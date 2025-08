Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 5 e domenica 10 agosto 2025, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 5 AGOSTO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

18.30-20.30. Intrattenimento per i bambini dal titolo ‘Giochi in Legno’ con Illustratore di gioco. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 327 0824866 (più info)



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Laboratori creativi per bambini: lettura animata ‘Il giardino sonoro’ a cura di Talea Associazione Culturale. Piazza Borea D'Olmo

21.00. Concerto degli ‘Oro Nero’ dal titolo ‘Gli Anni d’Oro dei ‘90’. Pian Di Nave

21.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2025’, concerto ‘Frank Gambale All Star’ affiancato da Boca Gambale, Federico Malaman. Gergo Borlai, Janos Nagy. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (previa prenotazione a questo link)

IMPERIA



8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



20.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia’, ‘Una Sera al Museo’: appuntamento dedicato all’apertura straordinaria del Museo delle Confraternite e del Santuario. Alle 21 piccolo momento musicale a cura del duo Pianoforte e Violino dei Maestri Luisa Repola e Marco Mascia, con un programma dal titolo: ‘Bis da concerto per pianoforte e violino’, nel repertorio italo-tedesco. Sagrato e nei locali del Santuario di Santa Croce in Monte Calvario



21.15. Per ‘Unplugged Festival’, il festival della musica di qualità della città di Imperia, concerto degli artisti di Imperia Musicale: sul palco alcuni dei nomi più rappresentativi della scena cantautorale ligure e nazionale, tra cui Chiara Ragnini, Geddo, Nada Mas, Stona e altri artisti. Banchina Aicardi a Oneglia, ingresso libero (più info)

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. Spettacoli di Arte varia d’intrattenimento per i più piccoli (magia, burattini, clownerie...). Pista di pattinaggio nei Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì di luglio e agosto)



BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: camminata consapevole al Beodo, con ritrovo dalla chiesa di Bordighera Alta, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento) + alle 21, ‘Il Giardiniere Innamorato’ con Lello Clown. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

18.00. Mercatino di artigianato e aziende agricole 'I colori dell'Arte' a cura dell'associazione culturale Amici della Musica e delle Arti sulla pista ciclabile (tutti i martedì fino a fine agosto)



21.00. ‘E...state in forma’ con i 'balli di gruppo' in piazza IV Novembre a cura della scuola di danza Happiness di Ospedaletti (tutti i martedì fino a fine agosto)

TAGGIA ARMA

16.30. ‘Dal Ponte antico, alle rovine di Santa Maria del Canneto e alla Basilica Collegiata della Madonna Miracolosa’: trekking cittadino dal monumentale ponte antico sul torrente Argentina, il quartiere benedettino del Colletto e l’imponente Collegiata della Madonna Miracolosa. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335



21.30. Per la Rassegna Circus Time, ‘Circus Time’: ‘Love Circus’ con Amaranta e Tamarindo in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



21.30. Tributo a Lucio Battisti serata musicale con ‘I Nuovi Solidi’. Piazza Cavour a Taggia



RIVA LIGURE

20.00. Spettacolo di musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, Lato Levante

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Cinema all'aperto: proiezione film d’animazione Oceania 2. Anfiteatro Marina degli Aregai, Via Giovanni Cozzi



21.30. Ultrasuoni in concerto con brani iconici della musica italiana che partono dagli anni ’60 fino a giungere ai giorni nostri. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)



17.30. Per ‘Storie sotto l'ombrellone’, Chiara Nicola presenta il libro ‘Mya e il sottomarino’. Spiaggia del Beach volley

21.00. ‘Il Giardiniere Innamorato’: spettacolo per i bimbi con Lello Clown. Palco sul mare

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto



21.30. Concerto ‘Diano in Musica’ nel centro cittadino, a cura di ‘Banda Musicale Città di Diano Marina’

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



21.00-22.30. Fiabe da colorare con la giornalista Viviana Spada all’Anfiteatro sul Lungomare delle Nazioni

CERVO



21.30. 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025: concerto del duo formato dal violoncellista Ettore Pagano e dal pianista Massimo Spada. In programma musica dedicata alla letteratura russa tra Ottocento e Novecento. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAIARDO

17.00. Presentazione del libro ‘45° Parallelo’ di Laura Buizza. Chiesina S. Rocco



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CHIUSANICO



21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, ‘Scoperte musicali’: concerto dell’Ensemble ‘Il Giardino Antico’ formato da Sabine Spath e Alberto Gibelli (Mandolini), Cristina Rovaldi (Ghironda e Chitarra barocca), Cecilia Borelli (Violoncello), Tiziana Zunino (Clavicembalo e Organo portativo), Maurizio Pettigiani (Percussioni). In programma musica barocca, medievale e rinascimentale. Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo a Torria, ingresso gratuito a offerta libera

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

COSTARAINERA



9.00. Pilates nel Parco Novaro con Barbara Campanini

21.00. Concerto del ‘Breakboxes Acoustic duo’ nel centro storico



DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua, Misteri e leggende alla corte dei Doria con itinerario dei misteri nel borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al castello accompagnati dagli Storyteller Giovanni e Ginevra (info e prenotazioni)

