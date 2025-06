L'Oroscopo di Corinne dal 13 al 19 giugno

ARIETE: Non state facendo salti di gioia e, tra incudini e martelli, non saprete bene come muovervi nei riguardi di una situazione che sembra volervi impedire e bloccare. L’essenziale comunque è non perdere la speranza visto che presto alleggerirete un fardello riprendendovi alla grande. Se non subentrano impedimenti via libera alle libagioni, agli incontri e alle serate magiche ed incantate. Visite inaspettate o persona da andare a trovare. Domenica squinternata.

TORO: Va meglio e non vi potete lamentare riguardo ad un settore che sta per ingranare. Per posteriori versi miele, fiele e peperoncino, insaporiranno la minestra degli affetti portando taluni conviventi a bofonchiare e le donzelle a mettere dei paletti con chi sembrava così carino per poi palesarsi un disastrino… Sbalzi pressori dovuti alla calura: cercate di bere tanto, specie se i reni tribolano a funzionare. Domenica da trascorrere in compagnia o al freschetto.

GEMELLI: Siate ottimisti perché vedere il bicchiere mezzo pieno aiuta a non cascare in depressione… Malgrado ci sia chi vi fa arrabbiare fate spallucce e pensate a ciò che di carino vi aspetta dietro l’angolino… Una litigata lambirà qualche coppietta, una persona amareggerà, una posteriore spalleggerà, un versamento cruccerà e un acquisto non appagherà. Però chiuderete la settimana in bellezza non esclusa un’improvvisata. Compleanno singolare e week end tutto da assaporare.

CANCRO: Ansiosi e nervosi, col contributo di Marte congiunto al Sole, tenderete a commettere gaffe o smarrire oggetti, andando nel pallone quantunque qualcosa vi mettesse in agitazione. Tante cosine stanno per accadere e una di queste vi rallegrerà. Sulla strada niente imprudenze onde scagionare un inconveniente. Abbondate in pesce, frutta, verdura, salvaguardate il benessere e badate a non strafare… Inviti o spostamenti nel week end. Esatto presentimento.

LEONE: Si sta aprendo un ciclo di rigenerazione nel senso di chiudere con un periodo tosto a favore di innovazioni, un incremento finanziario, una proposta allettante o un responso tranquillizzante. Un componente del parentado o un anziano additerà preoccupazioni mentre in ambito affettivo tenderete a sollevare inutili polveroni. Qualcosina inoltre varierà in campo professionale mentre nel week end sarete impegnati per un’occasione speciale. Attenti a non scivolare!

VERGINE: Abbisognate di starvene in pace ad assaporare i mille gusti di un’estate da vivere nella sua pienezza calcolando sia delle gioie che qualche asprezza… Ragion per cui, ritagliate degli spazi per hobby, viaggetti, performance e relax: sia il corpo che la psiche rinasceranno. Qualche nativo farà conoscenze allettanti e singolari, altri dovranno curare un disturbo. Seducete la dea bendata mettendo al Lotto i dati di nascita del partner o di un figliolo. Sabato frastornante.

BILANCIA: State su con il morale e, se fattibile, evadete dalla routine: solo così ripristinerete una mente ed un fisico danti segni di spossatezza. Alla faccia di Saturno vi caverete un pallino, aderirete ad un qualcosa di carino, effettuerete un acquisto stuzzichino o riceverete risposte attese… Non male sarebbe andare a trovare chi avrebbe il potere di darvi serenità. Nell’habitat tirerà aria di burrasca mentre un responso ringalluzzirà. Sorpresone nel week end.

SCORPIONE: Fatevi pure indurre in una sana tentazione, sia essa affettiva o mangereccia, non siate pessimisti e apprestatevi ad una vicinissima estate avente parecchio da offrire. I corrucci non mancano ma pensare a voi stessi è il minimo che potete fare dopo il tour de force primaverile ed invernale… Sporadicamente i nervetti salteranno ma seguitando a picchiare sul medesimo tasto rischiate solo di allontanare chi vorreste invece avvicinare. Sabato singolare. Disturbo da curare.

SAGITTARIO: Chissà se vi porterà fortuna la Luna che l’11 giugno si fa bella piena nella vostra costellazione… È comunque certo che l’astro d’argento regalerà attimi di rilassamento, lenendo, per chi se l’è vista bruttina, un latente tormento. Qualcuno ideerà un viaggetto, altri materializzeranno un progetto o trascorreranno memorabili orette insieme a persone deliziose malgrado subentrino uno spavento o una preoccupazione. Esami da effettuare e stramberia domenicale.

CAPRICORNO: Tenaci e testoni non esisterete a far valere le vostre sacrosante ragioni a costo di ritornare sul medesimo argomento fino all’altrui esaurimento… Questa seconda quindicina del mese vi vedrà protagonisti o spettatori di eventi grotteschi ma anche di minute gioie da vivere intensamente. Inoltre una puntatina al mare o in collina, una grigliata o un raduno ruspante, permetterà di scordare tutte le cose che rimangono ancora da sbrigare. New eclatante da un familiare.

ACQUARIO: Placate i bollenti spiriti: soltanto col savoir-faire tapperete la lingua a serpentelli velenosi e se vi si accusasse di essere malfidenti ribadite che ciò dipende da antecedenti fregature e dal fatto che, causa qualcuno, non si fanno più sconti a nessuno… Dovrete altresì accontentare qualcuno in una richiesta, scendere a compromessi con il partner e prendere una delicata decisione… Badate altresì a ciò che mangiate poiché le intolleranze e il mal di stomaco sono in agguato.

PESCI: Non va malaccio, ora che Saturno ha tolto l’incomodo, potete azzardare tutto quelle che antecedentemente, causa contrattempi, avevate dovuto rimandare. In ambito professionale si prevedono temporanei alti e bassi, un iniquo sborso vi farà inalberare e, in un preciso frangente vi capiterà di sbagliare ma poi, nel week end, una sferzata di energia vi permetterà di organizzare qualcosina di elettrizzante. New da figlioli e ugge da anziani signori.

E che le stelle, lucenti e accaldate, regalino a tutti delle splendide giornate…