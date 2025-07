Perinaldo ha ricordato l’astronomo Giovanni Domenico Cassini e i legami tra i Savoia e il Ponente Ligure

Nell’ambito dell’Anno Cassiniano (1625-2025) il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, in collaborazione con il Comune di Perinaldo, nella Sala Consiliare del Municipio ha organizzato ieri l’evento “Celebrando il 400° anniversario dalla nascita di Giovanni Cassini, l’astronomo del Re di Francia Luigi XIV”.

La commemorazione è stata aperta dai saluti del primo cittadino Francesco Guglielmi e dell’Assessore Alberto Passerone, mentre il Dott. Andrea Carnino, Vice Segretario Amministrativo Nazionale del Sodalizio, nonché giornalista e divulgatore culturale, ha letto il messaggio inviato dal Marchese Leone Doria Lamba, esponente di un altro ramo nella Nobile famiglia che dal 1298 al 1907 ha posseduto il feudo di Perinaldo e del Sindaco di Reano (TO) Piero Troielli, il cui Comune è storicamente legato a questo zone: nel 1652 Francesco Doria, dopo essersi sottomesso ai Savoia, ottenne dal Duca Carlo Emanuele II il titolo di Marchese di Dolceacqua e sposò Lucrezia Dal Pozzo, figlia di Francesco Michelangelo, secondo Conte di Reano.

Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha quindi conferito uno speciale attestato di benemerenza al Comune di Perinaldo e al Presidio Slow Food del Carciofo di Perinaldo, consegnato al Primo Cittadino Francesco Guglielmi, responsabile dei produttori e a Laura Rebaudo Presidente Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi Aps.

Il Dott. Andrea Carnino ha quindi tenuto una conferenza sul legame tra i Savoia e il Ponente Ligure, da Adelaide di Torino, colei che nel 1046 sposando in terze nozze Oddone di Savoia, quartogenito di Umberto I Biancamano, il fondatore della dinastia, permise ai sabaudi di compiere il primo passo del lungo cammino che il 17 marzo 1861 portò alla proclamazione del Regno d’Italia, fino ai soggiorni della Regina Margherita a Bordighera nei primi anni del Novecento. Non sono mancate spiegazioni sull’origine dei Doria e dei Grimaldi e un’ampia descrizione del viaggio compiuto dalla famiglia ducale in Liguria con Sacra Sindone nel 1706.