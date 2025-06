Grande successo alla fiera di Sant'Antonio per l'ente 'Agosto Mediovale'

I giovani riscoprono i giochi di una volta con un intrattenimento coinvolgente messo in atto dall’Ente Agosto Medievale che riscuote grande successo alla fiera di Sant’Antonio.

L’Associazione Ventimigliese ha partecipato alla fiera che si è tenuta al Borgo Marina di Imperia nei giorni 13, 14 e 15 giugno in occasione dei festeggiamenti dedicati a S’Antonio.

Nei tre giorni il Presidente Piero Fusco, la Vicepresidente Antonella Didonè e Cosimo Buccoliero hanno allestito e presidiato un banchetto promozionale, distribuendo volantini dell’evento medievale, che animerà la parte Storica della Città di confine.

I festeggiamenti del cinquantesimo anniversario della Rievocazione Storica inizieranno il 12 luglio con la presentazione del Palio Marinaro un dipinto su tela, il 24 luglio con il maestoso Corteo di abiti Storici, si proseguirà con la disfida di drappi e tamburi, giochi storici, le serate dedicate alle ambientazioni, la regata storica di gozzi liguri, la notte del corsaro nero, il tutto accompagnato da gruppi di musici, giocolieri e mangiafuoco, l’evento si concluderà il 4 agosto con il gran finale e le premiazioni.

"Inoltre, continua Il Presidente, in occasione di questa fiera che si è svolta, con una meravigliosa vista del porto, sulla passeggiata del borgo Marina, come intrattenimento turistico abbiamo allestito un angolo, di animazione, dedicato a giochi Medievali, offrendo a bambini e adulti, incuriositi, la possibilità di poter partecipare attivamente per il loro svago, cimentandosi in giochi di cui non conoscevano l’esistenza e riscoprire così, come si rallegravano i giovani di una volta".

Un’altra tappa, si è conclusa con grande successo per la promozione del cinquantesimo anniversario dell’Agosto Medievale.