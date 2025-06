CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 19 giugno 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ELIO – ore 17.15 – 19.15 – 21.15 – di Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi - con le voci di Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi, Neri Marcorè, Zoe Saldana - Animazione – “Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione, si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell'universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- DRAGON TRAINER LIVE ACTION – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Dean DeBlois. Un film con Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gerard Butler, Nico Parker – Azione/Avventura/commedia – “Sulla selvaggia isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup è diverso dagli altri. Figlio geniale ma sottovalutato dal capo Stoick l'Immenso, Hiccup sfida secoli di tradizione stringendo un'insolita amiciza con Sdentato, un temibile drago Furia Buia. Questo legame inaspettato rivela la vera natura dei draghi, mettendo in discussione le fondamenta stesse della società vichinga. Con al suo fianco la determinata e coraggiosa Astrid e l'eccentrico fabbro del villaggio Gambedipesce, Hiccup affronta un mondo diviso dalla paura e dall'incomprensione. Quando una minaccia antica riemerge, mettendo in pericolo sia i vichinghi che i draghi, l'amicizia tra Hiccup e Sdentato diventa la chiave per forgiare un nuovo futuro. Insieme, dovranno navigare un delicato percorso verso la pace, spingendosi oltre i confini dei loro mondi e ridefinendo cosa significa essere un eroe e un leader...”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- 28 ANNI DOPO – ore 16.45 – 19.00 – 21.30 – di Danny Boyle - con Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Cillian Murphy, Jack O'Connell – Horror/Thriller – “Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada protetta anche dall'alta marea che la ricopre. Quando uno di questi lascia l'isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BALLERINA – ore 16.30 – di Len Wiseman - con Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Norman Reedus - Azione/Thriller – “Un gruppo di uomini e donne con uno strano marchio sul polso, l'omicidio del padre, la fuga per la vita - questo è tutto quello che la piccola Eve ha impresso del suo passato. Dopo anni di addestramento in coreografici balletti con e senza la pistola grazie alla protezione della Ruska Roma, Eve è pronta a prendersi il suo posto nel mondo come Kikimora, figura leggendaria del folklore slavo e assassina di punta del clan. In una delle sue missioni, però, Eve si imbatte di nuovo in quel marchio al polso, e una volta che la Direttrice si rifiuta di rivelarle cosa sa, la Kikimora imbocca il suo sentiero di vendetta, disposta persino ad incontrare il Boogeyman in persona, cioè John Wick...”

Voto della critica: ***

- MILAREPA – ore 20.30 – di Louis Nero - con F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Franco Nero, Angela Molina, Isabelle Allen – Avventura/Drammatico/Fantascienza – “Vessato sin dall'infanzia dagli avidi zii, il giovane Mila apprende in seguito l'arte della magia nera per potersi vendicare, fino poi a decidere di purificarsi e intraprendere un cammino di ascesi, meditazione e illuminazione, diventando così Mila-repa. La stessa parabola viene sostanzialmente compiuta dalla protagonista del film Mila, che qui è una ragazza derubata dell'eredità paterna dagli zii, in un'isola del Mediterraneo senza tempo, sospesa tra passato e futuro. Decisa a vendicare il padre ucciso dai familiari, Mila viene spinta dalla madre a viaggiare lontano per imparare le arti magiche necessarie al suo scopo. Quando la vendetta sarà compiuta dopo lunghe peripezie, Mila si sentirà però in colpa e vorrà recarsi dal guru Marpa per espiare le proprie azioni e ritrovare la serenità perduta da tempo...”

Voto della critica: n.p.

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- THE DARK NIGHTMARE – ore 16.00 - 18.30 - 21.15 – di Kjersti Helen Rasmussen - con Eili Harboe, Herman Tømmeraas, Dennis Storhøi, Peter Førde, Preben Hodneland - Horror/Thriller – “Robby e la sua compagna Mona vanno ad abitare in un grande appartamento che hanno appena comperato. La casa è venuta a buon prezzo perché vi è morta da poco una donna incinta e inoltre necessita di una profonda ristrutturazione che la coppia intende realizzare con le proprie mani. In realtà, dato che Robby è molto impegnato con il suo lavoro, Mona, momentaneamente disoccupata ma con ambizioni di diventare stilista, deve pensare a tutto da sola. Lo fa piena di buona volontà, ma la situazione presenta ben presto delle crepe che vanno ben oltre quelle nella tappezzeria. La coppia di vicini, infatti, è molto strana: si sentono continui litigi e il loro neonato piange spesso. Inoltre, Mona comincia ad avere incubi ricorrenti ed episodi di sonnambulismo. La vicina, apparentemente per caso, la porta alla conferenza di un dottore sui problemi del sonno e in particolare sulla figura del Mara, un demone che abita gli incubi delle persone sin dall'antichità. Mona comincia a temere che sia il suo caso...”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LILO & STITCH – ore 15.30 – 19.30 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***

- POVERI NOI – ore 17.30 – 21.30 – di Fabrizio Maria Cortese - con Paolo Ruffini, Ricky Memphis, Ilaria Spada, Maria Grazia Cucinotta, Ricky Tognazzi - Commedia – “Edoardo e Ottavio sono stati affiatati compagni di liceo negli anni '90. Uno dei due si è però conquistato le attenzioni della ragazza che piaceva all'altro e la loro amicizia è finita. Oggi Edoardo è un ricco imprenditore con moglie e tre figli abituati a vivere nel lusso. Ottavio ha una moglie che fa la collaboratrice scolastica, sa fare diversi lavori ed abita con lei e la loro figlia adolescente in un paese. In seguito ad investimenti sbagliati Edoardo si ritrova senza più nulla e dovrà accettare, seppure obtorto collo, l'aiuto dell'ex amico iniziando una nuova vita...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- TRE AMICHE – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di Emmanuel Mouret - con Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Damien Bonnard, Grégoire Ludig - Drammatico – “Joan non è più innamorata di Victor e si sente disonesta con lui. Alice, la sua migliore amica, la rassicura: lei stessa non prova alcuna passione per Eric eppure il loro rapporto va a meraviglia! Lei non sa che lui ha una relazione con Rebecca, la loro comune amica... Quando Joan decide finalmente di lasciare Victor e lui scompare, le vite dei tre amici e le loro storie vengono sconvolte...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- U.S. PALMESE – ore 18.45 - 21.00 – di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta - Commedia – “Milano. Etienne Morville è un calciatore francese tra i più forti al mondo ma ha un pessimo carattere. In campo si nota più per le risse che le giocate con i suoi numeri 'alla Houdini', fuori dal campo invece si mette spesso nei guai. Dopo essere diventato bersaglio social dopo aver offeso una tiktoker e accusato di 'body shaming', viene messo fuori squadra. La sua popolarità è ai minimi termini e il suo agente non sa più che fare. Da Palmi, un comune in provincia di Reggio Calabria, arriva intanto una folle proposta. Don Vincenzo, un geniale agricoltore in pensione, organizza una raccolta fondi per ingaggiarlo e risollevare così le sorti della squadra locale, l'U.S. Palmese, cercando di coinvolgere i 18.000 abitanti. Morville così arriva sul posto per rilanciare la sua immagine e fa i conti con una realtà completamente diversa rispetto a quella a cui è abituato. All'inizio è come smarrito e gioca male. Poi inizia gradualmente ad ambientarsi e la sua presenza diventa determinante per il rilancio della squadra...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



