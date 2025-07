CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 30 luglio 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- I FANTASTICI QUATTRO: GLI INIZI – ore 17.00 – 21.00 – di Matt Shakman - con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson – Azione/Avventura/Commedia/Fantascienza – “La storia è ambientata in un mondo dal look retro-futuristico perchè l'azione si svolge negli anni '60, nella Grande Mela, in classico stile Marvel. Vediamo come la famiglia dei Fantastici 4, composta da Reed Richards, Sue Storm e suo fratello Johnny e Ben Grimm, cerca di bilanciare la vita pubblica di eroi impegnati a difendere i civili, con quella privata. La situazione si complica con l'arrivo di un nemico implacabile e mostruoso: Galactus, una sorta di divinità spaziale che si nutre di interi pianeti e che viene annunciato dal suo enigmatico araldo: Silver Surfer...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- JURASSIC WORLD - LA RINASCITA – ore 17.15 - 21.15 – di Gareth Edwards - con Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo - Azione/Avventura/Fantascienza – “La vicenda è collocata cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion ed è ormai chiaro che lo sviluppo attuale dell'ambiente non è favorevole alla vita dei dinosauri. Quelli rimasti in vita si sono raggruppati nelle regioni equatoriali, che hanno ancora un clima e un ambiente simile a quello in cui erano vissuti nel passato. Zora Bennett è un'esperta in operazioni clandestine, e viene ingaggiata per lavorare con il Dr. Henry Loomis, un paleontologo, e il team leader Duncan Kincaid. La missione è top secret: quella di raccogliere materiale genetico dalle tre creature più grandi che vivono nella biosfera tropicale. Questo DNA è la chiave per una sostanza che si sta sviluppando per assicurare la sopravvivenza della razza umana. Mentre si trovano sul posto, la squadra di Zora viene in contatto con una famiglia che ha avuto un incontro ravvicinato con dei dinosauri, e si ritrovano così dispersi e bloccati su un'isola. La situazione prende una brutta piega e, durante lo svolgersi degli eventi, verrà svelato un segreto terrificante...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SUPERMAN – ore 17.30 - 21.45 – di James Gunn - con David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan - Fantascienza – “In questa nuova versione del supereroe arrivato dallo spazio, seguiamo Clark in un viaggio personale, dove cerca di riconciliare l'eredità del suo pianeta originario, Krypton, con quella del suo pianeta adottivo, la Terra, dove è stato cresciuto da Martha e Jonathan Kent. Nei panni di Superman, Clark rappresenta l'incarnazione della giustizia, della verità, della libertà e dei valori statunitensi, contraddistinti dalla gentilezza che i sui genitori umani gli hanno trasmesso, in un mondo che considera la dolcezza come qualcosa di antiquato e di fuori moda. Riuscirà Clark a far coesistere le sue due nature e, soprattutto, a trovare l'equilibrio che sta cercando, per sostenere il fardello di essere ‘l'Uomo d'Acciaio’?...”

Voto della critica: ****

- SO COSA HAI FATTO – ore 19.45 – di Jennifer Kaytin Robinson, Elisha Christian - con Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon - Thriller – “Dopo aver causato un incidente d'auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto l'estate precedente ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è tutto già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del leggendario ‘Massacro di Southport’ del 1997 per chiedere aiuto...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PARADISO IN VENDITA – ore 17.30 - 21.30 – di Luca Barbareschi - con Bruno Todeschini, Donatella Finocchiaro, Domenico Centamore, Matteo Gulino - Commedia – “Francois, soprannominato Richelieu, è un abile negoziatore per conto del governo francese, un tipo del tutto privo di scrupoli morali cui viene prospettata la possibilità di essere promosso a Ministro dell'Economia qualora riesca a portare a termine l'acquisto di un'isola italiana, Fenicusa. L'uomo si reca sull'isola pensando di avere gioco facile con i locali, ma gli abitanti non hanno alcuna intenzione di vendere i propri terreni e le proprie abitazioni e Francois verrà sbeffeggiato nelle sue dichiarate intenzioni colonialiste. In particolare Marianna, l'insegnante poliglotta che è anche sindaca dell'isola, gli darà parecchio filo da torcere. Tuttavia questa, come preannuncia il padre di Francois nell'incipt, è sì ‘la storia di uno squalo che aveva perso l'anima’, ma è anche ‘una storia d'amore’...”

