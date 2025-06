Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 12 a domenica 15 giugno in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 12 GIUGNO

SANREMO

9.00-18.00. Mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’: sette vittime di tratta si raccontano in un progetto fotografico. Evento a cura de Le Muse festival al Femminile odv. Palazzo Roverizio, fino al 13 giugno (h 9.00/12.00-15.00/18.00), ingresso libero



10.00-12.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, ingresso libero



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



16.00-20.00. Sanremo Design 2025: mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con prodotti d’archivio, pezzi iconici e articoli esclusivi appena presentati al Salone del Mobile di Milano da Artemide ed Edra. Dalle 16 alle 19 workshop di cianotipia (un metodo fotografico che produce immagini monocromatiche blu, utilizzato spesso in ambito artistico) a cura della docente Anna Ippolito. Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, ingresso libero e gratuito, fino al 13 giugno

17.00-19.00. Presentazione del n° 53 della rivista ‘The Mellophonium’ con la partecipazione del direttore responsabile Romano Lupi. Sala Magazzini di Ponente del Forte di Santa Tecla



19.00. ‘MusichiAmo 2025’: spettacolo organizzato dall’ANFI e dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Imperia. Presenta Agostino Orsino e spazierà dalla musica leggera a quella lirica, con: Gaetano Labalestra; Marco e Diletta Genovese; Paolo Rossi; Aurora Giudici, Viola Maria Vivo; Tiziana Zunino ed Emanuela Carotenuto + sfilata di moda + gruppo di ballo formato da bambini che balleranno sulle note di ‘Cuoricini’. Teatro dell’Opera del Casinò (ingresso a offerta libera con ricavato a favore de ‘La Casa Grande di GIZ’ di Arma di Taggia



IMPERIA



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



VENTIMIGLIA



8.30-18.00. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)



10.00-18.30. ‘Mostra ‘Il Sestiere Ciassa e i suoi 50 anni di Agosto medievale’ al Centro Polivalente San Francesco. Evento a cura del Sestiere Ciassa, fino al 14 giugno (10.00/12.00-15.00/18.30)



18.30-21.00. Lezioni di yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti. Forte dell’Annunziata



BORDIGHERA

15.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2025’, ‘Esploratori Straordinari’: Teatro-terapia e letture teatrali a cura di Silvia Villa. Coordinatrice del Progetto Anna Vigliarolo (12 euro). Giardini Winter, località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989 (Paola)



TAGGIA ARMA



21.00. Per i Concerti Giubilari 2025, 1° Festival dedicato a Marco Bossi. Oratorio SS. Trinità



DIANO MARINA



10.00-20.00. Mostra personale ‘Diano ieri e oggi’ a cura di Dina Talotti. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco (h 10/12-17/20), fino al 18 giugno

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-22.00. ‘San Bartolomeo e la sua valle, scorci, angoli e natura’: mostra fotografica presso la Sala del Club Nautico, fino al 15 giugno



CERVO

9.00-20.00. Mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20), fino al 22 giugno



ENTROTERRA

PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’ con opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. Oratorio di San Benedetto, fino al 14 giugno (dal mercoledì alla domenica)

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

19.00-2.30. Festival Nuits Carrées 2025: esibizione di artisti vari (hip-hop, jazz, electro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 14 giugno (il programma a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 13 GIUGNO



SANREMO



9.00. 22° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa serie beach 1 femminile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 15 giugno, info 347 0884432

9.00-18.00. Mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’ (ultimo giorno): sette vittime di tratta si raccontano in un progetto fotografico. Evento a cura de Le Muse festival al Femminile odv. Palazzo Roverizio (h 9.00/12.00-15.00/18.00), ingresso libero

9.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.00-12.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



16.00-20.00. Sanremo Design 2025: ultimo giorno della mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con prodotti d’archivio, pezzi iconici e articoli esclusivi appena presentati al Salone del Mobile di Milano da Artemide ed Edra. Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, ingresso libero e gratuito



16.30. Pilates al Forte: iniziativa che coniuga salute fisica e valorizzazione culturale con esercizi mirati al miglioramento della postura, tonificazione muscolare, allungamento e rilassamento. Forte di Santa Tecla, lezione più ingresso al Forte 12 euro (più info)



18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro ‘Mostruosa mente. L'inferno di Magda Goebbels’ (Fazi editore). Partecipa Carlo Sburlati. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



21.00. Per la 4ª edizione del Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte in Liguria, concerto a tema sulla mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’ con Irene Buselli, giovane cantautrice ligure. Palazzo Roverizio, ingresso libero

