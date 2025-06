Un nuovo motoclub è nato nel cuore del Ponente ligure: il Moto Giro Ponente

Un nuovo motoclub è nato nel cuore del Ponente ligure: si chiama Moto Giro Ponente ed è aperto a tutti, senza limiti di età né di cilindrata. L’associazione è stata fondata da un gruppo di amici uniti

dalla passione per le due ruote e ha sede nella provincia di Imperia.



Alla guida del club, come presidente, c’è Nicholas Giovannoli, giovane motociclista e promotore dell’iniziativa. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: creare una comunità inclusiva di bikers desiderosi di

condividere strade, panorami e momenti di convivialità, che si tratti di una sportiva, di una naked, di una custom o di uno scooter.



Domenica scorsa, il Moto Giro Ponente ha organizzato una delle sue prime uscite ufficiali: una giornata in Piemonte, alla scoperta della splendida Val Maira, con tappa finale alle spettacolari cascate di

Stroppia (CN), le più alte d’Italia. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti provenienti anche da fuori provincia, in un clima di amicizia e scoperta. Il motoclub è già attivo sui social, con pagine Instagram e Facebook dove vengono condivise foto, aggiornamenti e appuntamenti. Un invito aperto a chiunque voglia salire in sella e partire per nuovi itinerari, all’insegna della libertà e della condivisione.