Voto della critica: ***

- ELIO – ore 19.30 – di Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi - con le voci di Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi, Neri Marcorè, Zoe Saldana - Animazione – “Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione, si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell'universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere...”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SOTTO LE FOGLIE – ore 21.15 – di François Ozon - con Josiane Balasko, Garlan Erlos, Hélène Vincent, Ludivine Sagnier, Pierre Lottin - Drammatico – “Michelle ha tre passioni: suo nipote Lucas, la sua migliore amica Marie-Claude e i funghi che raccoglie nei boschi di un piccolo villaggio della Borgogna. La sua unica afflizione è Valérie, figlia ingrata che le rinfaccia il passato - Michelle è un'ex prostituta - e troppo amore per suo figlio. Un incidente a tavola e una quiche di funghi tossici dopo, un equilibrio già fragile si rompe. Valérie accusa Michelle di averla deliberatamente avvelenata e le impedisce d'ora in avanti di rivedere Lucas. A rimettere le cose a posto ci pensa Vincent, figlio di Marie-Claude appena uscito di prigione. Le sue intenzioni sono buone ma scatenano una tragica spirale...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- DIAMANTI – ore 21.30 – di Ferzan Ozpetek - con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi – Commedia/Drammatico – “Fine anni '70. Alberta e Gabriella Canova sovrintendono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro: un microcosmo tutto al femminile del quale fanno parte la capo sarta Nina, che ha un figlio hikikomori ante litteram, la ricamatrice Eleonora, vedova con una nipote ribelle, Beatrice, la tingitrice Carlotta, la modista Paolina con un figlio piccolo che si nasconde nella stanza dei bottoni (quelli per gli abiti, non quelli del Pentagono), le sarte Nicoletta, malmenata picchiata dal marito Bruno, e Fausta, single ironica e ‘allupata’, più l'ultima arrivata, la giovane stagista Giuseppina. La cuoca del palazzo che ospita la sartoria è l'ex ballerina Silvana che ha una parola di conforto, e un pasto abbondante, per tutti. Quando la costumista premio Oscar Bianca Vega commissiona alla sartoria Canova i costumi per il suo prossimo film le lavoratrici si buttano a capofitto nell'impresa, avendo cura di non fare mai incontrare la regina del teatro Alida con la nuova promessa del cinema Sofia. Vicino ad Alberta e Gabriella c'è la zia Olga, sorella di una madre scomparsa troppo presto ma ancora ben viva nei cuori delle figlie, come lo è la mamma di Ferzan Ozpetek nel suo...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- CONCLAVE – ore 18.45 - 21.00 – di Edward Berger - con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brían F. O'Byrne, Sergio Castellitto, Isabella Rossellini - Thriller – “‘Sede vacante!’, annuncia il cardinale statunitense Tremblay: il che significa che il pontefice è spirato, e che un conclave dovrà riunirsi a breve per decidere chi dovrà succedergli. A capo della votazione c'è il Decano britannico Thomas Lawrence, incaricato di verificare che tutto si svolga in piena correttezza, e di arginare le ambizioni rampanti dei cardinali candidati. Fra questi ci sono due italiani, il progressista Aldo Bellini e l'ultraconservatore Goffredo Tedesco, il cardinale africano Joshua Adeneya, ovviamente Joe Tremblay, e persino un cardinale latinoamericano, Vincent Benitez, ordinato in pectore dal Papa in persona mentre era di stanza a Kabul, dopo aver servito nelle zone di battaglia di Congo e Iraq. Per i corridoi del Vaticano si aggira infine suor Agnes, che conosce molti segreti ed è parecchio arrabbiata nei confronti di quell'universo maschile che emargina da sempre lei e le sue consorelle...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it