IMPERIA



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



17.00 & 21.00. ‘Boccaccio legge Dante e racconta le novelle del Decameron’: spettacolo messo in scena dagli studenti del Laboratorio Teatrale del Liceo Vieusseux (due repliche). Teatro Cavour

22.00. Il comico Antonio Ornano porterà in scena il suo spettacolo ‘Orny Fans’: un omaggio ai suoi fan storici e un viaggio comico tra i suoi personaggi più amati. Calata Anselmi, biglietti disponibili online su Xceed a partire da 10 euro



VENTIMIGLIA

8.30-13.30. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)



10.00-18.30. ‘Mostra ‘Il Sestiere Ciassa e i suoi 50 anni di Agosto medievale’ al Centro Polivalente San Francesco. Evento a cura del Sestiere Ciassa, fino al 14 giugno (10.00/12.00-15.00/18.30)



10.00. Per le Giornate Europee dell'Archeologia, visite guidate alle collezioni private. Museo Archeologico G. Rossi, fino al 15 giugno



17.00. Ricorrenza di Sant'Antonio da Padova (Sant'Antunin) a cura dell'Associazione Nazionale Alpini di Ventimiglia in frazione Trucco - a cura dell'Associazione Nazionale Alpini di Ventimiglia

BORDIGHERA



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

21.00. Concerto dell’Orchestra della città tedesca di Neckarsulm (gemellata con Bordighera). Chiesa di S. Antonio, ingresso gratuito

21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2025’, concerto della ‘Blue’s Machine Band, dal 1987 una delle migliori band Rock/Blues del panorama italiano (12 euro). Giardini Winter, località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989 (Paola)

TAGGIA ARMA

21.00. Festa della Pro Loco di Taggia: Serata Musicale all’Ex mercato coperto di Taggia

DIANO MARINA



10.00-20.00. Mostra personale ‘Diano ieri e oggi’ a cura di Dina Talotti. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco (h 10/12-17/20), fino al 18 giugno



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-22.00. ‘San Bartolomeo e la sua valle, scorci, angoli e natura’: mostra fotografica presso la Sala del Club Nautico, fino al 15 giugno

CERVO

9.00-20.00. Mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20), fino al 22 giugno



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.00-01.00. ‘L’à C’è Birra’: festa della birra artigianale, a cura dell’Aceb, con buon cibo, musica live e Dj Set. Spazio esterno del Centro G. Falcone, ingresso gratuito, anche domani

PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’ con opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. Oratorio di San Benedetto, fino al 14 giugno (dal mercoledì alla domenica)

18.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Daniela Cassini, Gabriella Badano, Sarah Clarke Loiacono presentano il libro ‘Protagoniste. Storie di donne e resistenza nel ponente ligure’. Biblioteca Comunale, ingresso gratuito



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

19.00-2.30. Festival Nuits Carrées 2025: esibizione di artisti vari (hip-hop, jazz, electro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 14 giugno (il programma a questo link)

MONACO



19.00. Serata inaugurale del 64° Festival della Televisione di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco, fino al 17 giugno (il programma)



SABATO 14 GIUGNO

SANREMO



9.00. 22° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa serie beach 1 maschile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 15 giugno, info 347 0884432



10.00. Visita guidata gratuita alle sepolture di illustri personaggi russi, francesi e di tutto il mondo del Cimitero Monumentale della Foce. Ritrovo davanti al cancello, via San Rocco 6



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.00-19.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



16.00. Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Sezione inediti. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



21.00. ‘Sparkling’: concerto di musica classi degli allievi dei corsi medi e superiori dello Studio Sanremo Musica 2000. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, ingresso gratuito



IMPERIA



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



21.00. ‘Frankenstein Junior’: spettacolo del gruppo dei ragazzi avanzato che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720

21.00. Concerto Internazionale ‘Welcome Summer’ con la partecipazione del giovane cantante di New York Braulio Gonzalez, affiancato da Giorgia Oliva, con la musica eseguita dalla pianista Tiziana Zunino (12 euro). Maci a Villa Faravelli (info e acquisto biglietti a questo link)

22.00. Spettacolo musicale della tribute band di Max Pezzali e gli 883 ‘Nord-Sud-Ovest Band’. Calata Anselmi



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-11.45. esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)



10.00. Per le Giornate Europee dell'Archeologia, visite guidate alle collezioni private. Museo Archeologico G. Rossi, fino al 15 giugno



10.00-18.30. Ultimo giorno della Mostra ‘Il Sestiere Ciassa e i suoi 50 anni di Agosto medievale’ al Centro Polivalente San Francesco. Evento a cura del Sestiere Ciassa (10.00/12.00-15.00/18.30)