PERINALDO

21.15. Per la rassegna ‘Musica nei Castelli di Liguria’, ‘O Baccicin vattêne a cà … Canti e musiche della tradizione ligure dai monti al mare’: concerto del Quartetto Vittoria formato da: formato da Laura Parodi (voce), Fabio Renaudo (cornamusa), Stefano Buscaglia e Nicolò Mandirola. Chiostro Francescano

SEBORGA



9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique sul tema ‘L’Acchiappasogni’ con protagonista la Pirotecnia Pyrogenie (Germania). Baia della città (più info)

MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton: recital di pianoforte con Alexandra Dovgan. Parvis de la Basilique Saint Michel Archange (più info)

NICE



20.00. Per Nice Classic Festival, ‘La festa’ di Satie – AL. Gastaldi, V. Igoshina, Rena e Victoria Shereshevskaya. Due pianoforti dialogano, una voce si alza, un attore fa brillare gli aforismi. Chiostro del Monastero di Cimiez (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 6 AGOSTO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

18.00. Piña 2025: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club, fino al 10 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

19.30. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.30. ‘Milano–Sanremo–Milano: il gusto in viaggio’: lo chef stellato Davide Oldani protagonista di due cene a quattro mani insieme al resident chef Alessandro Schiavon, per un viaggio tra i sapori della Riviera Ligure e l’alta cucina contemporanea. Europa Palace, Lungomare Imperatrice 27, info e prenotazione obbligatoria: reservations@europapalace.it



21.00. Laboratorio artistico ‘Antonio Rubino. Decoriamo il mare’ (età 5-13 anni). Pesci, anemoni e stelle marine vengono colorati e decorati con granelli perlescenti per ricreare il luccichio del mare. I singoli pesci, nati da un lavoro individuale, vengono poi incollati su una grande superficie blu. Piazza Nota davanti al Museo Civico, prenotazione obbligatoria al numero 0184 580700



21.30. Balletto di Milano in ‘La Dolce Vita’: Un omaggio danzato all’Italia degli anni ’60, ispirato all’immaginario felliniano e alle atmosfere raffinate e malinconiche della Dolce Vita. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)

19.30 & 21.00. In occasione della XIV Edizione del Festival Due parole in riva al mare, apertura straordinaria di Villa Faravelli con speciale visita accompagnata. (h 19.30) + presentazione del libro ‘La donna della mansarda’ di Davide Longo (h 21). MACI Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151 (info e acquisto biglietti a questo link)

21.15. Per ‘Unplugged Festival’, il festival della musica di qualità della città di Imperia, concerto di Dolcenera ed Emanuele Dabbono. Banchina Aicardi a Oneglia, ingresso libero (più info)

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.00. ‘Aperitivo all'imbrunire’: i Giardini Botanici Hanbury propongono, tutti i mercoledì del mese di agosto, una visita guidata al tramonto seguita da un aperitivo a livello del mare. Evento in collaborazione con la Cooperativa Omnia. Ritrovo ore 18.00 all'ingresso dei Giardini (accesso, visita guidata e aperitivo 25 euro), solo su prenotazione allo 0184 229507 (più info)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Super G.A.G alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



18.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Laboratorio musicale bimbi al Chiosco della Musica, fino a lunedì 1° settembre

18.30. ‘Chillin’ Summer Fest – Monia & Friends’: rassegna dedicata alla scena musicale ligure indipendente con esibizione di Fænder, Matteo Scutellà, Electroposh, Amado, la stessa Monia e, a chiudere, il DJ set di Ivan Mengoni. Chillin’guito, lounge bar sulla spiaggia del Lungomare Argentina, ingresso libero, offerta gratuita



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



20.45. Workshop di Aromaterapia: incontro esperienziale interattivo sugli Oli Essenziali nel corso del quale verranno presentate le caratteristiche e le utilità degli oli essenziali CPTG, sigla che garantisce la purezza e l'integrità delle essenze estratte dalle piante. Città alta, via Dritta 35, evento gratuito, prenotazioni via whatsApp o sms: 347 1145800

21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Balli di gruppo alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



OSPEDALETTI



8.00. ‘E...state in forma’: risveglio muscolare sul Piazzale al Mare (tutti i mercoledì fino a fine agosto)



21.30. Per ‘Auditorium…in Jazz’. ‘Ladies Sing Jazz’: Eufonica jazz Band in concerto. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



21.30.‘Balliamoci l'Estate’. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.15. Per Bimbumbam, Gonfiabili in via Martini della Libertà

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)

19.00. Festival dei Bar con musica dal vivo: musica, divertimento, shopping sotto le stelle

21.30. Cinema all'aperto: proiezione film ‘L’abbaglio’. Anfiteatro Marina degli Aregai, Via Giovanni Cozzi

SAN LORENZO AL MARE



9.30-11.00. Snorkeling guidato per bambini e adulti (20 posti). Evento gratuito su prenotazione 353 4687707

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.30. Concerto della band ‘Stavolta mia moglie mi manda a funk’. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

BAJARDO



21.00. Commedia dialettale della Compagnia Stabile Città di Sanremo dal titolo ‘I cum…prumesci spuuxi’. Piazza Parrocchiale



