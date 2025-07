“Oltre la Riva”, l’entroterra si accende di musica: al via la rassegna estiva tra Ceriana, Dolcedo, Pietrabruna e Dolceacqua (Foto)

Cinque serate tra luglio e Ferragosto per scoprire il cuore dell'entroterra imperiese attraverso il rock, il jazz, il folk e la comicità. Parte domenica 20 luglio la prima edizione di “Oltre la riva, l’entroterra in musica”, rassegna estiva itinerante in cinque tappe tra Ceriana, Dolcedo, Pietrabruna e Dolceacqua. Gli spettacoli, tutti a ingresso libero e con inizio alle 21.15, promettono di animare i borghi con artisti di grande qualità.

Il debutto è affidato alla carica vintage dei Sheldon And The Rollin' Cats, band che rievoca atmosfere anni ’50 e ’60. Il secondo appuntamento sarà il 30 luglio a Dolcedo con il Mr. Blue Quintet, formazione jazz di alto livello guidata dal trombonista Roberto Rossi. Il 6 agosto, a Dolceacqua, riflettori puntati sulla comicità di Max Pisu, volto storico di Zelig. Si proseguirà l’8 agosto a Pietrabruna con Mario Cau & Zingaro’, che proporranno folk manouche e sonorità gitane. Chiusura il 15 agosto, ancora a Dolceacqua, con l’orchestra Bruti e Boi e un repertorio dialettale che unisce tradizione e ritmo.

La rassegna è nata grazie all'impulso e al contributo dell'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha spiegato: “Il progetto è ambizioso e stimolante: unire, in maniera semplice ma quanto mai intensa, questi territori attraverso la bellezza assoluta della musica. Come Regione abbiamo deciso sin da subito di sostenere questa rassegna che darà grande rilevanza al nostro meraviglioso entroterra”.

Protagoniste della rassegna sono alcune tra le più affascinanti valli dell'entroterra imperiese: l’Alta Valle Armea (Ceriana), la Val Prino (Dolcedo), la Val Nervia (Dolceacqua) e la Valle del San Lorenzo (Pietrabruna). A raccontarne il valore simbolico e culturale sono stati i sindaci dei Comuni coinvolti, con parole condivise in una dichiarazione congiunta: “Tra la riva turistica del Mar Ligure ed il suo entroterra intercorre un legame particolare: due territori che si uniscono ma non si mischiano mai, come lo farebbe l'acqua dolce con quella salata ed i borghi che caratterizzano la parte montana portano con sé un gusto centenario spesso immutato, stretti 'caruggi' piccoli santuari montani, sontuosi castelli e tanta, tanta storia incastrata tra le pietre dei muri a secco delle fasce. Ma l'ossatura della Liguria è spesso più montana che marina, da centro regione in poi terminano gli Appennini e cominciano le Alpi, la vita quotidiana rallenta, i gesti e le abitudini si fanno antichi, ed è un piacere immenso riscontrare tutta questa assoluta bellezza. Così prende corpo l'idea di animare questi paesi attraverso la musica, veicolo di cultura, per cercare di spostare un poco della vita marittima della costa verso una realtà vicina, a volte nascosta”.

L’organizzazione e la direzione artistica della rassegna sono affidate all’Associazione Fare Musica, attiva da oltre trent’anni nella promozione di eventi culturali e musicali. Tra i suoi progetti più noti, la rassegna “Rock In The Casbah”, che quest’anno taglia il traguardo della ventiseiesima edizione, e “Bravo Jazz”, giunta alla dodicesima.

Il programma completo:

20 luglio, Ceriana – Sheldon And The Rollin' Cats (rock anni ’50/’60)

30 luglio, Dolcedo – Mr. Blue Quintet (jazz)

6 agosto, Dolceacqua – Max Pisu (cabaret)

8 agosto, Pietrabruna – Mario Cau & Zingaro’ (folk manouche)

15 agosto, Dolceacqua – Orchestra Bruti e Boi (folk dialettale ligure)

Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti.