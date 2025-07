Sanremo: rapina e furto con strappo di tre anni fa, 46enne matuziano arrestato e portato in carcere

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un 46enne italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Imperia.

Il 19 luglio scorso l’uomo è stato trovato nella sua abitazione ed è stato arrestato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione a suo carico per l’espiazione della pena di 4 anni e 27 giorni di reclusione. Nel 2022 l’uomo si era reso responsabile, in concorso con una donna, dei reati di rapina e furto con strappo. I due vennero arrestato e, dopo la custodia cautelare in carcere, sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per alcuni mesi.

L’epilogo dell’iter giudiziario ha visto l’emissione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, eseguito pochi giorni fa. L’uomo è ora in carcere.