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CIVEZZA

21.30. Per il Festival Flussi Magici, ‘Dreams’: teatro itinerante a cura del Teatro dell'Albero. Centro storico



COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

21.30. Per la rassegna ‘Oltre la riva, l’entroterra in musica’, spettacolo ‘Affetti Instabili’ con il comico Max Pisu. Piazza Mauro

DOLCEDO

21.00. Concerto del chitarrista Riccardo Pampararo. Chiesa parrocchiale di S.Tommaso



PIGNA



20.00. Sagra del Gran Pistau a cura della Pro Loco. Piazza Vittorio Emanuele nella frazione di Buggio

SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

21.00. Cinema all'aperto con proiezione film ‘Wonka’. Piazza dell'Oratorio, ingresso libero



GIOVEDI’ 7 AGOSTO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-4.30. Piña 2025: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club, fino al 10 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 327 08248663 (più info)



17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



19.00. Per la Rassegna musicale ‘Sorsi di Note’, concerto di Francesca Furfari Singer. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli

21.00. Spettacolo per bambini: Grande Festa in piazza con la notte bianca delle storie. Evento a cura di Talea Associazione Culturale. Piazza Borea D’Olmo

19.30. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

IMPERIA

8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

21.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia’, concerto dell’Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure, guidata dal Maestro Massimo Dal Prà, in una serata intitolata ‘Milonga y un Cielo de Estrellas – Passeggiata musicale nelle due Americhe’. In programma musica dei più celebri compositori come Astor Piazzolla, George Gershwin e altri. Sagrato del Santuario di Santa Croce in Monte Calvario (a partire dalle 20.00 e dopo i concerti, servizio navetta A/R gratuito da Piazza Ricci e dall’area parcheggio di via T. Littardi, fronte campo sportivo)



VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



17.30. Inaugurazione mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41

18.30-21.00. Lezioni di Yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti. Forte dell'Annunziata



19.00. La ‘Joya Temporary Bistrot’compie un anno: serata di festeggiamenti con spettacoli, musica e performance artistiche. Bistrot e lounge bar a Cala del Forte

21.30. Per ‘Musica alla Marina’, ‘Azzurro Swing’: concerto con atmosfere vintage night dei Re-Beat, musicisti torinesi che riportano in voga twist e rock’n’roll. Nel loro live si ripercorre la beat generation da Morandi alla Caselli, ai Beach Boys. Lungomare Marconi, davanti ai ristoranti Molo14 e La Caravella, ingresso gratuito

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretch & core alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Mindfullness sulle orme di Monet nei giardini Monet, fino a lunedì 1° settembre

19.00. Serata danzante e gastronomica animata dall’orchestra ‘Simona e gli Eclipse’. Giardini Lowe, fino al 9 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

21.30. Per ‘Musica In Piazza’, concerto estivo della Banda musicale di Pompeiana. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma

21.15. Cinema in Pineta, proiezione film ‘Wonka’. Via Lido, Lungomare

RIVA LIGURE



21.00. Per la 30ª edizione di Antiqua, ‘Musica senza tempo, passione senza fine’: concerto dal titolo ‘Armonie celesti: Vivaldi e Pergolesi tra Fede e Musica’ con l’ensemble formato da: Manuel Staropoli (flauto dolce e traversiere), Yayoi Masuda, Artem Dzeganovskyi (violini), Alberto Pisani (violoncello), Claudia Ferrero (clavicembalo), Ugo Nastrucci (tiorba). Oratorio di San Giovanni Battista in Via Nino Bixio 59, ingresso gratuito

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Cinema all'aperto: proiezione film ‘Jurassic World La rinascita’. Anfiteatro Marina degli Aregai, Via Giovanni Cozzi

22.00. Per la Rassegna ‘Live Summer 2025’, Super Smile Band in concerto

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Escursione Stellare dal titolo ‘Le stelle dei druidi’. Partenza dalla Chiesa

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto



21.30. ‘Triquadro’, ultimo lavoro del Teatro dell'Attrito sul tema dell'infanzia, ispirato dai quadri di Italo Cammarata, con Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Cristina Pinna, Marina Rebrikova, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello, Renato Donati, Francesco Rovere, Renato Camoletto, Giovanni Donaudi e Pier Di Pasqua. Ballo di Gorleri, Str. Diano Gorleri 7, info 371 655 7288

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00. L'Arte del Camminare: attività dolci per corpo e mente a cura di Marina Caramellino. Piazza Torre Santa Maria

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.30. Per Rovere Jazz Festival (10ª edizione): concerto di Myricae e Luca Falomi. Santuario Nostra Signora della Rovere, Piazza Rovere 4, ingresso gratuito, fino al 10 agosto

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

BAJARDO



17.00. ‘In viaggio con Rumi’: presentazione libro e incontro con l’autore Madhumaya. Chiesina San Rocco

21.00. Festival Jazz (3ª edizione): concerto del Paolo Maffi Quartet formato da Paolo Maffi, alto sax - Kevin Saura, chitarra elettrica - Alberto Miccichè, basso elettrico - Nino Zuppardo, batteria. Giardini del Tiglio



