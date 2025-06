Ventimiglia: Marina Marin Eletta Referente del Presidio Libera

Nel Salone della sede Spes di Ventimiglia, si sono svolte le elezioni del Referente del Presidio di Ventimiglia dell' Associazione Libera, dedicato a Hyso Telharaj, il giovane bracciante agricolo albanese immigrato in Puglia e ucciso dalla mafia dei caporali. Dopo la votazione, all'unanimità, è stata scelta Marina Marin, presidente della Sezione Soci Coop di Ventimiglia. Con lei collaborerà un'ampia segreteria di cui fanno parte figure di rilievo dell'antimafia quali Donatella Albano, mentre a rappresentare i gruppi giovanili sarà Aurelio Lecca di AGESCI. Per la solidarietà e in quanto capofila nella gestione dei beni confiscati di Bordighera collaborerà Maurizio Marmo di Caritas Intemelia. Alle elezioni erano presenti rappresentanti di varie associazioni come P.E.N.E.L.O.P.E, CARITAS, Sezione Soci COOP, SCUOLA DI PACE, SCOUT e molte singole persone disposte a dare un fattivo contributo. Il Presidio collaborerà con le persone e le associazioni che intendono affermare il valore della legalità, mai disgiunta dalla giustizia sociale e della trasparenza nella vita pubblica, contrastare infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale, economico e politico, difendere i diritti di tutti e la solidarietà.