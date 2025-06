Mobilitazione di soccorsi in mattinata per una macchina uscita fuori strada nei pressi di via Sant'Anna a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un mezzo della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per soccorrere un ferito.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente al vaglio delle forze dell'ordine.