Costa Azzurra, bagno di folla a Mentone per la Festa nazionale del 14 luglio (foto)

Una folla entusiasta ha gremito ieri sera il lungomare della cittadina di confine per celebrare la Festa nazionale francese del 14 luglio, trasformando la baia in un teatro a cielo aperto di musica, emozioni e memoria condivisa.



Fin dalle prime ore della serata, migliaia di persone, cittadini, turisti e famiglie, si sono riversati sul litorale per assistere a una lunga maratona di eventi gratuiti: concerti dal vivo, animazione e intrattenimento per tutte le età hanno scandito l’attesa dell’attesissimo spettacolo pirotecnico. Alle 22:30, gli occhi di tutti si sono alzati verso il cielo: un’esplosione di luci, colori e suoni, orchestrata magistralmente attorno al tema “Mémoire”, ha reso omaggio ai valori della Repubblica e ai ricordi della Seconda Guerra Mondiale, evocati dalle grandi colonne sonore storiche scelte come colonna sonora della serata.

Un momento di commozione e condivisione collettiva che ha reso la notte del 14 luglio a Mentone ancora più intensa e significativa.