CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 15 luglio 2025

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- SUPERMAN – ore 17.00 - 21.30 – di James Gunn - con David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan - Fantascienza – “In questa nuova versione del supereroe arrivato dallo spazio, seguiamo Clark in un viaggio personale, dove cerca di riconciliare l'eredità del suo pianeta originario, Krypton, con quella del suo pianeta adottivo, la Terra, dove è stato cresciuto da Martha e Jonathan Kent. Nei panni di Superman, Clark rappresenta l'incarnazione della giustizia, della verità, della libertà e dei valori statunitensi, contraddistinti dalla gentilezza che i sui genitori umani gli hanno trasmesso, in un mondo che considera la dolcezza come qualcosa di antiquato e di fuori moda. Riuscirà Clark a far coesistere le sue due nature e, soprattutto, a trovare l'equilibrio che sta cercando, per sostenere il fardello di essere ‘l'Uomo d'Acciaio’?...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- JURASSIC WORLD - LA RINASCITA – ore 17.15 - 21.15 – di Gareth Edwards - con Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo - Azione/Avventura/Fantascienza – “La vicenda è collocata cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion ed è ormai chiaro che lo sviluppo attuale dell'ambiente non è favorevole alla vita dei dinosauri. Quelli rimasti in vita si sono raggruppati nelle regioni equatoriali, che hanno ancora un clima e un ambiente simile a quello in cui erano vissuti nel passato. Zora Bennett è un'esperta in operazioni clandestine, e viene ingaggiata per lavorare con il Dr. Henry Loomis, un paleontologo, e il team leader Duncan Kincaid. La missione è top secret: quella di raccogliere materiale genetico dalle tre creature più grandi che vivono nella biosfera tropicale. Questo DNA è la chiave per una sostanza che si sta sviluppando per assicurare la sopravvivenza della razza umana. Mentre si trovano sul posto, la squadra di Zora viene in contatto con una famiglia che ha avuto un incontro ravvicinato con dei dinosauri, e si ritrovano così dispersi e bloccati su un'isola. La situazione prende una brutta piega e, durante lo svolgersi degli eventi, verrà svelato un segreto terrificante...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- SUPERMAN – ore 21.00 – di James Gunn - con David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan - Fantascienza – “In questa nuova versione del supereroe arrivato dallo spazio, seguiamo Clark in un viaggio personale, dove cerca di riconciliare l'eredità del suo pianeta originario, Krypton, con quella del suo pianeta adottivo, la Terra, dove è stato cresciuto da Martha e Jonathan Kent. Nei panni di Superman, Clark rappresenta l'incarnazione della giustizia, della verità, della libertà e dei valori statunitensi, contraddistinti dalla gentilezza che i sui genitori umani gli hanno trasmesso, in un mondo che considera la dolcezza come qualcosa di antiquato e di fuori moda. Riuscirà Clark a far coesistere le sue due nature e, soprattutto, a trovare l'equilibrio che sta cercando, per sostenere il fardello di essere ‘l'Uomo d'Acciaio’?...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- JURASSIC WORLD - LA RINASCITA – ore 21.15 – di Gareth Edwards - con Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo - Azione/Avventura/Fantascienza – “La vicenda è collocata cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion ed è ormai chiaro che lo sviluppo attuale dell'ambiente non è favorevole alla vita dei dinosauri. Quelli rimasti in vita si sono raggruppati nelle regioni equatoriali, che hanno ancora un clima e un ambiente simile a quello in cui erano vissuti nel passato. Zora Bennett è un'esperta in operazioni clandestine, e viene ingaggiata per lavorare con il Dr. Henry Loomis, un paleontologo, e il team leader Duncan Kincaid. La missione è top secret: quella di raccogliere materiale genetico dalle tre creature più grandi che vivono nella biosfera tropicale. Questo DNA è la chiave per una sostanza che si sta sviluppando per assicurare la sopravvivenza della razza umana. Mentre si trovano sul posto, la squadra di Zora viene in contatto con una famiglia che ha avuto un incontro ravvicinato con dei dinosauri, e si ritrovano così dispersi e bloccati su un'isola. La situazione prende una brutta piega e, durante lo svolgersi degli eventi, verrà svelato un segreto terrificante...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- 28 ANNI DOPO – ore 21.00 – di Danny Boyle - con Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Cillian Murphy, Jack O'Connell – Horror/Thriller – “Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada protetta anche dall'alta marea che la ricopre. Quando uno di questi lascia l'isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti...”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- 30 NOTTI CON IL MIO EX – ore 21.15 – di Guido Chiesa - con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey, Claudio Colica, Anna Bonaiuto - Commedia – “Bruno si è separato dalla moglie da molti anni e sta crescendo da solo la figlia ora adolescente. Dopo la separazione Terry ha dato segni di squilibrio che hanno fatto sì che dovesse essere ricoverata in una struttura per la cura di malattie mentali. Ora è pronta per il reinserimento sociale ma per renderlo definitivo sono necessari trenta giorni da trascorrere con l'ex marito e la figlia nella loro abitazione...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- LILO & STITCH – ore 21.30 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA TESTIMONE (versione originale sottotitolata) - ore 18.45 – 21.00 – di Nader Saeivar - con Maryam Boobani, Nader Naderpour, Abbas Imani, Ghazal Shojaei, Hana Kamkar - Thriller – “Tarlan è un'anziana insegnante e sindacalista che ha adottato, quando era ancora una bambina, Zara. Ora costei è una donna che ha una scuola di danza, attività che il marito ritiene disonorevole. Un giorno Zara viene uccisa e Tarlan sa che l'assassino è il marito. Ha infatti visto ciò che non doveva vedere e questo la rende una testimone che va tacitata...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



