Sanremo: presentata la nuova edizione del “Festival dei Boschi” (Foto)

Sabato 2 e domenica 3 agosto torna a San Romolo l’atteso Festival dei Boschi, giunto quest’anno all’undicesima edizione e intitolato “Ospiti della Terra”.

Una manifestazione unica nel suo genere, ideata e realizzata fin dall’inizio dall’Associazione Pigna in Arte, in collaborazione con l’assessorato al turismo del Comune di Sanremo.

Nato nel cuore dell’estate e dell’entroterra sanremese, il Festival è diventato negli anni un appuntamento irrinunciabile, una vera e propria festa di arte-educazione, dove il pubblico non è semplice spettatore, ma parte viva e attiva di laboratori ed esperienze.

Ogni edizione si arricchisce di nuove proposte e anche quest’anno il programma è vasto e articolato: 25 laboratori, escursioni e appuntamenti musicali, tra cui il concerto degli archi dell’Orchestra Sinfonica.

Il Festival è pensato per tutte le età, con attività specifiche per bambini dai 3 ai 6 anni, dai 7 agli 11, per adulti e per famiglie.

Le escursioni includono mete come Monte Caggio e Monte Carparo, una passeggiata adatta anche a passeggini e due uscite in bicicletta.

Sul versante dei laboratori spiccano attività creative e manuali come cianotipia, serigrafia, stampa su tetrapak, restauro ceramico, costruzione di strumenti musicali primitivi con materiali di recupero, disegno dal vero, origami floreali, biglietteria al lumicino.

Non mancano proposte per il benessere, come danza in natura e musico-terapia.

Per i più piccoli tornano la giocoleria, arrampicata sugli alberi, burattini, le capanne, pasta di sale e per la prima volta un laboratorio sui teli aerei.

Per ragazzi e adulti ci saranno laboratori di teatro, scrittura creativa e tante altre attività esperienziali.

Tra le novità più entusiasmanti di questa edizione:

• un percorso in natura con esperienza di pittura rupestre

• un’escursione condotta da una etnobotanica

• un laboratorio di distillazione di essenze ole essenziali

• un incontro con i saperi dei Liguri Cedi, antichi abitanti dell’area di San Romolo.

Anche la proposta musicale si rinnova:

- sabato pomeriggio il duo Vale & Engel (tamburello e percussioni),

- sabato sera il gruppo Kokala (world music da ballo),

- domenica mattina alle ore 11, sul prato piccolo, il concerto degli archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il filo narrativo di questa edizione sarà affidato al raccontastorie, figura simbolica del Festival, presente con le performance nella giornata di domenica.

Un valore distintivo coinvolti nel 2025 è l’apertura verso nuovi orizzonti: il 10% degli iscritti proviene da altre regioni d’Italia o dall’estero (Francia, Belgio, Inghilterra, Svizzera), offrendo così un’occasione di confronto e condivisione anche per i residenti e i visitatori dell’entroterra di Sanremo, che accoglieranno alcuni artisti nelle proprie case. A loro un ringraziamento speciale.

Il Festival si radica sempre di più nel territorio, grazie alla collaborazione con privati e attività locali come Forno Fuppo, Ristorante Dall’Ava e la scuderia ASD Dilama.

Sostenitori e promotori dell’edizione 2025, oltre al Comune di Sanremo, sono:

- Fondazione Compagnia di San Paolo

- Programma “Festival Partecipativi"

- Fondazione della Banca di Caraglio

- Regione Liguria

- Casinò di Sanremo

"Si tratta di una manifestazione importante - commenta l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - che fa divertire ed educa i bambini. Va fatto loro un plauso".

"Ringrazio il Comune per il sostegno in tutti questi anni - incalza Maria Paola Rottino - Per la prima volta verranno al Festival persone che arrivano da fuori Italia, anche da fuori Europa. E gli artisti che verranno saranno ospitati dalle famiglie di San Romolo. Possiamo dire che c'è grande interesse nella manifestazione. Quest'anno tornerà la passeggiata morbida, dedicata ai bambini più piccoli. Tantissimi saranno i laboratori e molto altro".

Daniel Delministro aggiunge "Il Festival dei boschi è il primo Festival di arte-educazione in Italia. Non esiste un'educazione unilaterale, ma ci si educa a vicenda attraverso le attività. Nel nostro Festival c'è spazio per tutti, per tutte le età. A tutti noi chiediamo un approccio di educazione popolare, creando nuove relazioni. Avremo arte acrobatica, giocoleria, costruzione, musica e non solo. È un meccanismo rodato ormai: chi vuole partecipare al Festival si reca al banco iscrizioni, con una quota simbolica di sei euro che dà possibilità di accedere a tutte le attività organizzate. Le escursioni saranno solo al mattino per questioni organizzative, mentre i laboratori saranno anche nel pomeriggio, così da fare accedere tutti a più laboratori possibili".

Conclude Sara Bicchierini: "Oltre 25 laboratori e 5 escursioni, anche in Mountain bike. Vorrei sottolineare che il repertorio musicale sarà molto variegato, con la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica. Ci sarà anche un'improvvisazione jazz con pianoforte. Abbiamo fatto questa follia, portare un pianoforte a San Romolo (ride, ndr)".

Per tutte le informazioni sul programma musicale, escursionistico e di laboratorio si può visitare il sito internet del Festival dei Boschi o la pagina Facebook.