16.00. Presentazione del volume ‘Le donne e l'archeologia in Liguria tra '800 e '900’. Museo Archeologico G. Rossi

19.30. Cena in Giallo Rosso a cura del Sestiere Ciassa. Piazza Colletta

BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

TAGGIA ARMA



21.00. Per ‘Musica da Vedere’, concerto dei giovani musicisti in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



SAN LORENZO AL MARE



10.00-22.00. ‘Expo Valle San Lorenzo, 8 Borghi in Festa’ (San Lorenzo al Mare (capofila 2025), Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Boscomare, Lingueglietta, Torre Paponi): seconda edizione di manifestazione di promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico di Valle San Lorenzo e dei suoi 5 Comuni, anche domani (più info con il programma a questo link)

DIANO MARINA



10.00-20.00. Mostra personale ‘Diano ieri e oggi’ a cura di Dina Talotti. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco (h 10/12-17/20), fino al 18 giugno



21.00. Per la rassegna ‘Incontri ravvicinati con i Cantautori’ (2ª edizione) Simona Molinari renderà omaggio ad alcune delle più grandi voci femminili del panorama internazionale: da Ella Fitzgerald a Mercedes Sosa, oltre ad interpretare alcuni dei suoi brani più celebri. Molo delle Tartarughe, ingresso gratuito

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-12.00. Passeggiata tra gli ulivi nell'Anello della Rovere con l'esperta guida Marina Caramellino

10.00-22.00. ‘San Bartolomeo e la sua valle, scorci, angoli e natura’: mostra fotografica presso la Sala del Club Nautico, fino al 15 giugno

18.00-19.30. Land Escape ‘Terra’. Uliveto della Rovere



CERVO

9.00-20.00. Mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20), fino al 22 giugno

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)



CERIANA

11.00. Cerimonia per l'entrata di Ceriana tra i più bei Borghi d'Italia. Sala consigliare



MOLINI DI TRIORA



8.00-24.00. ‘Festivalle - Valle Argentina Outdoor Festival’: giornata ricca di attività come yoga/arrampicata indoor, tour in e-bike, discese in mtb. musica, escursioni (offerte dal Parco Alpi Liguri) organizzate da associazioni attive sul territorio. Luoghi vari, anche domani (il programma a questo link)



19.30. ‘E lizzette de San Zane’: percorso enogastronomico per i carruggi del borgo allietato dalla musica delle band che parteciperanno al concorso ‘Belin, che band!’ (tutti i dettagli a questo link)



PERINALDO

11.00-17.00. Ultimo giorno della mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’ con opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. Oratorio di San Benedetto



16.30. Il Prof Roberto Ragazzoni, Presidente Istituto Nazionale di Astrotisica INAF interviene su ‘Meridiane e divisioni. Cassini nel mio piccolo grande mondo’ + il Prof Federico Tosi su ‘Cassini-Huygens un viaggio straordinario nel sistema di Saturno’. Sala Consiliare, ingresso libero

PIEVE DI TECO



20.00. Per l’evento 'Ritorno al Medioevo', ‘cena medievale' con spettacolo di duelli di spade. Presenti i falconieri, Milfo lo buffon giullare, danzatrici e giochi di fuoco e momenti di teatro gotico. Chiostro degli Agostiniani, info e prenotazioni contattare il 338 8299240



21.00. Concerto del ‘Doppio Duo di Ponente’ con Freddy Colt (mandolino), Davide Frassoni (chitarra), Corrado Trabuio (violino), Fofo Bruccoleri (chitarra). Teatro Tommaso Salvini, info e prenotazioni 370 1025069



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.30. Presentazione di ‘Diario del '900’ di Pier Giorgio Bellocchio, a cura di G. D'Amo, Il Saggiatore Editore. Il curatore dialoga con Mauro Bico. Al termine segue momento conviviale. Centro Polivalente ‘Le Rose’, ingresso gratuito



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

19.00-2.30. Festival Nuits Carrées 2025 (ultimo giorno): esibizione di artisti vari (hip-hop, jazz, electro). Esplanade Pré des Pêcheurs (il programma a questo link)

CANNES

15.00-23.00. Festival de Rue: pomeriggio di festa e una serata con tre spettacoli di strada che lasceranno spazio allo spettacolo. Coulée Verte de Ranguin



MONACO

11.00-20.00. 64° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 17 giugno (il programma)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-17.00. Week-end spécial Bonsaï: workshop di iniziazione al bonsai + Stand espositivi e di vendita. Espace Les Néréides, Théâtre sur la Mer, ingresso gratuito, anche domani



DOMENICA 15 GIUGNO

SANREMO



9.00. 22° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa serie beach 1 maschile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 15 giugno, info 347 0884432



