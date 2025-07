Sanremo: si avvicina all'ex compagna nonostante il divieto, 51enne arrestato anche per l'aggressione a due poliziotti

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un 51enne italiano per il divieto di avvicinamento alla ex compagna, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla metà di giugno, quando gli agenti sono intervenuti in via Nino Bixio per la segnalazione di una lite in corso. Arrivati sul posto hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione alcolica, con una birra in mano e una donna impaurita e spaventata.

L’uomo era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento dalla donna e si era già autore di violazioni della stessa natura. Il 51enne ha aggredito e picchiato con calci e pugni gli agenti e, per la condotta violenta, questi sono stati costretti ad utilizzare la pistola Taser in dotazione. Solo in questo modo lo hanno contenuto portato in Commissariato.

Al termine dell’udienza il Giudice del Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere in attesa di nuova udienza fissata per il prossimo 11 settembre. L’uomo è stato anche denunciato per ricettazione, in quanto aveva uno scooter risultato essere provento di furto.