CASTELLARO



21.00. Monocirco’: spettacolo per grandi e piccini con ‘Squilibrio’, ‘tuttofare’ che da inserviente si scopre giocoliere, acrobata, equilibrista e comico. Spiazzo sopra l’area parcheggio, di fronte a piazza della Braia, ingresso libero



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CIPRESSA

15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



COSTARAINERA

17.00. Laboratorio per bambini Parco Novaro a cura di ‘Gocce di Natura APS’



DIANO ARENTINO



17.00. Trekyoga in collaborazione con la guida GAE Davide Fornaro con partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna Letteraria Number27 (2ª edizione), Ugo Moriano presenta ‘Oltre ogni ragionevole dubbio’. Chiesa San Giovanni Battista, Piazza Mons. Massone, ingresso libero

DOLCEACQUA



21.15. ‘A Cena da Leva’ e ‘Nu l'è Covid, sulu in rafreidù’: spettacolo dialettale con la compagnia du Teatru Ventimigliusu. Piazza Mauro



PIGNA



9.15. Escursione da Gouta a Pegairole anello delle Margherie accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo alle 9.15 davanti all’ex Rifugio Gola di Gouta oppure alle ore 8.40 davanti alla Pasticceria a Pigna, info e prenotazioni 347 4563954 (più info)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00. Serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Franco Bagutti’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



21.00. Concerto della banda del paese in piazza dell'Oratorio



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



22.00. Festival piromusicale nella baia di Juan-les-Pins



MONACO

21.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Emmanuel Tjeknavorian con Sergey Khachatryane (violino). Cortile del Palazzo del Principe (più info)



NICE



20.00. Per Nice Classic Festival, ‘Le stagioni di Piazzolla’: las Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla stanno per soffiare come un vento caldo dal Río de la Plata. Chiostro del Monastero di Cimiez (più info)



VENERDI’ 8 AGOSTO



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf (h 9/13-17.30723.30). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-4.30. Piña 2025: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club, fino al 10 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00-21.30. Per Folies Royal 2025’, Magic Workshop con Ago il Mag. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Visita del Museo Civico e della Pigna. Appuntamento in Piazza San Siro (durata 2 ore), partecipazione gratuita senza prenotazione (tutti i venerdì fino al 12 settembre)

21.00. Commedia dialettale della Compagnia Stabile Città di Sanremo in tour. Frazione di Bussana

21.30. Concerto di Rose Villain a Pian di Nave

IMPERIA

8.30-12.30. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

VENTIMIGLIA



9.00-23.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



21.00. ‘Cartoni davvero animati’: spettacolo teatrale per la regia di Lilia De Apollonia con attori e cantanti del Circolo Reading & Drama Ventimiglia e un maestro di chitarra classica. Giardino pensile Biancheri e Giardino Eraldo nella città alta, ingresso libero



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



21.00. Serata Danzante a cura dell’Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

19.00. Serata danzante e gastronomica animata dall’orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’. Giardini Lowe, fino al 9 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



OSPEDALETTI



19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)

21.30. Musica in Pista sulla ciclabile

TAGGIA ARMA



16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

21.30. Tributo alla Disco Music con la band ‘Libero Arbitrio’. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale Zucca’, presentazione libro ‘Antifascisti Immaginari’ di Antonio Padellaroi. Conduce la serata il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



9.30. Attività di Snorkeling... ‘Piccoli delfini crescono’ con Biologo Marino nello Stabilimento balneare Il Vascello

21.30. Lucio Battisti Tribute Band: Nuovi Solidi in concerto. Piazza Saffi



21.30. Cinema all'aperto: proiezione film F1 Il Film. Anfiteatro Marina degli Aregai, Via Giovanni Cozzi



SAN LORENZO AL MARE

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.00. Il Museo a lume di candela: suggestiva visita guidata del percorso museale per riscoprire la storia del Golfo Dianese a lume di candela. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

21.30. ‘Diano Comic Show’ con Giovanni D’Angella. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.30. Festa del Popolo: Sagra gastronomica con stand in Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, fino al 10 agosto

21.30. Per Rovere Jazz Festival (10ª edizione): concerto Jazz & Blues Ensemble. Santuario Nostra Signora della Rovere, Piazza Rovere 4, ingresso gratuito, fino al 10 agosto

CERVO



21.30. 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025: concerto Stefano Bollani in ‘Piano Solo Tour’. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

BADALUCCO

17.30. Passeggiata storico-naturalistica alla scoperta dell'antico borgo di Badalucco con bellissimi scorci sul torrente Argentina, raccontando storia, geologia, flora, fauna e suggestioni del territorio accompagnati dalla guida ambientale escursionistica certificata Barbara Campanini. Ritrovo in Piazza Duomo

BAJARDO

21.00. Festival Jazz (3ª edizione): concerto del ‘Interplay Jazz Trio’ formato da Marco Moro, sax e flauto - Adriano Ghirardo, chitarra elettrica - Marco Bottini, basso elettrico. Ospite: Giovanni Piccardo, batteria. Giardini del Tiglio



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CAMPOROSSO



21.00. ‘OndeSonore’: serata musicale con il gruppo ‘Ensemble senza tempo’ a cura della Scuola Musicarte di Camporosso. Piazza Padre Santo



