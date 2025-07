La Festa dell'Unità di Sanremo chiude con la musica di 'Mariella Group' e il racconto delle migrazioni con Beppe Ameglio

Domenica 13 luglio, la serata conclusiva della Festa dell’Unità sarà come sempre ricca di buon cibo, musica da ballo con ‘Mariella group’ e alle 18.30 avrà come ospite Beppe Ameglio che racconterà le tante storie di migranti e migrazioni contenute nel volume fotografico ‘A thousand miles away’ promosso dall’associazione Mappamondo-Casa Africa.



“Un’occasione per avvicinarsi e conoscere senza pregiudizi – spiega Francesca Antonelli, Segretaria del Circolo PD ‘Sanremo Centro’ - una realtà ben lontana dagli stereotipi che la propaganda di destra, tra bugie e fake news, continua a diffondere per pochi spiccioli elettorali”.

Accanto a Beppe Ameglio saranno sul palco Marinella Lanteri e Massimo Tandurella che leggeranno alcune pagine del libro accompagnati dalla chitarra e dal canto di Carlo Ormea.