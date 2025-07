Sono passati 10 anni: in memoria di Gabriele Sabattini morto a 19 anni in corso Mazzini una raccolta per donare un defibrillatore

Il 24 luglio 2015, Sanremo ha perso un ragazzo straordinario: Gabriele Sabattini, per tutti Gabry o Saba. Aveva 19 anni, un futuro brillante davanti, e un cuore grande, pieno di sogni e musica. Aveva appena terminato la maturità all’IIS C. Colombo di Sanremo, indirizzo Geometri, e si preparava ad affrontare l’università: voleva diventare ingegnere.

Gabry era un ragazzo gentile, generoso, con una presenza luminosa. I suoi ricci biondi e il suo sorriso erano inconfondibili. Suonava, cantava, componeva: la musica era parte di lui. Con alcuni compagni aveva partecipato a un concorso promosso da Libera e dal MIUR, realizzando un video musicale dal titolo “Oggi è un gran giorno”, per sensibilizzare contro l’uso delle droghe. Gabry ne ha composto la musica, ne è stato voce e attore. Il video ha ricevuto un importante riconoscimento, premiando l’impegno e la forza espressiva del gruppo. Poco tempo dopo, aveva anche vinto una borsa di studio per una settimana in Inghilterra insieme ad altri studenti: un'esperienza meritata, simbolo del suo percorso scolastico e personale.

Quel tragico 24 luglio, Gabry è stato investito da un’auto che, superando a oltre 100 km/h in un tratto con limite a 50, ha invaso la corsia opposta mentre lui svoltava in corso Mazzini a Sanremo. In quel tratto si sono purtroppo verificati altri incidenti, spesso causati da eccesso di velocità. Nel dolore della sua perdita, i colleghi di mamma Simona, dipendente del Comune di Sanremo, hanno promosso una prima raccolta fondi. Grazie a quella donazione è stata acquistata una lavagna multimediale donata alla sua scuola, oggi installata nell’aula di disegno a lui intitolata.

Gabry ha lasciato un segno profondo, anche lontano da Sanremo. A Vignola, dove era cresciuto da piccolo e dove tornava spesso, è stato ricordato con un evento musicale, così come nella sua città. Due serate diverse, ma unite dalla stessa emozione: la musica, la sua voce, il suo spirito. Ogni anno, il 24 luglio, amici, professori, mamma Simona e Fabio si riuniscono per una cena in sua memoria, seguita da un momento presso il luogo dell’incidente. È un rito che si rinnova con affetto, pieno della sua gioia e della sua energia.

Quest’anno, nel decennale, il desiderio è diventato azione. È stata lanciata dalla mamma di Gabry, Simona Panico, una raccolta fondi su GoFundMe “In memoria di Gabry: un defibrillatore per Sanremo” con lo scopo di donare un defibrillatore alla città di Sanremo, da posizionare in uno spazio pubblico accessibile. Un dono che può salvare una vita. Un gesto di amore, nato dalla mancanza, trasformato in speranza. Al funerale, un cartello diceva: “Gabry, la tua luce non si è spenta quella notte.” E infatti, oggi una stella porta il suo nome, regalata a sua mamma. Un simbolo, ma anche una verità.

Gabry vive ancora. Nei gesti che ispira, nella musica che ha lasciato, nei sorrisi che ha fatto nascere, nelle vite che potrà ancora toccare. E ora anche in un defibrillatore che, con il suo nome nel cuore, potrà salvare altri. Un dono nato per lui, che sarà lì per tutti noi.