo in prova. Così la sua vita cambia completamente. L'incontro con la padrona della tenuta, Madame Beauvillier, anche lei rimasta vedova che rischia di perdere tutto perché non riesce più a sostenere economicamente le spese della tenuta, la cuoca Odile, l'amministratore delegato Philippe che vive come un eremita nel parco e Manon, la giovane donna delle pulizie rimasta incinta, gli fa ritrovare quella vitalità che sembrava aver perso e prendere alla sua esistenza una svolta inattesa...”

Voto della critica: ***

- AFRODITE – ore 19.30 – di Stefano Lorenzi - con Ambra Angiolini, Gaetano Bruno, Lorenzo Buran, Giulia Michelini - Drammatico – “Sicilia, 1993. Ludovica è un'esperta sommozzatrice costretta dalla mafia a svolgere un lavoro per pagare i debiti contratti dal compagno, morto in un incidente stradale. Deve dunque aiutare la subacquea Sabrina, giovane e meno esperta, e il pericoloso scagnozzo Rocco a recuperare il carico di tritolo di una vecchia nave affondata durante la Seconda Guerra Mondiale. Per tutta la durata della missione, i tre convivono in una salina abbandonata dove, poco a poco, la presenza di Ludovica si insinua tra le crepe della relazione oppressiva tra Rocco e Sabrina, offrendo alla ragazza una nuova prospettiva su sé stessa e un'occasione per prendere in mano la propria vita...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- WEAPONS – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Zach Cregger - con Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich, Amy Madigan - Drammatico/Horror – “Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l'intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi - o cosa - sia responsabile della loro sparizione...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO – ore 17.30 - 19.30 – di Nisha Ganatra - con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons, Mark Harmon - Commedia – “Sono passati venti anni ma Tess e Anna continuano a fare quello che hanno sempre fatto, con giusto un salto generazionale di mezzo: la prima da madre è diventata nonna, la seconda da figlia ora occupa il posto di madre. Harper, questo il nome della nuova teenager che scuote le fondamenta della famiglia Coleman, va al liceo, fa surf ed è costantemente in rotta con Lily, ragazza inglese che studia nella sua stessa scuola nonché figlia del futuro sposo della madre, Eric. Quando i genitori devono decidere se restare a Los Angeles o trasferirsi a Londra, avviene un nuovo scambio di anime: ma stavolta sono Tess e Anna a ritrovarsi nei corpi di Lily e Harper...”

Voto della critica: ***

- PRESENCE – ore 21.30 – di Steven Soderbergh - con Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday, West Mulholland - Horror/Thriller – “La famiglia di Chris e Blue, figli di una manager in carriera e di un compassato genitore, si trasferisce in una casa in periferia, un edificio ristrutturato che ha almeno un secolo alle spalle. Blue è ancora traumatizzata per la morte di un'amica, mentre Chris mostra scarsa sensibilità nei suoi confronti e cerca di tirar fuori il meglio dalla vita nel nuovo quartiere. Le dinamiche familiari complesse - una madre più affezionata al figlio che alla figlia, dominante verso il marito - si mescolano alla consapevolezza che nella casa si annida una presenza fantasmatica invisibile, dapprima percepita dalla sola Blue ma poi evidente per tutti...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IO SONO NESSUNO 2 – ore 21.15 – di Timo Tjahjanto - con Connie Nielsen, Bob Odenkirk, Sharon Stone, Christopher Lloyd, Colin Hanks - Azione – “Hutch lavora alacremente per il ‘Barbiere’, facendo lavori sporchi e pericolosi uno dietro l'altro per ripagare il debito accumulato con la mafia russa dopo aver dato fuoco a un magazzino pieno di soldi. La sua vita familiare però ne risente e, prossimo ormai al burn out, decide di staccare per un bel viaggio con la famiglia. Vuole tornare all'acquapark dove l'aveva portato suo padre da bambino, nell'unica vacanza che ricordi della sua infanzia. Il padre David parte naturalmente con la famiglia, perché da quelle parti ha una piccola baita. La cittadina però non è come Hutch la ricordava e, dopo essere intervenuto a difendere i figli da alcuni bulli locali, scopre presto come il luogo sia in mano a una banda criminale. Con l'aiuto del saggio fratello adottivo Harry, cercherà di trovare una soluzione pacifica, ma ci sono crudeltà che nemmeno un ex assassino della CIA è disposto a tollerare...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- DIAMANTI – ore 21.15 – di Ferzan Ozpetek - con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi – Commedia/Drammatico – “Fine anni '70. Alberta e Gabriella Canova sovrintendono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro: un microcosmo tutto al femminile del quale fanno parte la capo sarta Nina, che ha un figlio hikikomori ante litteram, la ricamatrice Eleonora, vedova con una nipote ribelle, Beatrice, la tingitrice Carlotta, la modista Paolina con un figlio piccolo che si nasconde nella stanza dei bottoni (quelli per gli abiti, non quelli del Pentagono), le sarte Nicoletta, malmenata picchiata dal marito Bruno, e Fausta, single ironica e ‘allupata’, più l'ultima arrivata, la giovane stagista Giuseppina. La cuoca del palazzo che ospita la sartoria è l'ex ballerina Silvana che ha una parola di conforto, e un pasto abbondante, per tutti. Quando la costumista premio Oscar Bianca Vega commissiona alla sartoria Canova i costumi per il suo prossimo film le lavoratrici si buttano a capofitto nell'impresa, avendo cura di non fare mai incontrare la regina del teatro Alida con la nuova promessa del cinema Sofia. Vicino ad Alberta e Gabriella c'è la zia Olga, sorella di una madre scomparsa troppo presto ma ancora ben viva nei cuori delle figlie, come lo è la mamma di Ferzan Ozpetek nel suo...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL NIBBIO – ore 18.45 – 21.00 – di Alessandro Tonda - con Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti, Lorenzo Pozzan, Davy Eduard King - Drammatico – “4 febbraio 2005. Nicola Calipari, alto dirigente del SISMI, sta partendo per una vacanza con la moglie e i due figli, quando viene richiamato a Roma perché la giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena è stata rapita a Baghdad, al suo ritorno da una visita ad un campo profughi, da quello che si scoprirà essere un commando sunnita. Per 28 giorni Calipari, soprannominato ‘il Nibbio’, dovrà fare la spola fra l'Iraq presidiato dall'esercito statunitense e la dirigenza dei Servizi Segreti nel tentativo di ottenere la liberazione di Sgrena. Il ricordo dell'uccisione del giornalista Enzo Baldoni, avvenuta sempre in Iraq l'anno precedente, è ancora fresco e doloroso, e Calipari farà di tutto per assicurarsi che quella storia non si ripeta, cercando di trattare il rientro di Sgrena senza commettere errori e unendo le forze con il direttore di Il Manifesto, il compagno di Sgrena e alcune alte cariche istituzionali. Ma il destino, e l'incompetenza di certi uomini, non saranno altrettanto attenti e rispettosi nei suoi confronti...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it