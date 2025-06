Calcio Veterani: Zurigo e Nobis Torino dominano l'Old Stars Sanremo

La formazione svizzera dello Zurigo, guidata dall'ex nazionale dell'allora Jugoslavia ed ex giocatore del Torino Haris Skoro nella competizione over 50 e il Nobis Torino in quella per over 60 sono i vincitori del Torneo internazionale di calcio veterani Old Stars Sanremo organizzato dall'omonima società della città dei fiori. Nella finalissima over 50, disputata al Comunale di corso Mazzini, lo Zurigo ha battuto per 3 a 1 l'Ospedaletti, protagonista di un ottimo torneo. Nella finalissima della competizione per over 60, che si è svolta nel soprastante campo Grammatica da 9 giocatori, il Nobis Torino ha superato la squadra Anni 60 Sheffield Genova per 4 a zero, confermando il suo dominio in questa competizione. Per la società Old Stars, guidata dal presidente Claudio Muià e in campo dai mister Tiziano Brizio, Fulvio Arnaldi e Massimo Tirone, la soddisfazione di aver portato felicemente a termine anche quest'anno una manifestazione - giunta alla 18^ edizione per gli over 50 e alla sesta per gli over 60 - che è diventata un appuntamento tradizionale del calcio amatoriale nel segno del sano agonismo, dello sport e dell'amicizia