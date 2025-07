Perde il controllo dell’auto, termina la sua corsa su un fianco ma, fortunatamente, non riporta gravi ferite. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte in corso Repubblica a Camporosso.

Un 30enne è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità a seguito del sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza ed i Vigili del Fuoco.