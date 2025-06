Trasporti in Riviera: corsa per Sanremo cancellata, utenti esasperati. Intanto in piazza Colombo proseguono i controlli (Foto)

"Mattinate sotto il sole ad aspettare autobus che non arrivano, corse cancellate all’ultimo minuto, informazioni scarse e mezzi spesso vecchi e poco affidabili". È il quadro che continuano a segnalare numerosi utenti del trasporto pubblico locale in provincia di Imperia. L’ultimo episodio si è verificato proprio questa mattina a Imperia, in piazza Dante, dove un gruppo di passeggeri è rimasto per oltre un’ora in attesa di un pullman diretto a Sanremo che non è mai passato.

Non si tratta di un caso isolato, come raccontano diverse testimonianze. Corse che saltano senza preavviso, mezzi che si guastano, fermate prive di pensiline: sono ormai criticità quotidiane, che complicano la vita a lavoratori, studenti, anziani e turisti. E soprattutto mettono in seria difficoltà chi non ha alternative all’uso del mezzo pubblico.

"I ritardi non sono più un’eccezione, ma la normalità", raccontano alcuni passeggeri. "C’è chi deve raggiungere Sanremo per lavoro o per visite mediche e non può più contare su un servizio affidabile. A volte si resta sotto il sole per ore, senza informazioni chiare né assistenza". Tra le principali cause vengono segnalate la carenza di mezzi e di personale, con un parco autobus ormai vetusto e frequenti guasti.

Mentre lungo tutta la costa le lamentele non accennano a placarsi, a Sanremo proseguono in queste settimane i controlli intensificati sui biglietti a bordo dei pullman, in particolare nella zona di piazza Colombo, principale snodo del traffico cittadino. Gli accertamenti, voluti per contrastare il fenomeno dei viaggiatori senza titolo di viaggio, in questo caso, trovano consensi da parte degli utenti.