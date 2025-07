Legalità e Volontariato: il 19 luglio le Case Libere di Bordighera commemorano via D'Amelio

Sabato 19 luglio, le Case Libere di Bordighera si trasformano in un luogo di memoria e impegno con la tradizionale giornata dedicata alla commemorazione della strage di Via D’Amelio. Un’occasione per riflettere sui valori della legalità e della cittadinanza attiva, in continuità con l’impegno dei tanti che hanno sacrificato la vita per il bene di tutti.

Si inizia alle ore 10 con la 'Giornata del Volontariato - Diamo Corpo ai Diritti', organizzata da CsVPoLiS, il centro servizi al volontariato che riunisce oltre 140 associazioni delle province di Savona e Imperia, tra cui Libera-Pace Lavoro Legalità, SPES e Caritas Intemelia, realtà che collaborano al progetto delle Case Libere di Bordighera, promuovendo un impegno condiviso per la legalità.

Dalle 10 alle 18.30, si svolgeranno 12 laboratori intergenerazionali rivolti a circa trenta giovani del territorio dalle diverse associazioni di volontariato coinvolte nel progetto CsVPoLiS 'Immaginare, promuovere, condividere il volontariato'. Questi laboratori, curati da Mauro Maggi, esperto in educazione e animazione, sono pensati per diffondere tra i giovani, attraverso il gioco e le attività pratiche, i valori del volontariato e i diritti garantiti dalla nostra Costituzione. Le attività realizzate dai molti volontari sono pensate anche per essere replicate nelle scuole e in altri enti formativi che li richiederanno a partire dal prossimo anno scolastico.

La giornata si conclude in bellezza alle ore 21 con un momento di musica e memoria. I giovani musicisti delle Bande di Ventimiglia e di Borghetto San Nicolò-Bordighera APS dedicheranno le loro esibizioni alle vittime della strage di Via D’Amelio. La serata prevede anche le letture e i saluti di chi ha contribuito alla realizzazione delle Case Libere di Bordighera, con l’intervento di Tatiana Giannone, responsabile dei progetti per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie nella segreteria nazionale di Libera.

La cittadinanza è invitata, alle ore 21 , in via Cornice dei Due Golfi 138, Bordighera, per condividere insieme un momento di memoria, impegno e speranza.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bordighera e sostenuto da Coop Liguria e Hotel Lucciola.