CIPRESSA

15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

21.30. Concerto della band ‘Ultrasuoni’ in piazza Martini

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

COSTARAINERA

20.30. Cinema all'aperto a cura di ‘Quelli del geco. Centro storico

DOLCEACQUA

21.30. Per ‘Jazz Valley’, concerto ‘Generations in Jazz’ con l’Alexander Tempone 4tet. Serata in ricordo di Renato Gamalero. Piazza Mauro

MONTALTO



20.00. Per ‘Montalto Jazz 2025’, concerto di Paolo Maffi in ‘Electric Sketches’. Piazza S. Giovanni (servizio bar)



PERINALDO

18.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Francine Mury e Michael Jakob presentano ‘Vedute possibili’. Espone Mauro Agosta. Biblioteca Comunale, ingresso gratuito



PIETRABRUNA

21.00. Music in the night: concerto Mario Cau and the Zingaro (folk italiano). Piazza del paese



PONTEDASSIO



21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, concerto del coro Vocal Consort di Genova (80 coristi) diretto dal M° Pierluigi Rosso. Storie di natura, felicità, amore, vita e morte con i Carmina Burana di Carl Orff. Piazza Vittorio Emanuele II, ingresso gratuito ad offerta libera



PORNASSIO

21.30. ‘La Torre e le Stelle’: Osservazioni astronomiche guidate nella suggestiva frazione di Ottano accanto all'antica torre Colombaia. Info con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554, partecipazione libera

SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Jazz au Château: concerto del ‘Leila Mac Avoy Quartet’ (Jazz, Blues, Soul). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)



CANNES



14.00. Les Plages Électroniques 2025: 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi. Palais des festivals et des congrès, fino al 10 agosto (la programmazione a questo link)



NICE



20.00. Per Nice Classic Festival, ‘La Notte del Piano’: concerto con musiche di Debussy, Rachmaninoff, Ravel. Chiostro del Monastero di Cimiez (più info)





SABATO 9 AGOSTO

SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-19.00. Piña 2025: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club, fino al 10 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. ‘Tre Sfide, Due Eroi – Memorial Carlo Usanna’: torneo di beneficenza con gare di ping-pong, bocce petanque e calcio balilla (iscrizione 10 euro a persona di cui 3 euro in beneficienza). Circolo ACLI San Martino in Via Vesco, info e iscrizioni 320 0375 820, anche domani



17.00. Salita serale a Monte Bignone da San Romolo, con spaghettata al chiaro di luna e osservazione delle stelle mediante un binocolo astronomico. Evento a cura il CAI, sezione di Sanremo, in collaborazione con la palestra The Club, info e iscrizioni 339 1331162 (Giacomo)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Concerto/Spettacolo dal titolo ‘Perché Sanremo è Sanremo’. Pian di Nave

IMPERIA



9.00-11.30. Navigare sotto le Logge: uscita in barca diurna a cura del Circolo Borgo Cappuccini. Scalo Borgo Cappuccini



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



18.00. Presentazione del libro ‘Shakespeare e l'arte del buon governo: Porzia vs Shylock nel Mercante di Venezia’ del giornalista Galliano Maria Speri (Tab Edizioni). Introduce Maurizio Albertini. Società Operaia di Mutuo Soccorso, via Santa Lucia 14 a Oneglia, ingresso gratuito

21.00-22.00 Mare ‘non’ Nostrum: nell'ora del crepuscolo alla Torre antibarbaresca di Prarola, tre corsari ricordano le loro imprese. Racconti da documenti originali del 1500 (repliche della recitazione ogni 15 minuti). Evento a cura del gruppo storico del ‘Comitato Sotto Tina’

19.30. Serata gastronomica danzante con la nostra cucina ‘Dal Mare ai Monti’ e con l’orchestra ‘Beatrice & Serena’. U.S. Mocambo, via Caramagna 7, info e prenotazioni 329 4447 596

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-12.30. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

21.00. Concerto di Mister Pipoli e la band formata da Gabriele Lenti (batteria), Stefano Steve Cucchi (tastiere), Roberto Bricchi (basso), Fabrizio Barbera (chitarra), Mirco Rebaudo (sax). Belvedere Resentello

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. Fiaccolata sul mare e Concerto Gospel a cura dell’Associazione ‘Pescatori Amici del Mare’ in collaborazione con la Family Band Gospel Choir. Lungomare G. Marconi

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



19.00. Serata danzante e gastronomica ai Giardini Lowe (ultimo giorno)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI

18.00. Aperiacciuga: aperitivo con cartoccio di acciughe e bicchiere di vino a cura dell’Associazione U Descu Spiaretè (consumazione a pagamento). Piazzale al Mare



21.30. Musica e Ballo sul Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

21.00. Dreams’: spettacolo itinerante del Teatro dell'Albero in Piazza Farini, Piazza Gastaldi, Piazza Cavour e Piazza SS Trinità



21.30. Tributo a Zucchero: serata musicale con la band Vedo Nero. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.30. Ballo Liscio con l’Orchestra Franco Bagutti. Piazza Ughetto

