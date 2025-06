Ceramica Rondine: raffinate superfici in gres, identità italiana e visione globale dal 1961

Nel panorama del design ceramico italiano, Ceramica Rondine occupa da oltre sessant’anni un ruolo distintivo, frutto di un percorso industriale iniziato nel 1961 in Emilia-Romagna, tra Reggio Emilia e Modena.

In quegli anni di forte slancio economico e culturale, l’azienda pose le fondamenta di un progetto imprenditoriale che avrebbe trasformato la ceramica da materiale tecnico a superficie narrativa, espressiva e progettuale. Oggi, Ceramica Rondine è un marchio riconosciuto a livello internazionale, in grado di coniugare tradizione manifatturiera, cultura del progetto e innovazione responsabile.

Alla base del modello di sviluppo adottato dall’azienda c’è una visione ben definita: affermarsi come leader globale nel settore della ceramica di design e dell’arredo bagno d’alta gamma, coniugando estetica e prestazione tecnica in una filiera produttiva orientata all’innovazione e alla sostenibilità.

Ogni collezione nasce da questa ambizione, che non si limita alla creazione di superfici di qualità, ma promuove una nuova idea di spazio abitativo, in cui bellezza, funzionalità e rispetto per l’ambiente si integrano con coerenza.

Il radicamento sul territorio emiliano resta un valore chiave. Le fabbriche italiane dell’azienda non sono solo luoghi produttivi, ma veri e propri centri di competenza, dove si fondono il sapere tecnico, la sensibilità estetica e la capacità di ascoltare le evoluzioni dell’architettura e dell’interior design.

Qui prendono forma collezioni ceramiche che interpretano con sensibilità contemporanea materiali naturali come il marmo, la pietra, il cotto, il cemento e il legno, tradotti in chiave ceramica grazie a una ricerca continua su texture, finiture, colori e formati.

Tra le proposte che raccontano l’evoluzione stilistica di Ceramica Rondine, un ruolo di rilievo è ricoperto dai mattoncini da parete, un formato iconico reinterpretato in chiave moderna. Le collezioni a effetto mattoncino rappresentano un omaggio all’estetica industriale e urbana, ma anche alla manualità delle antiche lavorazioni murarie. Disponibili in una ricca gamma di finiture e colori – dalle superfici rustiche ai toni pieni e materici – sono ideali per valorizzare cucine, pareti bagno, spazi living o ambienti commerciali, conferendo personalità e ritmo visivo agli interni.

Il gres porcellanato rimane il materiale protagonista della produzione Rondine, grazie alle sue qualità strutturali e alla versatilità d’impiego. Le superfici garantiscono elevate performance in termini di resistenza, impermeabilità e facilità di manutenzione, rappresentando una soluzione ideale per ambienti contemporanei, anche ad alto traffico o soggetti a sollecitazioni climatiche.

L’intero processo produttivo si svolge in Italia, secondo standard rigorosi, e rispecchia l’impegno del brand verso un’industria ceramica più consapevole, capace di ridurre l’impatto ambientale senza compromessi sulla qualità estetica.

Ceramica Rondine investe in modo costante nella ricerca e nello sviluppo, sperimentando nuove tecnologie e lavorazioni per migliorare sia l’esperienza visiva del prodotto che le sue prestazioni tecniche.

La sostenibilità è un principio trasversale, che si traduce nell’efficienza energetica degli impianti, nel recupero degli scarti di lavorazione e nell’uso consapevole delle risorse. Ogni scelta progettuale e produttiva punta a creare valore nel tempo, sia per l’utente finale che per l’ambiente.

Attraverso un’estesa rete commerciale internazionale e una gamma sempre più articolata di collezioni, Ceramica Rondine continua a promuovere nel mondo una visione innovativa del Made in Italy: una combinazione equilibrata di identità, tecnologia e bellezza.

