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. ‘Chi Ama sogna… chi sogna resiste…’: concerto del Coro ‘Coccole d’Armonia’ dello Studio Sanremo Musica 2000. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, ingresso gratuito



IMPERIA



18.00. ‘Cabaret con Voi – Aneddoti… Canzoni… Storie’: spettacolo messo in scena dall’Associazione Abracadabra del regista Vittorio Capotorto. Villa Faravelli (info e acquisto biglietti a questo link)

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

21.00. ‘Frankenstein Junior’: spettacolo del gruppo dei ragazzi avanzato che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720

21.00. Shopping con il mercatino di artigianato di qualità in passeggiata Anselmi con giochi storici, buon cibo e beverage a cura delle attività di Borgo Marina

VENTIMIGLIA



10.00. Per le Giornate Europee dell'Archeologia, visite guidate alle collezioni private. Museo Archeologico G. Rossi, fino al 15 giugno

BORDIGHERA



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Piccolo antiquariato e collezionismo nell’Ex mercato coperto di Taggia



SAN LORENZO AL MARE



10.00-22.00. ‘Expo Valle San Lorenzo, 8 Borghi in Festa’ (San Lorenzo al Mare (capofila 2025), Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Boscomare, Lingueglietta, Torre Paponi): seconda edizione di manifestazione di promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico di Valle San Lorenzo e dei suoi 5 Comuni (più info con il programma a questo link)



DIANO MARINA



10.00-20.00. Mostra personale ‘Diano ieri e oggi’ a cura di Dina Talotti. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco (h 10/12-17/20), fino al 18 giugno

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-22.00. ‘San Bartolomeo e la sua valle, scorci, angoli e natura’: ultimo giorno della mostra fotografica presso la Sala del Club Nautico



18.00. Master Class di Zumba. Piazza Torre Santa Maria



CERVO

9.00-20.00. Mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20), fino al 22 giugno



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza



CARPASIO

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)



ISOLABONA

9.00. ‘Fiorisola’: concorso floreale che punta a valorizzare il paese attraverso la bellezza dei fiori e della creatività con protagonisti balconi, finestre e angoli del borgo in un'esplosione di colori. Una giuria apposita valuterà gli allestimenti floreali durante il periodo del concorso e i primi tre classificati riceveranno premi dedicati, partecipazione gratuita aperta a tutti



MOLINI DI TRIORA



8.00-19.00. ‘Festivalle - Valle Argentina Outdoor Festival’: giornata ricca di attività come yoga/arrampicata indoor, tour in e-bike, discese in mtb. musica, escursioni (offerte dal Parco Alpi Liguri) organizzate da associazioni attive sul territorio. Luoghi vari (il programma a questo link)

PERINALDO



9.30. Tour Cicloturistico sulle orme di G.D Cassini. Ritrovo in Piazza Monsignor A. Rossi

PIEVE DI TECO

9.00. Per l’evento 'Ritorno al Medioevo': mercatino e stand gastronomici in corso Ponzoni + alle 11.30 sfilata in vestiti dell'epoca con la partecipazione del gruppo storico di Millesimo 'La Fenice del Vasto', i falconieri 'Il mondo delle Ali', Milfo Lo Buffon, il gruppo storico di Calizzano, il gruppo storico di Pieve di Teco, insieme ai ‘Merli di Acciaio’ di Albenga e numerosi figuranti + corteo storico alle 16 + alle 17 'Il mondo delle Ali' con didattica e lo spettacolare volo dei rapaci

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

15.00. ‘Verità, bugie e fior d’arancio’ con show cooking su come preparare cuocere e servire le Bugie, le chiacchere, il dolce tipico del paese aromatizzate con l'acqua di fior d'arancio amaro. Alle 18 nell'AreArte , spazio dedicato alla bellezza, documentario ‘Territori e contadini nel ponente ligure’ + presentazione del libro di Chiara Ferraris ‘La signora del neroli’

FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco apre le sue porte per una giornata gratuita speciale di divertimento immersivo ed educativo con dimostrazioni scientifiche + visita guidata + Attività artigianali (creazione di gioielli preistorici, ceramiche e altro). Musée d'Anthropologie Préhistorique (più info)



11.00-20.00. 64° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 17 giugno (il programma)

18.00. ‘Omaggio a Shostakovich’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Juraj Valčuha con Andreï Korobeinikov al pianoforte. In programma musiche di: Glazunov, Shostakovich, Strauss. Auditorium Rainier III (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-17.00. Week-end spécial Bonsaï: workshop di iniziazione al bonsai + Stand espositivi e di vendita. Espace Les Néréides, Théâtre sur la Mer, ingresso gratuito