DIANO MARINA



10.00. Visita guidata alla scoperta della millenaria storia del golfo dianese attraverso i tanti reperti del museo. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



17.00-23.00. Mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto



21.30. Per l’Estate Musicale Dianese Festival, concerto jazz con il Danilo Rea Jazz Trio ‘Dall’Opera al Pop’ con Danilo Rea, Rosario Bonaccorso e Ellade Bandini. Parco di Villa Scarsella (info e prenotazioni a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



19.30. Festa del Popolo: Sagra gastronomica con stand in Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, fino al 10 agosto

21.30. Per Rovere Jazz Festival (10ª edizione): concerto del Sonia Schiavone Quintet. Santuario Nostra Signora della Rovere, Piazza Rovere 4, ingresso gratuito, fino al 10 agosto

CERVO



11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BAJARDO



18.00. Per ‘Bajardo Lectures 2025’, ‘Il processo a Giovanna d’Arco’ (spettacolo rievocativo). Chiesa Vecchia di San Niccolò, partecipazione gratuita

21.00. Festival Jazz (3ª edizione): concerto del ‘Sunday Jazz Delivery Collective’ formato da Leo Morini, sax - Amaro Sampedro, sax - Hugo Mezzasalma, piano e organo - Luca Leoncin, basso elettrico e chitarra - Gino Mariotti, batteria. Giardini del Tiglio



BORGHETTO D'ARROSCIA

18.00. ‘Cian du Figu Music Festival’: evento di musica dance ed EDM completamente immerso nella natura in frazione Gazzo d'Arroscia in località Cian du Figu con servizio di ristoro, ingresso gratuito, info 338 9743928 (più info)



BORGOMARO

21.00. Per il ‘Festivaldelmaro’, concerto dal titolo ‘La chitarra: tra poesia e virtuosismo’ con il chitarrista Diego Campagna e la mezzosoprano Valeria Mela. musiche di: Leo Brouwer, Antonio Lauro, Ennio Morricone, Andrew York, Federico Moreno Torroba, Enrique Granados. Piazza della frazione di Candeasco



CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)

18.00. ‘Kamp Woodstock 60's’ in collaborazione con l'Ass.ne Musica e Dintorni. Centro Polivalente Falcone, fino all’11 agosto



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTELLARO

20.00. ‘Estate 2025 al Castellaro Golf’: musica con Roberto Frazzetto Duo | Cena: Grigliata di Gamberoni + campo pratica del club aperto fino alle 22.00, info e prenotazioni 335 5722457

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



CIPRESSA

15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

CIVEZZA

21.00. ‘Festa del Plenilunio’: musica live in ogni piazza e servizio ristorante

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



DIANO CASTELLO

20.00. Festa in Ciassa a cura degli Amici del Castello, con cucina e musica, anche domani



DOLCEACQUA



19.45-23.15. Ebbri di Stelle: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Cantina Altavia, Località Arcagna, prenotazione e informazioni: 380 4703395

20.00. ‘Carnevale Estivo’ con i Dusaigoti: serata gastronomica e danzante in Piazza Mauro

DOLCEDO



21.00. ‘Per le vie del Borgo’ (11ª edizione), ‘Suoni nelle culture’: viaggio nella tradizione degli strumenti a fiato e percussione con Edmondo Romano ai flauti e Matteo Ribolini alle percussioni. Sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso, ingresso libero

PERINALDO

11.00. Celebrazione S. Messa Solenne in suffragio di Gian Domenico Cassini. Chiesa Parrocchiale

17.00. Intervento di Francesco Guglielmi su ‘Gian Domenico Cassini: episodi di vita’ + presentazione del romanzo storico ‘Vigilia al Castello’ del sanremese Michele Croese ispirato alle vicende degli astronomi perinaldesi (edizioni Joker). Sala consiliare del Comune, ingresso gratuito

21.15. Per il Festival Organistico ‘Agati in Concerto’ (21ª edizione), musiche del secolo di G D Cassini, a cura di Michele Croese. Chiesa Parrocchiale

PIGNA



7.30. Camminata nella storia della durata di circa 6 ore alla scoperta di antiche fortificazioni, sentieri storici, endemismi, flora, fauna e dell'anello di monte Lega (dotarsi di scarponi da trekking, bastoni da escursionismo, giacca anti vento, acqua, minimo due litri, pranzo al sacco e torcia). Partenza dalla pasticceria di Pigna e alle 8 da Sella di Gouta’, per info e prenotazioni telefonare al numero 3425624640 (Laura Rebaudi, guida GAE)

PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Parcheggio del Forte Centrale

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00-22.30. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



20.00. Sagra delle trippe: serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Danilo Ponti’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

22.00. ‘Ghost Tour Triora – Tele infernali’: gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti con le loro lanterne in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Partenza alle h 22 con possibile integrazione con ‘Ghost Tour Extra’ e ingresso al Museo di Triora, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

20.00. Degustazione dei tradizionali ravioli cu pesigu. Campo sportivo, anche domani

FRANCIA

CANNES



14.00. Les Plages Électroniques 2025: secondo di 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi. Palais des festivals et des congrès, fino al 10 agosto (la programmazione a questo link)

