Associazione Nazionale Alpini al 46° raduno delle penne nere e 50 anni di fondazione (Foto)

50 anni di storia, valori e fratellanza. Una giornata memorabile quella che si è svolta a Verezzo, domenica 20 luglio in occasione del 46° Raduno Alpino, organizzato per celebrare il Cinquantenario della Fondazione del Gruppo A.N.A. di Verezzo, con la partecipazione di numerose autorità, associazioni, alpini e cittadini. A condurre la cerimonia è stato l’alpino Giancarlo Rilla, speaker ufficiale e voce dell’evento, nonché autore del toccante libro-fotoracconto dedicato alla storia del gruppo, donato alle autorità presenti.

Presenze da tutta Italia: 15 gagliardetti da sezioni ANA liguri e non solo, con delegazioni da Gressoney (Aosta) e Valdorno (Biella), insieme ai vessilli sezionali di Sanremo, Imperia e Pavia e la Fanfara di Col di Nava. Presente anche il Presidente Sezionale A.N.A. di Imperia Natalino Valdiserra, il Consigliere Nazionale A.N.A. Giovanni Badano e il Comm. Ettore Avietti del gruppo A.N.A. Pavia Certosa (coordinatore del 2° raggruppamento della Protezione Civile A.N.A. - Lombardia/Emilia Romagna). La cerimonia si è aperta con la Banda della Filarmonica di Verezzo, diretta da Mauro Bottini, ha scandito i momenti solenni della giornata: dalla sfilata, all’Alzabandiera, Onori ai Caduti. Il coro della stessa Filarmonica, sostenuto dagli ottoni, ha accompagnato in modo suggestivo la celebrazione liturgica.

La Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Antonio Suetta, insieme al cappellano militare alpino Don Graziano Colombo. Autorità civili e militari presenti: – Il Gonfalone della Città di Sanremo, con l’Ass. ai Lavori Pubblici Avv. Massimo Donzella – L’Assessore alla Cultura Enza Dedali – L’Assessore regionale Luca Lombardi per la Regione Liguria – Il Senatore Gianni Berrino Hanno preso parte alla giornata anche le associazioni: – A.N.C.R. Sanremo – U.N.R.R. - Rangers d’Italia - Protezione Civile – A.R.I. Sanremo (Associazione Radioamatori Italiani) Proprio con A.R.I., il Gruppo ha promosso un contest field day radio con oltre 150 stazioni collegate in Italia e all’estero (Polonia, Francia, Belgio, Malta, Macedonia, USA…), cui sarà inviata una cartolina QSL commemorativa dell’evento. Oltre al libro di Rilla, le autorità hanno ricevuto in dono dei ricordi in legno d’ulivo scolpiti a mano da Sergio Lanza (Gruppo ANA Sanremo), raffiguranti simboli alpini.

Il momento più emozionante della giornata è stato il conferimento della "Penna d’Argento" al Cav. Massimino Filippi, fondatore e storico capogruppo del Gruppo di Verezzo, che da 50 anni è anima, esempio e riferimento dei valori alpini. La cerimonia si è conclusa con un conviviale aperitivo e pranzo per 70 partecipanti, arricchito da torta commemorativa e bottiglie di vino con etichetta celebrativa appositamente realizzate per ricordare l’evento. Un evento partecipato, sentito, organizzato con cura in ogni dettaglio, frutto di mesi di lavoro e spirito di squadra: una vera e profonda testimonianza del cuore alpino. il servizio fotografico è stato curato dall'alpino Paolo Morabito