MONACO



18.00. Fuochi d’artificio. Quai Albert 1er, ingresso libero e gratuito



DOMENICA 10 AGOSTO

SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

12.00-00.00. Piña 2025: ultimo di cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club (info e acquisto biglietti a questo link)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. ‘Tre Sfide, Due Eroi – Memorial Carlo Usanna’: finali del torneo di beneficenza con gare di ping-pong, bocce petanque e calcio balilla (iscrizione 10 euro a persona di cui 3 euro in beneficienza). Circolo ACLI San Martino in Via Vesco, info e iscrizioni 320 0375 820

17.30-23.30. Ultimo giorno della mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. ‘In piazza si balla tra le bolle con la Baby Dance’: spettacolo per bambini a cura di Talea Ass.ne Culturale. Piazza Borea d’Olmo

21.00. Per i Martedì letterari del Casinò (eccezionalmente di domenica), il giornalista Paolo Mieli presenta il libro ‘Fiamme dal passato’ (Rizzoli). Pian di Nave, ingresso gratuito

IMPERIA

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: ultimo giorno della mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano



21.00-23.00. Navigare sotto le Logge: uscita in barca sotto le stelle a cura del Circolo Borgo Cappuccini. Scalo Borgo Cappuccini

21.00. Concerto tributo a Francesco De Gregori della band ‘Compagni di viaggio’. A cura del Circolo Castelvecchio. S.M. Maggiore a Castelvecchio

VENTIMIGLIA

9.00. Giornata del Bambino (10ª edizione): escursioni in barca per bambini 6/12 anni. Tra il Circolo Nautico Intemelio e Capo Mortola a cura del Circolo Nautico Intemelio



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



16.00. Festa di San Lorenzo a cura del Comitato Magliocca in Frazione San Lorenzo



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘La Notte delle Scimmie’, ed. Frilli, con Lorenzo Beccati. Un giallo ambientato nella Villa Voronoff di Grimaldi e a Ventimiglia, scritto dallo sceneggiatore di ‘Striscia la Notizia’ che dà voce al Gabibbo. Segue cena solidale (20 euro, prenotazioni al 339 2494912). Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito



19.30. ‘A Ludum Balistre’: Gara di tiro con la Balestra Antica a cura della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia. Giardini Tommaso Reggio



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00-23.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

21.00. Festivalbar: un'estate italiana con musica anni '80-'90 al Belvedere Resentello

21.15. ‘Verba volant, scripta manent’: la storia della scrittura nell'antichità romana a cura di Luca Storino. Museo Archeologico G. Rossi

21.15. Per Hanbury che spettacolo!’, in concomitanza con la ‘Notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti’, spettacolo teatrale di Liber Theatrum ‘Le stelle ci guardano’. Giardini Botanici Hanbury, info e prenotazioni 338 6273449

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



9.00-19.00. Giornata Commerciale del Ribasso. Centro cittadino

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2025’, ‘Lodovico Winter – Palme, Intrecci, Manufatti’: conferenza con immagini e audiovisivi a cura della Cumpagnia d'a Parmura (15 euro). Giardini Winter, località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989 (Paola)

21.20. Per Cinema all’aperto, proiezione film d’animazione ‘Sing 2 - Sempre più forte’ (2021). Giardini Lowe, ingresso gratuito



OSPEDALETTI

21.30. ‘Daniele Raco Show’: spettacolo di cabaret sul Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



8.00-16.30. Escursione da Realdo al Bosco di Gerbonte accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi 10 euro). Ritrovo alla stazione ferroviaria di Taggia (sotto) oppure alle 9.00 al bivio tra Realdo e Verdeggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)



8.00-20.00. ‘Shopping in riva al mare’: fiera promozionale a cura del consorzio di via ‘Il Piano’. Via Queirolo ad Arma

21.30. Tributo a Jovanotti con ‘Format Jovanotte’. Piazza Eroi Taggesi a Taggia

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Simona Lanteri. Via Martiri della Libertà, Lato Levante



SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)



21.30. ‘Un Libro per l'Estate’ in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-22.00. Tracce Celesti’: mostra di Alexandra Von Braun. Ex Oratorio della Misericordia, fino al 18 agosto



18.00. ‘Notte delle Stelle’: Festa Patronale di San Lorenzo + Fuochi d'Artificio + Sagra Proloco e balli ‘Latino sotto le stelle’



DIANO MARINA



9.00-19.00. Manifestazione commerciale ‘DianAffari’ nel centro città, a cura di Confcommercio Golfo Dianese

10.00. Mostra di pittura a cielo aperto ‘I Dipingiamo insieme’. Via Genala, angolo via Nizza e via Genova

17.00-23.00. Ultimo giorno della mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60



21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, presentazione libro di Matteo Saudino ‘Anime fragili. Un viaggio con Platone e Aristotele tra le vulnerabilità del nostro tempo (Einaudi). In dialogo con Marcello Garibbo, docente e ricercatore di filosofia. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00. L'Arte del Camminare: attività dolci per corpo e mente a cura di Marina Caramellino. Piazza Torre Santa Maria

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.30. Festa del Popolo: Sagra gastronomica con stand in Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, fino al 10 agosto

21.30. Per Rovere Jazz Festival (ultimo giorno della 10ª edizione): concerto del PDF Quartet. Santuario Nostra Signora della Rovere, Piazza Rovere 4, ingresso gratuito

CERVO



10.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

21.00. Per il 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025, ‘Pizz’n’Kids’: concerto scenico per grandi e piccoli dai 5 anni in su con Eleonora Savini (violino, movimento e canto), Federica Vecchio (violoncello, movimento e canto. Parco del Ciapà (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BADALUCCO

21.00. In occasione del ‘Borgo Dei Desideri, evento promosso da Borghi più Belli d'Italia, omaggio a De Andrè con la Berben Band. A cura di Pro Loco Badalucco. Piazza Duomo

BAJARDO

10.00. ‘Antica…mente’ (18ª edizione): festa della lavanda e delle essenze di Montagna. Vie del Borgo

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



18.00. ‘Kamp Woodstock 60's’ in collaborazione con l'Ass.ne Musica e Dintorni. Centro Polivalente Falcone, fino all’11 agosto

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - La Notte delle Stelle Cadenti’: cena dalle ore 19.30, osservazioni guidate dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



CIPRESSA

15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: ultimo giorno della mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano

CHIUSANICO

21.00. Per il ‘Festivaldelmaro’, concerto dal titolo ‘'E stelle 'e Napule’: la voce di Francesca Mercadante accompagnata al pianoforte da Marco Maggi e al sassofono da Andrea Lucchesi interpreta la canzone napoletana. Piazza della frazione di Torria



CIVEZZA

21.15. Nell’ambito della rassegna ‘Musica nei Castelli di Liguria’, ‘Ai vist lou loup - Ballate e cornamuse tra Irlanda, Francia e nord Italia’: concerto del duo formato da Fabio Rinaudo e Laura Torterolo. Piazza Marconi

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

DIANO CASTELLO



16.00. ‘Il Borgo dei desideri’ dei Borghi più Belli d'Italia: nella serata, spettacoli ed eventi, tra arte, poesia e musica per le vie del centro storico

20.00. Festa in Ciassa a cura degli Amici del Castello, con cucina e musica

21.00. Serata musicale ‘Jazz sotto le stelle’ in occasione della notte di S. Lorenzo, dedicata al Jazz, con la collaborazione del Leo Lagorio Project. Piazza Monsignor Massone



DOLCEACQUA



20.30. ‘Cena in bianco sotto le Stelle’: Unconventional Dinner con accompagnamento musicale con Beatrice e Serena, Castello dei Doria, prenotazione obbligatoria



MOLINI DI TRIORA



21.00. Concerto a cura della Banda Musicale Pasquale Anfossi. In programma musiche di Verdi, Orsomando, Sousa, De Haan, Pezzali Piazza del Paese

PERINALDO

21.00. ‘I Cum....Prumesci Spuuxi’: commedia dialettale in tre atti di Renée Garel messa in scena dalla compagnia stabile di Sanremo. Traduzione ed adattamento di Anna Blangetti. Centro Storico



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



21.00. Per il ciclo ‘Formae Lucis’, evento alla scoperta del Museo di Arte Sacra dell’Alta Valle Arroscia, tra le opere di Piola, Maragliano, Benso e De Ferrari. Don Emanuele Caccia accompagnai visitatori con la musica di Eliano Calamaro e letture di Pino Petruzzelli tratte da Dante, Enzo Bianchi, Maram Al-Masri, ingresso libero e gratuito



POMPEIANA

21.00. ‘Poesia sotto le stelle’: serata di letture poetiche e momenti musicali tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe. Letture a cura degli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al mare, le musiche a cura del Maestro Alessandra Asso. Evento organizzato dall'Associazione Praugrande in collaborazione con il Comune



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

18.00-20.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: ultimo giorno della mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, info 0184 223622



18.00. Per ‘Onorata Milonga Festival’, ‘L'importanza dell'Arte nell'evoluzione personale. Abbinamento con l' opera di N.C. ‘Porrajimos. L' annientamento degli zingari’. Intervento tra spirito e forma di Giancarlo Guerreri, Scrittore, Ricercatore esoterico. S.E.M. Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13, ingresso libero e gratuito



20.00. Appuntamento finale con Onorata Milonga Festival: Milonga di ballo per tutti i tangueros con 2 tdj (genere: tango tradizionale) + spettacolo con gli artisti professionisti argentini Maestri Hernan y Carina, insieme alla voce attoriale di Mario Brusa e la musica dal vivo della cantante e pianista Ines Aliprandi + alle 21, performance di tango teatro danza ‘Un Tango tra le Ceneri’



TRIORA



9.00-16.30. Escursione da Realdo al Bosco di Gerbonte accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi 10 euro). Ritrovo alla stazione ferroviaria di Taggia (sotto) oppure alle 9.00 al bivio tra Realdo e Verdeggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

20.00. Degustazione dei tradizionali ravioli cu pesigu. Campo sportivo



FRANCIA

CANNES



14.00. Les Plages Électroniques 2025: Ultimo di 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi. Palais des festivals et des congrès (la programmazione a questo link)





